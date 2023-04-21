Honor, Honor X50i akıllı telefonunu Çin’de tanıttı. Temmuz 2022’de duyurulan Dimensity 700 destekli Honor X40i’nin halefi olan Honor X50i, en yeni Dimensity 6000 serisi yonga setine, 90Hz ekrana, 256 GB’a kadar depolama alanına ve 100MP ana kameraya sahip. İşte X50i’nin tüm teknik özellikleri ve fiyatı!

Honor X50i Pazarı Sallamaya Geliyor!

Honor X50i, ortaya konumlandırılmış bir kamera çentiğine sahip olan 6,73 inç boyutlu IPS LCD bir ekranla donatılmış. FullHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 90Hz yenileme hızını destekliyor. Oldukça ince çerçevelere sahip olan bu ekran, %93,6’lık bir ekran gövde oranına sahip. Cihaz, güvenlik için kilit tuşuna entegre bir parmak izi tarayıcısı ile donatılmıştır.

X50i, Dimensity 6020 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu yonga seti cihazın segmenti düşünüldüğünde oldukça güçlü. Cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM, 7 GB’a kadar sanal RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile birlikte geliyor. Honor X50i, 35W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh boyutlu nispeten büyük bir bataryayla donatılmış.

Fotoğraf meraklıları için Honor X50i, ön tarafta 8MP çözünürlüklü kamera ve arka tarafta üçlü LED flaş ile birlikte 100MP çözünürlüklü ana kamera ve 2MP çözünürlüklü derinlik sensörüne ev sahipliği yapan bir çift kamera sistemine sahip olacak.

Yazılım konusunda da güncel olan Honor X50i, Android 13 üzerine kurulu Magic UI 6.1 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. 7,48 mm kalınlığında ve 179 gram ağırlığında olan cihaz, kendi sınıfında oldukça kabul edilebilir ölçülere sahip.

Honor X50i, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı konfigürasyonda geliyor. Bu cihazlar sırasıyla 217 dolar ve 247 dolarlık fiyatlara sahip. Siyah, yeşil, beyaz ve pembe gibi dört renkte geliyor. Cihazın global olarak piyasaya sürülüp sürülmeyeceğine dairse bir bilgi yok.

Honor’un giriş-orta seviyedeki yeni canavarı, oldukça güçlü bir model olmuş. Bizler de Honor X50i’yi ülkemiz topraklarında görmek isteriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor X50i başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!