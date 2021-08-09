Dizüstü Bilgisayar
HONOR MagicBook X 15, Hafif ve Şık Tasarımıyla Türkiye’de
HONOR’un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafif alüminyum kasası ve şık tasarımıyla öne çıkmayı başarıyor. 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanılabilme özelliğine sahip olan dizüstü, göz sağlığını koruyan FullView ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: 100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
HONOR, MagicBook dizüstü bilgisayar serisinden HONOR MagicBook X 15’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Gücünü Intel® Core i5-10210U işlemciden alan HONOR MagicBook X 15, hafif ve kompakt yapısıyla aynı anda birden fazla görevi tamamlayabilmenizi sağlayan özelliklere sahip.
HONOR MagicBook X 15, 10,5 saatlik batarya ömrüne sahip olmasının yanı sıra 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı da sunduğunu duyuruyor. USB-C girişi ile gelen MagicBook X 15, sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.
İçindekiler
FullView Ekran Teknolojisi
15,6 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip. Özellikle canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87’lik ekran/gövde oranı sunan ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. DC ışık azaltma teknolojisini de barındıran HONOR MagicBook X 15, tüm bu özellikleriyle uzun bir iş gününde bile kullanıcıların göz sağlığını koruyacağını belli ediyor.
Hafif ve Şık Tasarım Özellikleri
MagicBook X 15, 1,56 kg ağırlığa ve 16,9 mm’lik ultra ince, tasarım özellikleriyle hafif ve şık bir görüntü yakalıyor. 1920×1080 çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz ekran üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltırken direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunmayı ihmal etmiyor. Uzay Grisi renginde satışa çıkan dizüstü bilgisayar, şık alüminyum kasasıya sahip. HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.
Çoklu Ekran Özelliği
HONOR MagicBook X 15’in çoklu-ekran özelliğiyle akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak oldukça kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınız arasında bağlantı kurabilir ve bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilirsiniz. Ayrıca dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook X 15’in güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı ve güvenli bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve online satış kanallarında 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Dizüstü Bilgisayar
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
Game Garaj Tracer XL 7T-144 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Yerli markamızın MSI güvencesi ile ürettiği bilgisayarın detayları videomuzda!
İlginizi çekebilir; SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi (hwp.com.tr)
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
Ürün hakkında detaylı bilgi ve seçenekler için; https://hwp.to/TracerXL
Game Garaj Tracer XL 7T-144 özellikleri
2,2 kg ağırlık
Metal Ön Ve Klavye Yüzeyi
Aydınlatmalı Türkçe Q Klavye
17,3″ 144Hz FHD IPS Ekran
Intel Core i7 10750H
Nvidia GeForce RTX 3060 MaxQ 6 GB
2x 8 GB Crucial 2933 Mhz DDR4
Intel Wi-Fi 6 modül
1x M.2 NVMe SSD Netac N950E Pro 500 GB
1x 2.5” SATA HDD
1x 2.5” SSD
1x USB 3.2 Gen 1 Tip C
3x USB 3.2 Gen 1
1x mikrofon girişi
1x Kulaklık çıkışı
1x HDMI
1x RJ-45
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Dizüstü Bilgisayar
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in Evo programında yer alan ve kurumsal tarafta kusursuz özellikler ve tasarım sunan Summit E13 modeline yakından bakıyoruz.
MSI Summit E13 Flip Evo modeli detaylarına bakmak ve fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/ea795a39
İçindekiler
KUSURSUZ İŞ BİLGİSAYARI | MSI Summit E13 Flip Evo
MSI Summit E13 Flip Evo özellikleri
MSI’ın kurumsal serisi ürünlerden biri olan Summit, Prestige ve Modern serilerine ek olarak profesyonellerin fazlasıyla hoşuna gidecek yhapıda geliyor. Estekik tasarım yaklaşımını altın oran ile matematikselleştiren MSI, logo yerleşimi ve ekranda 16:10 altın oran kullanarak farklılık yaratmış.
Metal kasası CNC işleme ile özel olarak tasarlanan ürünün bizdeki siyah modelinden farklı olarak beyaz seçeneği de mevcut. E13 ve E16 olarak iki modeli bulunan cihaz, bizde 13 inç modeliyle geliyor. 13,4 inç 16:10 olarak tasarlanan ekranda 1920 x 1200 piksel bir çözünürlük yer alıyor. %100 sRGB desteği ve dokunmatik yüzeyi olduğunu belirtelim.
Intel 11. nesil Core i7 1185G7 işlemcisi 4233 Mhz 32 GB bellek ve 1 TB M.2 Gen 4 SSD yer alan cihaz kurumsal tarafın en performanslı modellerinden biri haline gelmiş. 2 adet Thunderbolt 4 ve Micro SD kart ile artırılabilir depolama desteği yer aldığını da belirtmek gerek.
Kurumsal ihtiyaçların hepsi var!
Kurumsal ürünlerin en bütük odaklarına da değinen MSI Summit E13 Flip Evo modelinde HD bir yapay zeka destekli kamera, hoparlör ve mikrofon mevcut. Böylece hem görüntünüzdeki bozulmaları, hem de ses kanadındaki gürültüler engelleniyor. Özellikle kamerasının fazlasıyla iddialı olduğunu belirtelim. Ayrıca kızılötesi sensör yer alan kamerada Windows Hello ile yüz tanıma kullanılabilir. Elbette bir parmak izi okuyucu da yer alıyor.
Kamera tarafında fiziksel kamera bağlantısı tuşu sayesinde istenmeyen kamera erişimlerini ya da kamerayı bant ile kapatmak gibi işlere girişmenize gerek yok. Bu gerçekten önemli bir detayı olmuş.
Dokunmatik ekranındaki deneyimi artırmak için ise MSI Pen ile gelen Summit E13, bu konuda çok rahat, çok hassas bir deneyim vadediyor. Yazı yazmak, proje ve sunumlara not almak gerçekten bir tabletten bile kolay olabiliyor. Klavye ise normal kullanımlarda çok rahat, ses çıkarmayan ve arkadan aydınlatmalı olması sayesinde kolay bir deneyim sunuyor.
Ses çıkarmayan demişken; cihaz gerçekten 35 db altında kalan gürültüsü ile en sessiz yerde bile performanslı bir çalışma desteği de sunduğunu söyleyelim. 1,35 kg ağırlığı ile de tam bir taşınabilir, şık ve performanslı iken sessiz çalışan iş istasyonu olmayı başarıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
HONOR MagicBook X 15, Hafif ve Şık Tasarımıyla Türkiye’de
Makyajlı Ford Focus, Avrupa’daki sıcak hava testlerinde yakalandı
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Geniş ekranda RTX 3060 ile oyun keyfi! | Game Garaj Tracer XL 7T-144 incelemesi
SD Karttaki İfadeler Ne Anlama Geliyor? | SD Kart Seçim Rehberi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.