Çinli teknoloji devi Honor, 23 Kasım’da Honor Magic Vs serisi için yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyecek ve yeni bir katlanır ekranlı telefon getirecek. Ünlü blog yazarı @Digital Chat Station yeni cihazın çip özelliklerini ortaya çıkardı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Honor Magic Vs, Snapdragon İle Gelecek !



Digital Chat Station’a göre, Honor Magic Vs’nin çekirdeği, 66W hızlı şarjı destekleyen dahili 2030mAh + 2870mAh çift hücreli batarya ile desteklenecek. Cihaz asıl gücünü Snapdragon 8 + Gen 1 işlemcisinden alacak. Blog yazarı ayrıca yeni telefonun yeni bir menteşe şemasıyla tasarlandığını ve gövde yapısının da daha hafif ve daha ince bir his elde etmek için optimize edildiğini belirtti. Yazarın bir başka iddiası da yeni telefonun selefine göre ağırlığının çok daha az olacağı. Diğer tasarım unsurları ise önceki nesle göre çok fazla değişmedi. Ekran hala 2K çözünürlük özelliğine sahip olacak ve delikli kamera tasarımını koruyacak.



Honor tarafından daha önce yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa, Honor Magic Vs içe doğru katlanan bir tasarıma ve altın renkli bir menteşeye sahip olacak. Bahsedilen özellikler dışında telefonun selefiyle aynı olduğunu söylemiştik. Özellikle ekran paneli özelliklerinin aynı olması bekleniyor. Honor’un ilk katlanır ekranlı cep telefonu olan Honor Magic V’nin dahili ekranı, 90Hz yenileme hızını destekleyen 7,9 inçlik bir paneldi. Yeni cihazın aynı özellikler ile gelmesini muhtemel gözüküyor. Her ne kadar yeni canavarın ağırlığı önceki modele göre azalacak olsa da kalınlığı değişmeyecek. Vs serisi 14,3 mm’lik tam gövde kalınlığını koruyacak. Yeni cihaz MagicOS 7.0 sistemini beraberinde getirecek.

