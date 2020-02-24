Basın Bülteni
HONOR MagicWatch 2’nin pil ömrü nasıl 2 hafta dayanıyor?
HONOR’un en yeni akıllı saati MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süreyi sağlayan ise cihazın içindeki özel olarak tasarlanmış Kirin A1 yonga seti. Peki bunu nasıl sağlayabiliyor?
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HUAWEI Technologies çatısı altında bulunan HONOR, geçtiğimiz ay Türkiye’deki teknoloji severlerle tanıştırdığı yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ile giyilebilir teknoloji sektöründe iddialı çözümler yarabiliyor.
Kişiselleştirilebilir saat yüzleri, şık görünümü, 15 farklı spor modunda kapsamlı aktivite takibi, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle ilgi çeken MagicWatch 2, en çok da 14 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcıların sevgisini kazanmayı başarıyor. Peki bir akıllı saat bu kadar uzun pil ömrüne nasıl sahip oluyor?
Yüksek verimlilik sunan Kirin A1 yonga seti
HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3×4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modelden neredeyse üçte bir kadar güç tüketiyor.
Akıllı algoritmalarla desteklenen güç yönetimi
Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.
Honor MagicWatch 2’yi takın ve 14 güne kadar şarj etmeyin!
Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerinde, sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2, böylece kullanıcıların aradığı “aksesuar” hissini onlara en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.
Basın Bülteni
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi 19 Mart’ta düzenlenecek
Kritik alt yapılarda siber güvenlik konusu, 4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile masaya yatırılacak.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında, 19 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, siber güvenlik ekosistemini oluşturan beş ana paydaş olan; üreticiler, kullanıcılar, sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve kamu kurumlarını temsil eden 20 konuşmacı yer alacak.
Etkinliğin açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş yapacak. Zirvenin kesinleşen konuşmacıları arasında ise Gazeteci Dr. Hakkı Öcal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ve CNK Global Siber Güvenlik Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu bulunuyor.
Zirveye; aralarında CEO’lar, CTO’lar, CSO’lar, siber güvenlik uzmanları, bilişim uzmanları, hukukçular, bilişim sistemi yöneticileri, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde siber güvenlik alanında çalışan personelin katılımı bekleniyor.
Etkinliğin bu yılki sponsorları da şimdiden kesinleşmeye başladı. Etkinliği destekleyecekleri kesinleşen sponsorlar arasında; DE-CIX, HAVELSAN, Keenetic, Privia Security, Trend Micro, Türk Telekom, Türksat ve ULAK bulunuyor.
Etkinlik ayrıca, pek çok STK ve medya kuruluşu tarafından önemli bir destek görüyor. Etkinliği destekleyen STK’lar arasında; Bilişim Medyası Derneği (BMD), Dijital Kalkınma Derneği (Dijikad), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD), Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) var.
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması olan Kritik Alt Yapılarda Siber Güvenlik, şu üç oturumda ele alınacak:
- Devlet, Ekonomi ve Savunma
- Telekom ve Ulaştırma
- Enerji ve Sağlık
Etkinliğin 540 Katılımcısından Biri Siz Olabilirsiniz
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiye, etkinliğin resmi web sitesi olan https://e-safe.org/ adresinden ulaşılabiliyor. Zirveye ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin ise bu adres üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor ancak ziyaretçi sayısı 540 ile sınırlandırılmış durumda. Kontenjan dolmadan kaydınızı yaptırmayı unutmayın!
Basın Bülteni
Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
Huawei Türkiye, bugün Türkiye’de ilk kez gerçekleştirmiş olduğu Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde, şirketler ve geliştiricilerle bir araya geldi. Firma, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.
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Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller vereceğini açıklandı.
HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. HMS’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor.
Huawei Türkiye’nin, geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
“HMS sistemi, yüksek performanslı firmamızın akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, AppGallery’i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz.
Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. HMS; daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak.
Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu projede Huawei’nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Ekosistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı ise yaptığı sunumda sistemin işleyişini anlattı:
“1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. HMS’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak HMS ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de markamız yepyeni bir deneyime tanıklık edecek”
Huawei, HMS entegrasyon çalışmalarına hızla devam ediyor!
Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.
Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core’u kullanarak, ürünleri ekosistemimize nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei’nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery’den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.
Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan “Huawei AI” gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, uygulama içi satın alma, konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.
Basın Bülteni
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi “AX11000” satışa sunuldu!
TP-Link, en hızlı oyun yönlendiricisi (router) olan Archer AX11000’i Türkiye’de satışa sundu. WiFi 6 destekli olan yönlendirici, kesintisiz ve hızlı online oyun sunduğu belirtiliyor. Üstelik ürün USB-C dahil farklı bağlantı tiplerine de destek veriyor.
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Yeni nesil, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan Archer AX11000, 10 Gbps’nin üzerinde (2 adet 5 GHz bandında 4804 + 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps) şaşırtıcı WiFi hızlarına ulaşabiliyor. OFDMA teknolojisi ile ağ verimini dört kat artırıyor ve gecikmeleri azaltıyor. Bu sayede daha fazla cihaz ağa bağlansa ve yüksek uygulamaları çalıştırsa bile ağ performansı düşmüyor. Oyunseverler, en düşük WiFi gecikme süresinden yararlanarak takım arkadaşlarıyla birlikte oyun keyfi yaşayabiliyorlar.
Archer AX11000’de oyun keyfini artırıcı farklı özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri olan ‘Oyun Hızlandırıcı’ özelliği, oyun akışlarını otomatik olarak algılayıp iyileştirmeyi sağlıyor. Böylece oyuncunun tepki hızı kadar hızlı bir ağ ve daha sürükleyici oyun deneyimi yaşanıyor. Ayrıca ince ayarlı kullanıcı arayüzü sayesinde oyun istatistiklerini görmek, gerçek zamanlı gecikmeyi, oyun süresini ve sistem kullanım bilgilerini edinmek mümkün.
TP-Link’in Archer AX11000 ile gerçek oyun deneyimi için 5 GHz desteği bulunduruyor!
TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni oyun yönlendiricisinde yer alan iki adet 5GHz’lık banttan biri, oyun bandı olarak ayrılıyor ve oyun oynanan cihazlar bu banda yönlendiriliyor. Oyun oynanırken aynı anda evin diğer üyeleri Netflix’te film izleseler bile oyun keyfi sekteye uğramıyor. Bir 5Ghz bandına oyun, diğer 5GHz bandına ise film yönlendiriliyor ve her iki taraf da sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşıyor.
Tüm bu özelliklere destek vermek ve ağ performansını her zaman en üst seviyede tutmak için Archer AX11000, güçlü işlemcilerle donatılmış. 1.8GHz dört çekirdekli ana işlemcinin yanı sıra yönlendirici de üç adet yardımcı işlemci ve 1 GB RAM bulunuyor.
TP-Link’in yeni oyun yönlendiricisi farklı bağlantı tiplerini destekliyor. Cihaz üzerinde 1 adet 2.5G WAN, 8 adet 1G LAN girişinin yanı sıra hem USB A hem de USB C 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Bu sayede neredeyse her çeşit cihazı yönlendiriciye bağlamak ve ağa dahil etmek mümkün oluyor.
Archer AX11000, çok yüksek WiFi hızı, güçlü bağlantının yanı sıra güvenliği de en üst seviyede tutan bir cihaz. Tüm ağın ve bağlı cihazların güvenliği için cihazla birlikte sunulan HomeCare güvenlik sistemi içinde Trend Micro antivirüs yazılımı yer alıyor. HomeCare ile hem oyun hesapları, hem sistem güvende kalıyor. Ayrıca cihaz WPA3 güvenlik protokolünü destekliyor.
IPv6, VPN gibi özelliklere sahip olan yönlendirici Amazon Alexa ve IFTTT desteği sayesinde ses ile de yönetilebiliyor. Archer AX11000, TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Tether üzerinden kolayca kurulup yönetilebiliyor. Üstelik ilk kurulumda Bluetooth üzerinden yönlendiriciye bağlanıp kurulum yapılabiliyor.
Türkiye’de teknoloji mağazalarında satışa sunulan WiFi 6 destekli, güçlü oyun yönlendiricisi Archer AX11000’in satış fiyatı ise KDV dahil 569 USD (3500 TL civarı) olarak açıklanıyor.