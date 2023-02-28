HONOR, Türkiye’de satışa çıkacak yeni HONOR X9a modeli için satış kampanyası detaylarını paylaştı. Global pazarda 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ve en beğenilen modelleri kapsayan X serisinin ilk defa HONOR X9a ile Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Tasarımı ve ekran özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığı ve pil performansıyla da bulunduğu segmentte standartları yükseltecek HONOR X9a, Hepsiburada’ya özel kampanyalı fiyatı ile satın alınabilecek.

Merakla beklenen ve orta, üst segmentinde iddialı özellikleri bir araya getiren HONOR X9a, 28 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında Hepsiburada üzerinden alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı ile 10.999 TL’ye satın alınabilecek.

Üstün teknolojiyi, özellikleri ve güvenilir kaliteyi daha erişilebilir fiyatlar ile Türkiye’deki kullanıcılara sunacak olan HONOR X9a aynı zamanda servis ve uygulama avantajlarıyla birlikte geliyor.

Garanti Dahili ve Harici tüm HONOR X9a ürünleri için Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo imkanı sağlanacak. Kullanıcılar satın alım tarihlerinden sonra 3 ay içerisinde ücretsiz kırık ekran garantisinden yararlanabilecekler. Ekranın kırılması durumunda ekran ücreti HONOR tarafından karşılanırken kullanıcılar sadece işçilik ücretini ödeyecekler.

Ayrıca servis haftaları boyunca HONOR X9a satın alan kullanıcılar yetkili bir HONOR servisini ziyaret ettiklerinde ücretsiz ekran filmi kaplaması ve garanti harici işlemlerde işçilik ücreti ödemeden sadece parça ücreti ödeyerek hizmetlerden faydalanabilecek.

Servis haftası tarihleri şu şekilde;

27-31 Mart 2023

24-28 Nisan 2023

22-26 Mayıs 2023

Harika bir kullanıcı deneyimi sunmak için ekstra performans sunan HONOR X9a, 120Hz Çok Yönlü OLED Kavisli Ekranı, yüksek kapasiteli dayanıklı ekranı, uzun süreler kullanım imkanı sağlayan pili ve Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobil Platformu ile sınıfının en iyi görsellerini ve performansını sunuyor.