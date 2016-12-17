Honor’un Yeni Telefonu Tanımadıklarına Bildirim Göstermeyecek

Honor içerisinde geleceğin teknolojisinin bulunduğu Magic isimli yeni model telefonunu bu hafta Çin pazarında piyasaya soktu.

Honor’un Magic modelini bu denli ilginç yapan özelliği ise bildirimleri. Telefon bildirimleri tanımadığı insanlara göstermiyor. WiseScreen adı verilen özellik telefonun çerçevesinde yer alan kızılötesi sensör kamerayla beraber çalışıyor. Bu sensör ve kamera kullanıcısının elini ve gözlerini tanıyor. Böylelikle ekranı açıyor.

FaceCode Intelligent Recognition adı verilen benzer bir özellik de mesaları ve diğer bildirimleri kullanıcısını tanıdığında gösteriyor. Telefonda 5 inç AMOLED ekran bulunuyor. 12 megapiksel çift arka kamera 8 megapiksel ön kamera yer alıyor. Android 6.0 işlemciye sahip telefonun işlemcisi ise Huawei’nin geliştirdiği Kirin 950. 64 GB depolama alanı olan telefon 4GB RAM’e sahip. Android işletim sistemine sahip telefonda bir de ekstradan Magic Live yazılımı bulunuyor. Bu ekstra katman yapay zekayı destekliyor.