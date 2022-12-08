Honor X9a yakında Malezya’da piyasaya sürülecek. Son zamanlarda marka, Twitter hesabına telefonun tasarımını önden ve arkadan gösteren bir teaser yayınladı. Yaklaşan cihazın, Eylül ayında Çin’de piyasaya sürülen Honor X40’ın yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Şimdi, Honor X9a, RMO-NX1 model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Honor X9a, Qualcomm’un Snapdragon 695 yonga setine karşılık gelen SM6375 CPU parça numarası ile listelenmiş. Yonga seti 1.80 GHz hızında çalışan altı çekirdekten ve 2.20 GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor. Liste, yerleşik 8 GB RAM ve Android 12 tabanlı bir işletim sistemini ortaya koyuyor. Akıllı telefon, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 669 ve 1.930 puan aldı.

Honor Malaysia tarafından paylaşılan tanıtım videosu, Honor X9a’nın ultra sağlam OLED kavisli ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Arka panelde ortaya hizalanmış bir delik ve dairesel bir kamera halkası var. Akıllı telefon gerçekten yeniden yapılandırılmış X40 ise, entegre parmak izi tarayıcı ve 120 hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ ekranla gelmesini bekleyebiliriz. Cihazda 50 MP + 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunacak. Honor X9a, 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.100mAh batarya ile desteklenecek.

Honor X9a hakkında daha fazla detayı önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.