Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Akıllı Telefonlar / 100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro

Akıllı Telefonlar

100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro

Muhtemelen 2021 yılında damga vuran ve konuşulmaya devam edecek iki model Xiaomi Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro’yu birbirine kırdırdık! Sizin için hangisi daha iyi ona karar vermeye çalıştık ve kendi fikirlerimizi de bu videoda belirttik. İyi seyirler…

Bakmakta fayda var: Telegram görüntülü aramaları artık 1000 izleyiciye çıkabilecek!

Teknik özelliklerine bakacak olursak:

Xiaomi Mi 11 Lite:

EKRAN: 6.55 İnç AMOLED FHD+ 402 PPI 90 Hz

İŞLEMCİ: Snapdragon 732G Adreno™ 618 GPU 6GB RAM /128 GB, 8GB RAM /128 GB

SÜRÜM: MIUI 12, Android 11

BATARYA: 4250mAh pil 33W destekli

KAMERA: 64 + 8MP + 5MP / Ön kamera 16MP

SES: Stereo Hoparlör Hi-Res Audio

BAĞLANTILAR: Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1

Redmi Note 10 Pro

EKRAN: 6.67 İnç AMOLED FHD+ 395 PPI 120Hz

İŞLEMCİ: Snapdragon 732G Adreno™ 618 GPU 6GB RAM /128 GB, 8GB RAM /128 GB

SÜRÜM: MIUI 12, Android 11

BATARYA: 5020mAh pil 33W destekli

KAMERA: 108+ 8MP + 5MP+ 2MP / Ön kamera 16MP

SES: Stereo Hoparlör BAĞLANTILAR: Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1

Xiaomi Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/ce09f2c3

Xiaomi Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro modellerine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/aovtauy416

#mi11lite #redminote10 pro #xiaomi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Akıllı Telefonlar

Realme Flash ve MagDart Cüzdan lansman öncesi ortaya çıktı!

Yazan:

realme

Daha öncesinde MagDart adı altında bir teknolojiyi tüketicilere sunacağını attığı bir tweet ile herkese açıklayan realme haberini daha öncesinde yapmıştık. Şimdi ise bu teknolojiye ait yüksek çözünürlüklü render fotoğrafları ortaya çıktı.

Bakmakta fayda var: Xiaomi Fortune 500 listesinde 84 basamak birden yükseldi!

Realme MagDart Cüzdan neler sunuyor?

realme

Twitter’da @OnLeaks adıyla akıllı telefonlar üzerinde sızıntılar yapmasıyla bilinen Steve H.McFly, Realme Flash hakkındaki tüm detayları ortaya çıkardı. 91mobile’ın yaptığı habere göre MagDart Cüzdan deri kaplamaya, alüminyum standa ve üç kartlı bir cebe sahip olacak. Realme MagDart cüzdan telefona manyetik olarak bağlanacak. Bu akıllı telefon şirketin MagDart kablosuz şarjı destekleyen ilk telefonu olacak.

realme

Realme MagDart manyetik kablosuz şarj teknolojisi, 3 Ağustos’ta yani yarın açıklanacak. Sızan görseller sayesinde, kablosuz şarj pedinin Apple MagSafe şarjına benzer görüneceğini anlaşılıyor. Ayırca markadan yayınlanan yeni bir teaser, 66W çıkışa sahip olacağını gösteriyor. Apple’dan ilham alarak bu konuda ekstra yol kat eden Realme, aynı zamanda bir MagDart Cüzdan aksesuarı hazırlıyor. Ek olarak, şirketin daha önce ortaya çıkarttığı Realme Flash telefonunu da görüyoruz.

realme

MagDart Cüzdan beyaz renk seçeneğiyle sunulacak ve telefona manyetik olarak bağlanacak. Apple MagSafe cüzdanına benzer şekilde, 3 adede kadar kredi/banka kartı yerleştirilebiliyor ve deri kaplamaya sahip gibi görünüyor, bu da şirketin kaliteden ödün vermediğini gösteriyor. Ayrıca sol kenarda alüminyum ayak görülmekte ve telefonu dik konumda tutmaya yarıyor. MagDart Cüzdanının diğer renk seçeneklerinde de  ileriki günlerde veya tanıtım sırasında gösterilebilir. Daha önce böyle bir aksesuarın bir telefon üretici tarafından üretilmediği için marka için ilginç bir strateji olmalı.

Realme Flash tasarımı nasıl olacak?

 

realme

Realme tarafında kablosuz şarjı destekleyen ilk telefon olacak ve sızdırılan görüntüler telefonun tasarımını da açıkça belli ediyor. Realme Flash,  dikdörtgen bir alan içerisinde olan üçlü kameralara sahip ve Matrix AI özelliğine sahip olacağından söz ediliyor. Güç düğmesi sağda, ses tuşları ise sol tarafa yerleştirilmiş. Realme Flash, Gümüş/Gri renk seçeneğinde tanıtılması olası. Realme Flash hakkında daha detaylı bilgi için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz: Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

Akıllı Telefonlar

Mi 11 Lite 1 Ay Geçirmek | Dilşah’la 1 Ay

Yazan:

Mi 11 Lite modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay General Mobile GM 21 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Mi 11 Lite hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: GM 21 Pro Alınır Mı? | O Ekran Olmamış Mı Ne?

Mi 11 Lite Özellikleri;

Boyut: 160.5 x 75.7 x 6.8 mm

Ağırlık: 157 gram Ekran: 6.55 inç AMOLED, 10-bit, 90Hz, HDR10

İşlemci: Snapdragon 732G

Depolama: 128 GB

Bellek: 6 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4250 mAh

Şarj: 33 Watt

Xiaomi Mi 11 Ailesine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın! 

Xiaomi Mi 11 Ailesine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için tıklayın!

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Devamını oku

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval