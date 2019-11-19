İnceleme
Huawei Watch GT2 İLE BİR GÜN – Akıllı saatle yaşamak
Huawei Watch GT2 ile bir gün nasıl geçiyor? Bu videomuzda, akıllı saat kullanmanın gündelik hayata etkisini ve Watch GT2 modelinin özelliklerini anlattık.
Huawei Watch GT2 ile bir gün
Bildiğiniz gibi Watch GT2, uyku takibi konusunda oldukça gelişmiş bir akıllı saat. Yardımcı Sağlık uygulaması üzerinden toplamda kaç saat uyuduğunuz, bu uykunun derin, hafif ve REM uykusunun ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela bugün 7 saat 36 dakika uyumuşum. Bunun 1 saat 44 dakikası derin uyku, 4 saat 33 dakikası hafif uyku ve 1 saat 19 dakikası ise REM uykusu olmuş. İşin güzel tarafı akıllı saat uykunuzu analiz ederek size bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Örneğin benim hafif uyku sürem biraz yüksek çıkmış. Bunu düzenlemek için yapabileceklerimi uygulamada görebiliyorum.
Evden ofise giderken müzik dinlemeyi seviyorum. Ayrıca tabii ki herhangi bir yere giderken, toplu taşımada da bol bol müzik dinliyorum. Huawei Watch GT2 modelinde dinlediğiniz müzikleri direkt olarak akıllı saat üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu sayede Spotify veya Apple Music üzerinden müzik dinlerken, telefonunuzu cebinizden çıkarmadan şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, ses seviyesini değiştirebiliyor veya şarkıyı durdurup oynatabiliyorsunuz.
Yeni modelle birlikte Watch GT’nin ilk sürümünde olmayan bir başka önemli özellik daha geldi: saat üzerinden telefonla konuşma imkanı.
Watch GT2 modelinin üzerinde hem bir mikrofon hem de hoparlör bulunuyor. Bu sayede direkt olarak saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Diyelim ki evde yemek yapıyorsunuz ve elleriniz pis olduğu için akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmak istemiyorsunuz. Böylesi durumlarda akıllı saat üzerinden telefonla konuşabilmek gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Ayrıca ben evdeyken eğer telefonum yakınımda değilse, gelen çağrıyı direkt saatimden cevaplandırıyorum. Telefonu aramakla zaman kaybetmiyorum.
Akıllı saat kullanıyor olmamın hayatıma kattığı en büyük avantajlarından biri gelen bildirimleri saat üzerinden görebiliyor olmak. Çünkü gün içerisinde telefonuma çok sayıda bildirim geliyor ve bunların bazıları benim için önemli, bazıları da önemsiz bildirimler. O yüzden her seferinde telefonuma bakmak yerine gelen bildirimi akıllı saat üzerinden görebilmek oldukça pratik bir çözüm oluyor. Watch GT2 ile birlikte WhatsApp, e-mail, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimlerini görüntüleyebiliyorum. Ayrıca hangi uygulamalardan gelen bildirimlerin saate düşmesini istiyorsam, bunu Huawei Sağlık uygulaması üzerinden seçerek yönetebiliyorum.
Takdir edersiniz ki saat vazgeçilmez aksesuarlarımızdan bir tanesi. O nedenle kullandığımız saatin iyi bir tasarıma sahip olması bir hayli önemli. Watch GT2, paslanmaz çelik kadranı, önceki modele oranla daha iyi ekran kasa oranı ve 3 boyutlu cam tasarımıyla bir hayli şık bir akıllı saat. Ancak bunlarla beraber benim geleneksel bir saat yerine akıllı saat tercih etmemin bir sebebi daha var. O da farklı günlerde o günkü ruh halime veya giydiğim kıyafete göre farklı saat yüzleri kullanarak aslında her gün farklı saat kullanıyormuşum gibi olması.
Gelelim sağlık özelliklerine. Cihaz sürekli kalp atış hızı takibi ve otomatik stres takibi özelliğiyle, gün içerisinde bu verilerinizi otomatik olarak ölçüyor ve kayıt altına alıyor. Ayrıca tabii ki gün içerisinde attığınız adım sayısı ve kat ettiğiniz mesafe ile birlikte, yaktığınız kalori miktarını anlık olarak takip edebiliyorsunuz.
Son olarak spor özelliklerinden de söz etmemiz gerek. Ne yazık ki geçtiğimiz yıl haftada 3-4 kez spora giderken son aylarda spor yapmayı bıraktım ve bu konuda biraz vicdan azabı çekiyorum. Tekrardan Ersin abiyle beraber spora en kısa sürede başlacağım. Watch GT2 modelinde de spor yapan insanlar için geliştirilmiş 15 farklı spor modu var. Bunların içerisinde Açıkhava koşusu, içmekan koşusu, havuzda yüzme, açık denizde yüzme ve bisiklet gibi pekçok farklı tür bulunuyor.
Dizüstü Bilgisayar
Ryzen işlemcili katlanan laptop: HP Envy x360
Gücünü Ryzen işlemciden alan HP Envy x360 – 13-ar0001nt model kodlu versiyonu ile beraberiz. Bu videomuzda katlanabilir yapıda farklı amaçlar için kullanılabilen Envy x360’a yakından bakıyoruz.
