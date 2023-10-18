Çinli teknoloji devi, HONOR Play serisine yeni bir ek getirerek, bütçe dostu HONOR Play 8T modelini Çin pazarında tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken bu yeni model, 6,8 inç FHD+ LCD ekranıyla dikkat çekiyor ve bu ekran 90Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon, MediaTek Dimensity 6080 yonga seti tarafından destekleniyor ve RAM seçenekleri 12 GB’a kadar çıkabiliyor, ayrıca 8 GB sanal RAM özelliğine sahip.

HONOR Play 8T, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan MagicOS 7.2 arayüzünü kullanıyor. Ön tarafta 2MP derinlik sensörü ve 8MP ön kamera bulunurken, arka tarafta 50MP ana kamera yer alıyor. Ayrıca telefonun yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da mevcut. Cihazın gücünü ise 6000mAh kapasiteli bir batarya sağlıyor ve bu batarya 35W hızlı şarj desteğine sahip.

İlginizi çekebilir: Huawei Kirin 9000s işlemcisi hakkında bir gizem daha çözüldü

HONOR Play 8T, Midnight Black, Ink Jade Green ve Streaming Silver renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun 8GB+256GB sürümü 150 dolar ve 12GB+256GB sürümü 180 dolardan satışa sunulacak.

HONOR Play 8T özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 2412×1080 çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızlı LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6080 6 nm işlemci (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU)

Mali-G57 MC2 GPU

8GB / 12GB LPDDR4x RAM

256GB dahili depolama, microSD ile genişletilebilir hafıza

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP arka kamera, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP derinlik sensörü

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Boyutlar: 166,7×76,5×8,24 mm – Ağırlık: 199gram

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

35W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya