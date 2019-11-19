Huawei Watch GT2 İLE BİR GÜN – Akıllı saatle yaşamak

Huawei Watch GT2 ile bir gün nasıl geçiyor? Bu videomuzda, akıllı saat kullanmanın gündelik hayata etkisini ve Watch GT2 modelinin özelliklerini anlattık.

Huawei Watch GT2 ile bir gün

Bildiğiniz gibi Watch GT2, uyku takibi konusunda oldukça gelişmiş bir akıllı saat. Yardımcı Sağlık uygulaması üzerinden toplamda kaç saat uyuduğunuz, bu uykunun derin, hafif ve REM uykusunun ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela bugün 7 saat 36 dakika uyumuşum. Bunun 1 saat 44 dakikası derin uyku, 4 saat 33 dakikası hafif uyku ve 1 saat 19 dakikası ise REM uykusu olmuş. İşin güzel tarafı akıllı saat uykunuzu analiz ederek size bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Örneğin benim hafif uyku sürem biraz yüksek çıkmış. Bunu düzenlemek için yapabileceklerimi uygulamada görebiliyorum.

Evden ofise giderken müzik dinlemeyi seviyorum. Ayrıca tabii ki herhangi bir yere giderken, toplu taşımada da bol bol müzik dinliyorum. Huawei Watch GT2 modelinde dinlediğiniz müzikleri direkt olarak akıllı saat üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu sayede Spotify veya Apple Music üzerinden müzik dinlerken, telefonunuzu cebinizden çıkarmadan şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, ses seviyesini değiştirebiliyor veya şarkıyı durdurup oynatabiliyorsunuz.

Yeni modelle birlikte Watch GT’nin ilk sürümünde olmayan bir başka önemli özellik daha geldi: saat üzerinden telefonla konuşma imkanı.

Watch GT2 modelinin üzerinde hem bir mikrofon hem de hoparlör bulunuyor. Bu sayede direkt olarak saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Diyelim ki evde yemek yapıyorsunuz ve elleriniz pis olduğu için akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmak istemiyorsunuz. Böylesi durumlarda akıllı saat üzerinden telefonla konuşabilmek gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Ayrıca ben evdeyken eğer telefonum yakınımda değilse, gelen çağrıyı direkt saatimden cevaplandırıyorum. Telefonu aramakla zaman kaybetmiyorum.

Akıllı saat kullanıyor olmamın hayatıma kattığı en büyük avantajlarından biri gelen bildirimleri saat üzerinden görebiliyor olmak. Çünkü gün içerisinde telefonuma çok sayıda bildirim geliyor ve bunların bazıları benim için önemli, bazıları da önemsiz bildirimler. O yüzden her seferinde telefonuma bakmak yerine gelen bildirimi akıllı saat üzerinden görebilmek oldukça pratik bir çözüm oluyor. Watch GT2 ile birlikte WhatsApp, e-mail, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimlerini görüntüleyebiliyorum. Ayrıca hangi uygulamalardan gelen bildirimlerin saate düşmesini istiyorsam, bunu Huawei Sağlık uygulaması üzerinden seçerek yönetebiliyorum.

Takdir edersiniz ki saat vazgeçilmez aksesuarlarımızdan bir tanesi. O nedenle kullandığımız saatin iyi bir tasarıma sahip olması bir hayli önemli. Watch GT2, paslanmaz çelik kadranı, önceki modele oranla daha iyi ekran kasa oranı ve 3 boyutlu cam tasarımıyla bir hayli şık bir akıllı saat. Ancak bunlarla beraber benim geleneksel bir saat yerine akıllı saat tercih etmemin bir sebebi daha var. O da farklı günlerde o günkü ruh halime veya giydiğim kıyafete göre farklı saat yüzleri kullanarak aslında her gün farklı saat kullanıyormuşum gibi olması.

Gelelim sağlık özelliklerine. Cihaz sürekli kalp atış hızı takibi ve otomatik stres takibi özelliğiyle, gün içerisinde bu verilerinizi otomatik olarak ölçüyor ve kayıt altına alıyor. Ayrıca tabii ki gün içerisinde attığınız adım sayısı ve kat ettiğiniz mesafe ile birlikte, yaktığınız kalori miktarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz.

Son olarak spor özelliklerinden de söz etmemiz gerek. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl haftada 3-4 kez spora giderken son aylarda spor yapmayı bıraktım ve bu konuda biraz vicdan azabı çekiyorum. Tekrardan Ersin abiyle beraber spora en kısa sürede başlacağım. Watch GT2 modelinde de spor yapan insanlar için geliştirilmiş 15 farklı spor modu var. Bunların içerisinde Açıkhava koşusu, içmekan koşusu, havuzda yüzme, açık denizde yüzme ve bisiklet gibi pekçok farklı tür bulunuyor.