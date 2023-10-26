Honor, yakın bir tarihte piyasaya sürülecek olan Honor Magic 6 serisinin Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformu tarafından destekleneceğini açıkladı. Magic 6, ayrıca yeni bir yapay zeka asistanı olan YOYO ve göz takibi tabanlı çoklu modlu etkileşimi sağlayan Magic Capsule gibi özel özelliklere sahip olacak.

YOYO, 7 milyar parametreye sahip bir dil modeliyle donatılmış ve bu sayede buluta veri göndermeye gerek kalmadan karmaşık görevleri yerine getirebilecek; soruları yanıtlama, kısa videolar oluşturma ve kişiselleştirilmiş öneriler sunma gibi işlevleri gerçekleştirebilecek.

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Honor’un iddiasına göre Magic Capsule, telefonunuzu gözlerinizle etkileşimde bulunmanın yeni bir yolunu sunacak. Henüz bu özelliğin nasıl çalıştığına dair ayrıntılar verilmemiş olsa da, Snapdragon Seamless teknolojisi tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Honor Magic 6 serisinin iki akıllı telefon içereceği bildiriliyor: Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro. Magic 6 Pro’nun, hap şeklindeki bir çentikle geleceği ve Magic 5 Pro ile aynı 12MP ultra geniş selfie kamerası ve uçuş süresi (ToF) 3D kamerasını taşıması bekleniyor. Honor, Magic 6 serisinin çıkış tarihini henüz açıklamamış olsa da, bu yeni modellerin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.