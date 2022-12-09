Çinli şirket kısa süre önce yeni Honor Pad V8 Pro’nun üzerinde çalışıldığını ve Aralık ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Lansman tarihini beklerken, tablet Çin’in 3C sertifika sitesini ziyaret etti ve bu site 33W şarj desteğini ortaya çıkardı.

“ROD-W09” model numarasını taşıyan Honor tablet, Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Bu cihazın en son Honor Pad V8 Pro olduğuna inanılıyor. Liste ayrıca, bu tabletin 33W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Bunun dışında tablet hakkında henüz bilinen bir detay yok.

Honor kısa bir süre önce bir teaser videosu ile yaklaşan tabletin tasarımını ortaya çıkardı . Yeni tablet, yüksek ekran gövde oranına sahip dar çerçeve tasarımıyla gelecek. Yan çerçevenin ortasında öne bakan bir kamera olacak. Arka tarafta, cihaz, tek bir kamera ve bir LED flaş içeren silindirik bir kamera modülüne sahip olacak.

Fragman ayrıca Honor Pad V8 Pro’nun en az iki renkte (Mavi ve Turuncu) mevcut olacağını gösteriyor. Ayrıca, bir kalem ve klavye ile gelecek. Honor, tabletin önemli yükseltmeler ve yeni özellikler taşıyan en son MagicOS 7.0’ı çalıştırdığını da onayladı. Yazılımın, cihazlar arasında sorunsuz işbirliğini sağladığı iddia ediliyor.

Şirket, yakında çıkacak olan cihazın teknik özelliklerini ve fiyatını henüz açıklamadı. Ayrıca, Honor Pad V8 Pro’nun kesin lansman tarihi hala bilinmiyor.