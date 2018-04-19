Honor MagicBook ile ilk Honor laptop’ı da göründü

Huawei alt makrası akıllı telefon serisi Honor’ı yeni bir sektöre sokarak Honor MagicBook adlı ilk diz üstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı. Markanın sektöre giriş laptop’ı olan MagicBook adı kadar tasarımı ile de MacBook Air’e benziyor. Alüminyumdan oluşan kasa en kalın yerinde 15,8 mm ve sadece 1,47 kg ağırlığında. 14 inç ekran boyutuna sahip laptop 13 inçlik bir boyuttaki tasarımı ile baştan artı puan alıyor. IPS panelinde 1080p çözünürlük sunan MagicBook 800:1 kontreast ve 250 nit ekran parlaklığı vaadediyor.

Honor MagicBook özellikleri

8. nesil Intel işlemciye sahip cihaz içerisinde i5 8250u versiyonunu barındıyor. Lakin laptopın bir de i7 8550u işlmecili versiyonu bulunuyor. Her iki versiyonda da 8 GB bellek ve 256 GB SSD (SATA) deoplama alanı mevccut. Nvidia MX150 2 GB GDDR5 bulunduran laptoplar iki işlemciyi de tek fandan soğutuyor. Birbirlerine ısı boruları ile bağlı olan GPU ve CPU, fanın üç ayrı havalandırma mekanizmasından alınan soğuk havayı paylaşıyor. Tüm laptopa 57,4 Wh’lık batarya güç veriyor ve 12 saatlik kesintisiz kullanım sağlıyor. USB-C üzerinden şarj edilen MagicBook %0’dan %70’e bir saatte şarj oluyor.

Bunu yanında cihazda bir adet USB-A 3.0 ve bir adet USB-A 2.0 bağlantıları da mevcut. Bunların yanında HDMI port, 3.5 mm kulaklık/mikrofon kombo girişi bulunuyor. Öte yandan Magic-Link uygulaması ile Huawei ve tabii ki Honor telefonlar kablosuz olarak laptopı görerek dosya paylaşımı yapabiliyor. Honor MagicBook’un üzerinde 4 tane hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos özelliğine sahip hoparlörlere çift mikrofon desteği eşlik ediyor. Yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunan cihazın Boot süresi 7.6 saniye iken parmak izi ile açılma süresi 0.9 saniye.

i5 işlemcili model ortalama 800 dolar/645 avro fiyatındayken i7’li model 910 dolar/365€ fiyatına sahip. İlk olarak Çin’de satışa çıakcak olan laptop yakın zamanda başka pazarlara girecek mi bilemiyoruz. Honor MagicBook da tıpkı Honor 10 üzerinden Çinli online perakendeci Vmall’dan ön siparişte. Bakalım gün sonuna kadar Huawei veya alt markası Honor’dan bir başka leptop ya da daha farklı bir ürün görecek miyiz?