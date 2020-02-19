Akıllı Telefonlar
HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi açıklandı!
HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi resmen açıklandı. HONOR telefon sahiplerinin uzun süredir beklediği EMUI güncellemesi, pek çok farklı cihaz için şubat ayından itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.
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HUAWEI çatısı altında gençlere yönelik ürünler sunan HONOR, Türkiye’deki kullanıcıları için EMUI 10 güncellemesi alacak telefon modellerini ve güncelleme tarihlerini duyurdu. Yeni güncelleme ile içerisinde 8X, 9X ve 20 gibi popüler modellerin de bulunduğu telefonlar, birçok yeni özellik ve iyileştirmeye sahip oluyor.
Telefonunuzu bilgisayardan kontrol edin!
EMUI 10 ile bilgisayara internet bağlantısı olmadan bağlanarak, fare ve klavye ile kontrol edilebilme özelliğine kavuşuyorlar. Böylece ofis ortamında telefonunuzu elinize almadan da mesaj yazabiliyor, telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Yenilenmiş minimal tasarıma sahip olan bu yeni arayüz, menü geçişleri için yeni animasyonlar da barındırıyor.
Aşırı parlaklığı önlemek için karanlık mod dahil edildi
Güncellenen EMUI 10 sayesinde HONOR kullanıcıları, telefonlarının arayüzünü karanlık modda kullanabiliyor, böylece telefonlarını göz yoran parlaklıkta kullanmak zorunda kalmıyorlar. EMUI 10, yeni özelliklerinin dışında bir önceki 9.1 sürümüne göre performans iyileştirmeleri de sunuyor. Sistem kaynaklarını daha akıllı şekilde kullanan EMUI 10, %25.7’ye varan performans artışı sağlayabiliyor.
Birçok model EMUI 10’a geçiş yapıyor!
Dünya çapında sunulmaya başlanan EMUI 10 güncellemesi, Türkiye’de kullanıcılara şubat ayından itibaren kademe kademe sunulmaya başlandı. Türkiye’deki tüm kullanıcıların güncellemeleri şubat ve mart aylarında alması bekleniyor. 13 Şubat günü 8X ile ülkemizde dağıtılmaya başlanan güncelleme takvimi ise modeller için şu şekilde:
EMUI 10 alacak HONOR modelleri
- 8X – 13 Şubat 2020
- 10 – 17 Şubat 2020
- 10 Lite & 20 Lite – 20 Şubat 2020
- 9X & 20 – 25 Şubat 2020
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 9 ile ilgili iddialar ortaya atıldı
Sony yeni modellerinin tanıtımını MWC 2020’de yapacaktı. Fakat hepimizin bildiği üzere organizasyon bu yıl virüs salgını dolayısıyla iptal oldu. Çoğu cihaz hala sır gibi saklanırken Sony Xperia 9 ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler bizlere neler gösteriyor inceleyelim.
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Sony Xperia 9 ile ilgili neler biliyoruz?
Öncelikle aydınlatmamız gereken bir konu var. Sony cihazların isimlendirmeleri konusunda gerçekten tuhaf bir politika izliyor. Hangi modelin hangi segmentte olduğunu sadece ismine bakarak anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. Daha önceki sızıntılarda cihazın adının Xperia 5 plus veya Xperia 1.1 olabileceği de belirtilmişti; o yüzden yine farklı bir isimle duyurulursa şaşırmayın diyelim ve cihazın tüketicileri bekleyen özelliklerine geçelim. Bu cihaz Sony’nin bir önceki model olan Xperia 10 yerine konumlandırdığı bir cihaz. Evet yanlış duymadınız; daha önce de isimlendirme konusunda değindiğim gibi Sony isimlendirmede Xperia 10’dan 9’a geçiyor. Neden 11 değil diye biz de düşünmedik değil. Reddit üzerinden yapılan sızıntılara göre Xperia 9 bizi kavisli bir ekranla karşılayacak. Cihazın üst kısmında büyük bir çerçeve bulunuyor. Alt tarafta ise Sony çerçeveyi biraz kırpmayı başarabilmiş. Cihazın arka tarafında muhtemelen üçlü bir kamera sistemi olacak. Görselde de görebileceğiniz üzere cihazda NFC desteği mevcut. Bir diğer dedikodu ise cihazın Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisiyle geleceği yönünde. Muhtemel olarak Sony Xperia 9’u ileri bir tarihte yapacağını söylediği online lansmanda tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, 32 MP ön kamera ile geliyor!
