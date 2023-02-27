Honor yoluna emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyor. Son dönemde tanıttığı telefonlar ile yenilikçi bir deneyim sunan Çinli teknoloji devi, bugün MWC 23 etkinliğinde yeni canavarı Honor Magic 5 Pro ile karşımıza çıktı. Farklı tasarımı ile rakiplerinin yapamadığını yapan firma, kamera tarafında da elini taşın altına koyuyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan telefonun özelliklerine göz atalım.

Telefonun önce kamera özelliklerinden başlamak istiyoruz. Çünkü bu telefon DxOMark’a göre dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu. Telefonun arkasında f/1.6 diyaframa sahip 1/1.12 inç sensörlü 50 MP ana kamera, f/2.0 diyaframlı 122 derecede 50 MP Ultra Geniş Açılı lens ve 100X dijital / 3.5X optik zoom yapabilen f/3.0 diyaframlı Sony IMX858 50 MP telefoto lens yer alıyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyaframlı 12 MP + 3D sensörlü ikili kamera kurulumu bulunuyor. DxOMark’ın açıklamasına göre bu telefon 152 puan alarak zirveye oturuyor.

Kamera sistemi, odaklama için bir 3D ToF lazer, renk sıcaklığı için çok spektrumlu sensör, titreme sensörü ve gelişmiş yazılım özellikleri ile destekleniyor.

6.81 inç büyüklüğünde 1800 nit parlaklığa çıkabilen 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran ile gelen telefon göz sağlığını koruma noktasında çok iddialı. Honor’un açıklamasına göre bu telefonda kullanılan görüntüleme teknolojileri tamamen insan göz sağlığı odaklı olarak geliştirilmiş. PWM karartma tarafında ise 2160 Hz’lik bir standart kullanılıyor. Ekran tarafında da telefon DxOMark’tan aldığı puan ile en iyi ekrana sahip telefon unvanını eline alıyor.

Ekran ayrıca iki parlaklık seviyesinde renk doğruluğu için kalibre edilmiş. İç mekan için 120 nit ve dış mekanlarda ise 800 nit. Bu, HDR10+ desteğine sahip 10 bitlik bir paneldir. Ayrıca IMAX Enhanced sertifikasına sahip sinematik bir soyağacına sahiptir. DTS:X Ultra özellikli stereo hoparlörler de eğlence potansiyelini artırır.

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Kaputun altına baktığımızda ise Qualcomm’un yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2′yi görüyoruz. RAM tarafında ise 12 GB LPDDR5X RAM kullanılıyor. Kutusundan 66W hızlı şarj destekli 5100 mAh kapasiteli batarya ve Android 13 işletim sistemi ile çıkan bu telefon 1.199 dolar fiyat talep ediliyor.

Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu canavar 2023’ün en iyileri arasında yer alacak gibi görünüyor. Bakalım Honor’un bu hamlesine karşılık Vivo, Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi diğer Çinli isimlerden nasıl bir hamle gelecek? Bekleyip göreceğiz.