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HP Envy x360 özellikleri
1,47 cm inceliğinde ve 1,3 kg ağırlığında olan HP Envy x360, 13,3″ FHD 1920 x 1080 IPS BrightView mikro kenarlı WLED ekran ile geliyor. Dokunmatik bir panel olan ekranında aynı zamanda Corning Gorilla Glass NBT koruma desteği de sağlanmış. Bu sayede tablet modunda da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Radeon Vega 5 grafik birimi barındıran AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden gücünü alan Envy x360 modelinde ayrıca AMD Radeon Vega 8 ekran kartı ile beraber 8 GB DDR4 bellek ve 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD depolama alanı bulunuyor.
Dilerseniz ayrıca satın alabileceğiniz kalemi ile çok daha efektif kullanım yapabileceğiniz Envy x360 modeli Bang & Olufsen destekli hoparlörleri ile izlediğiniz ve dinlediğiniz içeriklerde oldukça iyi ses sunmayı başarıyor.
Windows Hello destekli kamerasıyla görüntülü görüşmelerde kolaylık sağlayan cihazda gizliliğe önem verenler için kamerayı komple devre dışı bırakan bir tuş da mevcut.
Tam şarjda 11 saati aşan kullanım ömrü sunan cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
Kulakiçi OYUNCU kulaklığı: CoolerMaster MH703 inceleme
CoolerMaster MH703 inceleme videomuzda, oyuncular için geliştirilen kulakiçi kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
CoolerMaster MH703 inceleme
Ürünü satın aldığınızda kulaklığın kendisi, farklı boyutlarda iki adet kulaklık pedi, taşıma çantası ve PC bağlantısı için uzatma kablosu çıkıyor.
Kulaklık PC, mobil, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch destekliyor. Tasarımına baktığımızda ince örgü kablo ve metal başlığı ile dikkat çeken CoolerMaster MH703, oldukça konforlu bir tasarıma sahip. Kulakiçi yapısı sayesinde dinlediğiniz müziğin veya oynadığınız oyunun sesini dışarıya vermiyor. Ayrıca kulaklığın üzerindeki kontrol tuşu sayesinde hem çağrı yanıtlama hem de müzik kontrolü gibi işlevlerde kullanılabiliyor.
Ses performansı konusunda 10 mm’lik neodinyum sürücülerle gelen kulaklık, 20 ila 20.000 Hz frekans aralığı ve 16 Ohm empedans değeri sunuyor. Kulaklığı CS:GO, Fortnite ve WoW gibi farklı oyunlarda deneyimledik. Cihazın ses hassasiyeti özellikle CS:GO gibi rakibinizin nereden geldiğini duymanızın gerektiği oyunlarda oldukça başarılı. Ayrıca patlama veya silah seslerindeki tokluk da bir o kadar başarılı. Ancak tabii ki kulaklığın müzik performansını da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda orta düzey bir kulaklık performansı aldığımızı ve genel olarak seslerin dengeli bir şekilde iletildiğini belirtelim. Eğer yüksek bass sesler sunan bir kulaklık arıyorsanız, MH703 o anlamda size hitap etmeyebilir.
İnceleme
BİZİMLE DEĞİLSİN: Xiaomi AirDots Pro 2
Xiaomi AirDots Pro 2 inceleme videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığına yakından baktık. Özellikle bazı noktalarda ciddi eleştirilerimize maruz kalan kulaklık, belki de bugüne kadar ilk kez ciddi anlamda beğenmediğimiz bir Xiaomi modeli oldu.
Ürün linki: https://hwp.to/2QcWTqm
İndirim kodu: BGHardware11
Xiaomi Airdots Pro 2 – Neleri beğenmedik?
Ürünün tasarımı konusunda bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki sözünü edeceğimiz durum kişiden kişiye göre değişebilir ancak kulaklığın tasarımı nedeniyle, kulağın içinde hareket etmesi konforsuz bir durum yaşatıyor. Hareket eden kulaklık sizi rahatsız ediyor ve sürekli kulaklığı düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Tasarım konusunda sorun yaşadığımız bir diğer konu da dokunmatik kontroller. Ürünün üzerinde fiziksel bir tuş yerine dokunmatik bir kontrol yapısına yer vermiş. Ancak bunun çok kararlı çalışmadığını ve zaman zaman hareketlerimize kulaklığın bir tepki vermediğini deneyimledik.
Ürünü eleştirmemizdeki ana sebep ise maksimum ses seviyesinin yetersiz olması ve ses izolasyon problemi. Örneğin kulaklıkla dışarıda veya metroda müzik dinlerken, ses seviyesi en yüksek seviyede olsa bile dışarının sesini çok fazla duyuyorsunuz. Hatta metro gibi yüksek sesli alanlarda müziğin sesinin bastırıldığına bile şahit olduk.
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Neleri beğendik?
Kulaklığın mikrofon kalitesi bugüne kadar gördüğümüz tam kablosuz kulaklıklar içerisinde en iyilerinden bir tanesi. İnceleme videosunda gerçekleştirdiğimiz bir telefon konuşmasının kaydını dinleyebilirsiniz.
Xiaomi AirDots Pro 2 modelinin ses seviyesi haricince sunduğu ses performansı başarılı. Cihazın içerisinde 14.2 mm‘lik sürücüler var ve sessiz bir ortamda müzik dinliyorsanız ses kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ayrıca ürünün USB Type-C yuvasını kullanan bir şarj kutusunun olmadı, Bluetooth 5.0 ve HD ses kodeklerini destekliyor olması güzel. Ayrıca kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda sensör yardımıyla sesin otomatik kesiliyor olması da hoş bir detay.