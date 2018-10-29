Honor Magic 2 geliyor: Kirin 980 ve 8 GB RAM

Honor Magic 2 modeli, 31 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacak. Resmi tanıtım tarihinden hemen önce cihaz Geekbench‘te görüldü ve önceki beklentileri doğrulayan özellikleri ortaya çıktı.

Honor Magic 2 özellikleri

Listelenen özelliklere göre Huawei Mate 20 ailesinden sonra 7 nm’lik yeni Kirin 980 işlemcisini kullanan bir diğer telefon Honor Magic 2 olacak. Cihazda bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı varyasyon olacak. Telefonun kutudan Android 9 Pie sürümüyle birlikte çıkacağını da belirtelim.

Telefonun GeekBench skorlarına baktığımızda ise tek çekirdek performansından 3,316, çoklu çekirdek performansından ise 9,534 skoru aldığı dikkat çekiyor.

Donanım bileşenlerini bir kenara bırakırsak telefonun tamamen çerçevesiz ekran ile gelmesi bekleniyor. Bunu da Mi Mix 3’e benzer olarak kaydırmalı bir ön kamera sistemiyle başaracağı düşünülüyor. İlk olarak Çin’de satışa çıkması planlanan cihazın daha sonra Avrupa gibi diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.