Realme’nin 24 Şubat’ta internet üzerinden yapacağı bir etkinlik ile tanıtacağı Realme X50 Pro 5G modeline ait yeni özellikler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla ortaya çıkan yeni özellikleri yakından inceleyelim.
Toplamda 6 kameraya sahip olacağı bilinen cihazın ön kısımda çift lensli bir kamera modülüne sahip olacağı ortaya çıktı. Bu lenslerden biri 32 megapiksel çözünürlüğünde 105 derece görüş açısına sahip geniş açılı lens olacak. Diğer lensin çözünürlüğü netlik kazanmamış olsada tahminler 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı yönünde. Bu sensörlerin UIS Super Video Stabilization adında yeni bir video stabilizasyon teknolojisiyle geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında. Bu özelliğin OIS ve EIS’den ne kadar farklı olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
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Realme X50 Pro 5G modelinin, pas kırmızısı ve yosun yeşili olmak üzere 2 renk seçeneği ile piyasaya sunulacağı bilgisi de Realme’nin avrupa kanadı tarafından açıklandı.
Realme X50 Pro 5G’nin kesinleşen diğer özelliklerine bakacak olursak. Cihaz Snapdragon 865 platformundan güç alacak. 12 GB’a kadar RAM seçeneği ile gelecek olan model depolama tarafında 256 GB’a kadar kapasite sunacak. Kutudan Android 10 işletim sistemini temel alan Realme UI ile çıkacak olan model ekran tarafında 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED panel ile geliyor.
64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve Wi-Fi 6, cihazın bilinen diğer özellikleri arasında. Pil kapasitesi belli olmayan X50 Pro 5G’nin 65 W SuperDrat hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği biliniyor.
Akıllı Telefonlar
LG K serisi için 3 yeni telefon!
Orta seviye akıllı telefon rekabetinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Bu rekabetin içerisinde yer almak isteyen LG K serisi için üç yeni telefon tanıttı. Sırasıyla K61, K51S ve K41S olarak adlandırılan cihazların teknik özellikleri belli oldu.
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LG K61
Üç telefon arasında en üstün özellikleri olan cihaz diyebiliriz. 19.5:9 FHD+ FullVision ekrana sahip olan cihaz, aynı zamanda dört kameraya sahip. 48 MP‘lik ana kameranın yanı sıra, 8 MP‘lik ultra geniş açı, 2 MP makro çekim kamerası ve 5 MP‘lik derinlik sensörü bulunmakta. Parmak izi okuyucusu da arka tarafta yer almakta. Ön tarafta ise herhangi bir çentik yer almayan telefonda ön kamera delikli ekranda bulunuyor. 4 GB RAM 64GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek cihazın fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.
LG K51S
Ortanca kardeş olan K51S, 20:9 FullVisiyon ekran teknolojisine sahip ancak abisi K61‘e göre daha düşük bir çözünürlüğe sahip. Dört kameraya sahip olan cihazın ana kamerası 32 MP olarak belirtilmiş. Diğer kameralar sırasıyla 5 MP geniş açı ve 2’şer MP‘lik makro ve derinlik sensörleri olarak belirtilmekte. K61 gibi çentik yer almayan cihazın ön kamerası 13 MP. K51S 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile satışa sunulacak.
LG K41S
Üçlünün en küçüğü olan K41S ekran bazında K51S ile hemen hemen aynı ekran paneline yer veren LG, K61 ve K51S‘de yer alan delikli ekranı K41S için tercih etmeyerek damla çentiği tercih etmiş. Arka kamera dörtlüsünde ise ana kamera 13 MP ancak geri kalan sensörler K51S ile aynı. K41S ram ve depolama seçeneklerinde de K51S ile aynı özelliklere sahip olacak.
Gençlere yönelik olması yönüyle bilinen LG K serisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bu üç telefonu çıkarmaya hazırlanıyor. Yukarıda yer alan özelliklere ek olarak cihazların 4000mAh pil kapasitesi ve MediaTek işlemci ile geleceğini de belirtmek gerek. Fiyat olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.