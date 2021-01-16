Honor V40 5G’nin Lansmanı Yeniden Ertelendi!

Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40 5G‘nin tanıtım tarihi tekrar ileri alındı. İşte Honor V40’ın lansmanının yapılacağı yeni tarih.

2021’e yeni girdiğimiz günlerde gelen bilgilere göre 12 Ocak’ta gerçekleşecek olan V40 lansmanı, 18 Ocak’a ertelenmişti. Şimdi o tarih yaklaşırken, Honor tarafından gelen bilgilere göre lansman tarihi tekrar ertelendi. Honor V40 5G için yeni tarih 22 Ocak olarak belirlendi. V40, 22 Ocak‘ta yapılacak olan lansmanda tanıtılacak.

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Honor‘un yeni amiral gemisi modeli, piyasada oldukça merak edilen bir model haline geldi. Özellikle tanıtım işlemcisi ve fiyatı ile ilgi görmesi beklenilen Honor V40 5G‘nin lansmanı bir türlü yapılamıyor. Başta 12 Ocak’ta gelecek olan cihaz, daha sonra 18 Ocağa ertelenmişti. Şimdi de son lansman tarihi 22 Ocak olarak görünüyor.

Honor, ekipman ve konferans yeri sorunları nedeniyle lansmanı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ancak bu sorunların çözüldüğünü ve lansman tarihinin 22 Ocak olarak belirlendiğini açıkladı. Net bir saat bilinmese de lansman öğlen vakti gerçekleşecek.

Honor V40 5G’nin bilinen tüm özellikleri!

İki kez lansman tarihi değiştiren V40, son olarak 22 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. 5G desteği ile birlikte olan Honor V40, üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk skalasına sahip olacak.

Depolama olarak 128GB ve 256GB şeklinde iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde dolduracak. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.

Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensör ile gelen V40, ön kısmında 32MP‘lik bir ön kamera bulunduruyor. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan V40, bu işlemciyi 8GB Ram bellek ile destekleyecek.

V40 ile ilgili bilinenler bu şekildeydi. Başka bir aksilik olmazsa 22 Ocak‘ta tanıtılacak olan Honor V40 5G, bakalım ne kadar fiyat ile satılacak.

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