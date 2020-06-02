Honor Play4 Pro, JD.com ve Geekbench’de listelendi!

3 Haziran itibarıyla tanıtılması beklenen Honor Play4 Pro, 10 Haziran gönderim tarihi ile JD.com’da görüntülendi. Cihaz Geekbench’de de görüntülendi.

Honor Play4 Pro, Geekbench üzerinde henüz adı belli olmayan bir yonga seti ile listelendi. Model, 8 GB RAM seçeneği ile ortaya çıktı. Play4 Pro tek çekirdek testinden 740 puan alırken çoklu çekirdek testinden 2816 puan elde etmiş. Baz frekansı 1,86 GHz olan 8 çekirdekli bir yonga setinden güç aldığı görülen model, muhtemelen Hisilicon Kirin 990 ile gelecek.

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Daha önce gerçekleşen sızıntılara göre Honor Play4 Pro, 1080×2340 piksel çözünürlüklü ve 6,57 inç boyutunda IPS LCD bir ekran paneline sahip olacak. 32 ve 8 MP çözünürlüklü çift ön kamera ile gelmesi beklenen model, söz konusu lensleri ekran üzerinde bulunacak delikler içinde sunacak. Play4 Pro modelinin, arka kısımda 40 MP çözünürlüklü Sony IMX600y sensörünü ana kamera olarak kullanması ve bu lense 8 MP çözünürlüklü ulta geniş açılı lensin eşlik etmesi bekleniyor. Ayrıca cihazda, 40W gücünde hızlı şarj destekli ve 4.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacağı bilgisi sızdırılmıştı.

Çinli JD.com üzerinde oldukça az bilgi ile listelenen modelin özellikleri ve fiyatı hakkında bir bilgiye yer verilmemiş. Söz konusu listeleme, cihazın kesinlikle satışa çıkmak üzere olduğundan başka bir bilgi vermiyor.

Son olarak Play4 Pro ile ilgili özelliklerin sızıntılara dayandığını ve yarın yapılacak tanıtım etkinliğinde farklı özelliklerin olabileceğini belirtmiş olalım.