HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi açıklandı!

HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi resmen açıklandı. HONOR telefon sahiplerinin uzun süredir beklediği EMUI güncellemesi, pek çok farklı cihaz için şubat ayından itibaren kullanıcılara sunulmaya başladı.

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HUAWEI çatısı altında gençlere yönelik ürünler sunan HONOR, Türkiye’deki kullanıcıları için EMUI 10 güncellemesi alacak telefon modellerini ve güncelleme tarihlerini duyurdu. Yeni güncelleme ile içerisinde 8X, 9X ve 20 gibi popüler modellerin de bulunduğu telefonlar, birçok yeni özellik ve iyileştirmeye sahip oluyor.

Telefonunuzu bilgisayardan kontrol edin!

EMUI 10 ile bilgisayara internet bağlantısı olmadan bağlanarak, fare ve klavye ile kontrol edilebilme özelliğine kavuşuyorlar. Böylece ofis ortamında telefonunuzu elinize almadan da mesaj yazabiliyor, telefon uygulamalarını bilgisayar ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Yenilenmiş minimal tasarıma sahip olan bu yeni arayüz, menü geçişleri için yeni animasyonlar da barındırıyor.

Aşırı parlaklığı önlemek için karanlık mod dahil edildi

Güncellenen EMUI 10 sayesinde HONOR kullanıcıları, telefonlarının arayüzünü karanlık modda kullanabiliyor, böylece telefonlarını göz yoran parlaklıkta kullanmak zorunda kalmıyorlar. EMUI 10, yeni özelliklerinin dışında bir önceki 9.1 sürümüne göre performans iyileştirmeleri de sunuyor. Sistem kaynaklarını daha akıllı şekilde kullanan EMUI 10, %25.7’ye varan performans artışı sağlayabiliyor.

Birçok model EMUI 10’a geçiş yapıyor!

Dünya çapında sunulmaya başlanan EMUI 10 güncellemesi, Türkiye’de kullanıcılara şubat ayından itibaren kademe kademe sunulmaya başlandı. Türkiye’deki tüm kullanıcıların güncellemeleri şubat ve mart aylarında alması bekleniyor. 13 Şubat günü 8X ile ülkemizde dağıtılmaya başlanan güncelleme takvimi ise modeller için şu şekilde:

EMUI 10 alacak HONOR modelleri