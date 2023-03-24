Honor, yeni görüntü motoru Honor Image Engine’i duyurdu. Yeni amiral gemisi modeli olan HONOR Magic5 Pro’da kullanılan yeni görüntü motorunun devrim niteliğindeki yenilikleri arasında, mükemmel görüntüleme özellikleri sunmak için tüm odak uzaklığı aralığında birden fazla kameranın birleştirilmesini sağlayan Ultra Fusion Hesaplamalı Fotoğrafçılık yer alıyor.

Honor Image Engine ve son teknoloji hesaplamalı fotoğrafçılık yeteneklerinden faydalanan HONOR Magic5 Pro, üstün ışık algılama performansı için artırılmış sensör boyutu ve daha geniş diyafram açıklığı ile gelen 50MP Geniş Kamera, 50MP Ultra Geniş Kamera ve 50MP Periskop Telefoto Kameradan oluşan güçlü bir Üçlü Ana Kamera sistemine sahip. Yapay zeka algoritmalarını geliştirmeye devam eden HONOR, Yapay Zeka Hareket Algılama teknolojisi, Milisaniye Falcon Capture ve Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler gibi çığır açan özelliklerle sahip olan yeni HONOR Image Engine’i piyasaya sürerek akıllı telefonlarında inanılmaz görüntüleme yetenekleri sunma taahhüdünü yerine getiriyor.

HONOR Magic5 Pro, Yapay Zeka Hareket Algılama teknolojisi sayesinde Guinness Dünya Rekorları tarafından Dünyanın En Yüksek Bacak Arası Smaç rekor denemesini yakalayan resmi akıllı telefon olarak seçildi. Milisaniye Falcon Capture teknolojisi ile HONOR Magic5 Pro aynı zamanda piyasadaki en yüksek çekim hızına sahip olup kullanıcılara daha akıllı ve verimli bir fotoğrafçılık deneyimi sunarken Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler, HONOR Magic5 Pro’daki görüntü netliğini %29,5’e kadar artırmayı başardı.

Kameranın yeteneklerini daha da güçlendiren HONOR, tamamen yeni özelleştirilmiş sensörü derinlemesine kullanmak için iş ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışarak, HONOR Magic5 Pro’nun daha gerçekçi renkler ve canlı ayrıntılarla daha parlak, daha net görüntüler sunmasını sağladı.



Tepki hızı çok yüksek olsa bile profesyonel bir fotoğrafçının hızlı hareket eden bir nesneyi yakalaması bile oldukça zordur. Fotoğrafçılıkta milisaniyelik gecikmeler, insan gözü bir görüntüyü tanımladığında ve deklanşöre basmak için beyne bir sinyal gönderdiğinde ortaya çıkar. HONOR AR-GE ekibi, tüketicilerin bu sorununu çözmek için öncelikle HONOR Magic5 Pro’da bulunan görüntü önbelleğini geliştirerek 200 milisaniyelik çift önbelleği 1.500 milisaniyeye yükseltti.

Aynı zamanda belirli miktarda görüntünün arka planda saklanabilmesini sağladı. Ayrıca Yapay Zeka Tanıma teknolojisini daha iyi kullanmak üzere HONOR Ar-Ge ekibi tarafından gelişmiş bir Yapay Zeka algoritması geliştirildi. Yapay zeka, deklanşöre basmadan 1 saniye önce ve bastıktan 0,5 saniye sonra kamera tarafından sürekli olarak çekilen, çok sayıda görüntü arasından en iyi görüntüyü seçebiliyor ve çekim işlemi sırasında herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırıyor.

270.000’den fazla görüntü ile eğitilmiş bir yapay zeka ağına sahip olan Yapay Zeka Hareket Algılama, kameranın çeşitli senaryoları hassas bir şekilde tanımasını, her senaryodaki önemli noktayı akıllıca belirlemesini ve kullanıcıların koşma, zıplama, gülümseme gibi belirli senaryolarda en iyi anı otomatik olarak yakalamasına yardımcı oluyor.

Canlı performansları ve spor etkinliklerini yakalamak için mükemmel olan bu sezgisel özellik, gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini otomatik olarak algılayarak, özne hareket halindeyken en iyi kareleri yakalıyor.

Önceki nesil ile karşılaştırıldığında HONOR Magic5 Pro’daki çekim hızı, odak hızı, deklanşör tepkisi ve görüntüleme hızı sırasıyla %102, %245, %147 ve %118 oranında artırılmıştır. Çığır açan Milisaniye Falcon Capture, HONOR Magic5 Pro’ya sadece piyasadaki en olağanüstü çekim hızını kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü netliğini de artırarak kullanıcıların herhangi bir karmaşık sahneyi milisaniyeler içinde olağanüstü bir kolaylıkla yakalayabilmesini sağlıyor.

Bir mercekten geçen ışık ışınlarının kırılması nedeniyle, optik görüntüleme sürecinde doğal olarak sapmalar meydana gelebiliyor. Bir nesnenin tek bir noktasından gelen ışık, uzayın bir bölgesine yayılarak görüntülerin bulanıklaşmasına veya bozulmasına neden olur. Bu sorunu çözmek için derin yapay zeka öğrenme ağlarını kullanan gelişmiş bir algoritma olan Ultra Füzyon Hesaplamalı Optikler teknolojisi kullanılıyor.

Bu teknoloji ışık dalgalarının lensi geçerken nasıl hareket ettiğini taklit ediyor ve görüntülerin ayrıntılarını iyileştirmek, yüksek kaliteli fotoğraflar üretmek için ters yönde optimize etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Bu sayede HONOR Magic5 Pro, görüntü netliğini %29,5’e kadar arttırdığı gibi görüntüleme yeteneklerini 3,5x-100x arasında yüksek oranda geliştirerek tam odak uzaklığı için çarpıcı ayrıntı ve netlikte görüntüler sunuyor..