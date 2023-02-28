Honor, dün MWC 23 etkinliğinde Avrupa pazarı için Honor Magic 5 Pro modelini tanıtmıştı. DxOMark‘a göre en iyi kamera ve ekrana sahip olan bu telefonun bir üst sürümünün daha olacağı bugün ortaya çıktı. Honor Magic 5 Ultimate olarak isimlendirilmesi beklenen bu telefon kanlı canlı görüntülendi. Kamera tarafında bir yenilik daha olabilir.

Magic5 Ultimate’in kameraları ile ana kamera ünitesinin şeklinin farklı olması dışında Pro versiyonuna çok benziyor. Genel olarak Magic5 Ultimate, Huawei Mate 50 RS Porsche Design‘a çok benziyor diyebiliriz. Kamera tarafında muhtemelen küçük ama etkili değişiklikler olacak. Sonuçta dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu Magic 5 Pro. Bu yüzden firmanın büyük bir sıçrama yapmasını beklemiyoruz.

Magic5 Ultimate’ın teknik olarak Magic5 Pro’dan nasıl farklı olacağı henüz belli değil. Muhtemelen 16 GB RAM ve 1 TB’lık depolamalı sürümler bulunaca. Ayrıca diğer bazı görüntü sensörlerinin de ekleneceğini düşünüyoruz. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2’den alması beklenen bu model, eğer biraz daha geç tanıtılacaksa Snapdragon 8+ Gen 2 ile de gelebilir.

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Çin pazarına özel olacak olan bu telefonun 1200 doların üzerinde bir fiyata sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye pazarını pas geçecek olan Ultimate sürüm 2023’ün en iyileri arasında yer alacak gibi görünüyor. Bakalım Honor’un bu yükselişi karşısında Huawei, OPPO ve Xiaomi gibi isimler ne yapacak? Bekleyip göreceğiz.