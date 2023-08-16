Honor, katlanabilir telefon segmentindeki iddialı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Snapdragon 8 Gen 2 çipli Honor Magic V2 ile dikkatleri üzerine çeken marka, önümüzdeki dönemde de sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Son haberlere göre, Honor’un katlanabilir telefon ailesi bütçe dostu Honor Magic V2 Lite ile beraber daha da genişleyecek! İşte yeni katlanabilir telefona dair bildiğimiz her şey!

Honor Katlanabilir Telefon Ailesine Yeni Üyeler Eklemeye Devam Ediyor!

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Honor Magic V2 ile adından söz ettiren şirket, iddialı çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında dikey katlanabilir akıllı telefonu Magic Flip’i duyurması beklenen Honor, bu yılın sonuna doğru da yeni modellerle kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. İddialara göre, Honor Magic V Slim ve Honor Magic V2 Lite gibi iki yeni katlanabilir telefon daha duyurulabilir.

Honor Magic V2’nin tanıtımından önce, cihazın farklı yonga seti varyantlarıyla gelebileceği söylentileri gündemdeydi. Ancak sonunda şirket, Magic V2 modelini yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 çipiyle tanıttı. Bununla birlikte, Snapdragon 8 Plus Gen 1 sürümüne dair söylentilere dair bir açıklama gelmedi.

Ancak yeni bilgilere göre, Magic V2 ailesi genişliyor gibi görünüyor. Çinli bir sızıntı kaynağı, Magic V2 Lite modelinin varlığını doğruladı. Bu modelin Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini taşıyacağı ve daha uygun bir fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor. Magic V2 Lite’ın, Magic V2’ye göre daha ekonomik bir seçenek sunması ve Çin pazarında uygun fiyatlı katlanabilir telefonlardan biri olarak konumlanması bekleniyor.

Aynı zamanda Magic V2 ailesine, Magic V2 Slim adı verilen bir modelin daha katılacağı konuşuluyor. Dışa doğru katlanabilir bir tasarıma sahip olacağı söylenen Magic V2 Slim, Ekim ayında Çin pazarında görücüye çıkabilir.

Honor’un yaklaşan etkinliklerinde bu yeni modelleri tanıtması ve katlanabilir telefon ailesini genişletmesi bekleniyor. Böylece marka, kullanıcılarına daha fazla seçenek sunarak katlanabilir teknolojinin getirdiği yenilikleri geniş kitlelere taşımayı hedefliyor.

Katlanabilir telefon pazarına her gün yeni markalar girmeye devam ederken, halihazırda pazarda varlık gösteren firmaların da yeni modeller tanıtması önemli. Bizler de yeni Honor katlanabilir telefonlarını yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni katlanabilir telefonları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!