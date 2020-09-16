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Honor Hunter V700 oyuncu bilgisayarı tanıtıldı
Honor tarafından, şirketin yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Honor Hunter V700 tanıtıldı. Birkaç yıldır dizüstü bilgisayar piyasasında bulunan Çinli şirket özellikle fiyat performans cihazlarıyla beğeni topluyordu. Şimdiyse Honor, farklı bir alana adım atarak ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı.
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Honor Hunter V700 tasarımı ve teknik özellikleri
Honor Hunter V700, dikkat çekici teknik özelliklere ve tasarım detaylarına sahip. Dizüstü bilgisayar, gücünü Intel 10. nesil işlemcilerinden alıyor. Intel i7-10750H ve i5-10300H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunulmuş. Ekran kartı tarafında ise Nvidia tercih edilmiş. Burada da Nvidia RTX 2060 ve GTX 1660 Ti olmak üzere iki farklı seçenek sunulmuş. 16 GB çift kanal DDR4 RAM ile birlikte 512 GB ve 1 TB NVMe SSD seçenekleri mevcut. Aynı zamanda RAM miktarını 32 GB’a kadar arttırmak mümkün. Dizüstü bilgisayar ekranında alışılanın aksine 16.1 inç boyutunda IPS LCD bir panel kullanılmış. Oldukça ince 4.7 mm çerçevelere sahip ekran 144 Hz yüksek yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. 1920×1080 FHD çözünürlüğe sahip ekran sRGB renk gamını %100 oranında karşılayarak gerçekçi bir renk deneyimi vaat ediyor. Ekranın üst tarafında 720p çözünürlüklü webcam yer alıyor.
Honor tarafından üretilen dizüstü bilgisayar 19.9 mm bir kalınlığa sahip. Makul bir kalınlığa rağmen dizüstü bilgisayar, termal başarım anlamında iddialı. Şirket, yapılan stres testlerinde diğer dizüstü bilgisayarlar 90 dereceyi aşarken kendi dizüstü bilgisayarlarının 89 dereceyi aşmadığını ve 5 GHz saat hızlarına ulaşıldığını iddia etti. Alüminyum malzemeden üretilen bilgisayarın arkasında RGB aydınlatmalı bir logo bulunuyor. Dört bölgeli RGB alttan aydınlatmalı klavyeyle birlikte entegre parmak izi okuyuculu bir güç butonu kullanılmış. Nahimic 3D çevresel ses sunabilen hoparlörlere sahip bilgisayar oyunculara iyi bir çevresel ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bağlantı tarafında 2.4 Gbps hız sunabilen en güncel seçenek Wi-Fi 6 tercih edilmiş. Pil olarak ise 57 wH boyutunda ortalama denebilecek bir batarya kullanılmış. Honor Hunter V700 başlangıç konfigürasyonu için 1100 dolar civarı, en üst konfigürasyon için ise 1500 dolar civarı fiyatlar belirlenmiş. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
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Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuzda, ülkemizde şu an 3999 TL satış fiyatıyla ithalatçı garantili olarak listelenen cihaza yakından bakıyoruz. Bakalım telefon, sunduğu özellikleriyle nasıl?
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – Tasarım
Telefon ülkemizde mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Her ne kadar cihaza dışarıdan baktığınızda görünüm cam ve metal karışımı gibi olsa da, aslında tamamen polikarbon bir kasadan bahsediyoruz. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan cihazda mono hoparlör olmasına karşın ses çıkış gücü ve kalitesi oldukça iyi. Ayrıca 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olması önemli bir artı. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altında. Gayet hızlı ve kararlı çalışıyor.
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Ekran ve performans özellikleri
Kamera – Meh!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuz genel olarak olumlu. Ancak kamera konusunda Xiaomi’nin bu modelde daha iyi bir sensör kullanmasını beklerdik. Zira ana kamera 48 MP’lik Samsung Tetracell sensörünü kullanıyor. Gündüz çekimlerinde oldukça başarılı işler çıkartan bu kamera, gece performansına geçtiğimizde birçok rakibinden geri kalıyor. Telefonda ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP derinlik ve makro olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor.
Ön tarafta ise Mi Note 10 Lite modelinde de gördüğümüz 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Batarya ve bağlantı
Cihazda 4160 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bağlantı konusunda ise aptX HD, aptX Adaptive ve Bluetooth 5.1 desteği göze çarpıyor. Cihaz yaptığımız PCMark testinden parlaklık sonda iken 9 saate yakın bir performans gösterdi. Gündelik kullanımda ise bir yoğun günü çok rahat çıkartabiliyor.
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Z efsanesi devam ediyor: Nissan Z Proto tanıtıldı!
Nissan, 370Z’yi tanıtalı on yıldan daha uzun bir zaman oldu. Halen daha iddialı bir model olsa da yenilenmeye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçekti. Satış sayıları azalsa da Japon üretici, efsane Z modelini bitirmek istemiyordu. Bu fikrin sonucu olarak ise bugün karşımıza, yeni Z Proto modeli çıktı. Tabi bu araç, adından da anlaşılacağı üzere maalesef ki seri üretim modeli değil.
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Z Proto, Z’lerin 50 yıllık mirasına saygı niteliğinde detaylarıyla, tamamen modern bir spor otomobil olarak nitelendiriliyor. Örneğin, göz yaşı şeklindeki LED farlar ile 70’lerin JDM 240ZG‘sine atıfta bulunduğunu söylemek mümkün. Dikdörtgen ızgarasıyla 350Z-370Z modellerine selam verirken, tavan çizgisi ve kabin tasarımıyla ise Z modellerinin genlerini hissettiriyor.
Aracın arka tarafına baktığımızda ise 300ZX modelinden ilham alınan ve modernleştirilen, nevi şahsına münhasır farları görüyoruz. Nissan, farların siyah çerçevesini, farlara “keskin bir parlaklık” vermesi için yaptığını söylüyor.
Nissan’ın 19 inçlik jantlar seçtiği Z Proto’da, çift egzoz yer alıyor. Ön, arka ve yan tamponların da dahil olduğu bazı noktalarda karbon fiber materyale yer verilmiş.
Nissan’ın tasarım şefi Alfonso Albaisa, “Biz her nesli ve onları başarıya ulaştıran şeyleri araştırırken tasarımcılarımız, sayısız eskiz yaptı. Çalışmalarımızın sonucunda Z Proto’nun, Z’lerin tarihinde yolculuk yaptıran bir çizgide olmasına karar verdik.” diyor.
Nissan Z Proto’nun teknik detayları ve donanımları
Z Proto, 4382 mm uzunluğa, 1849 mm genişliğe ve 1311 mm yüksekliğe sahip. Yani araç, yerine geldiği 370Z‘den 127 mm daha uzun, 5 mm daha geniş ve 5 mm daha alçak.
Dış tasarım retro bir çizgiye sahipken kabinde oldukça modern bir hava hakim. 12.3 inç dijital gösterge paneli ve yeni nesil bilgi-eğlence ekranı ile bu hava pekiştirilmiş.
Nissan çok fazla ayrıntıya girmedi. Fakat Z Proto’ya hem yol hem de pist için ideal bir kabin yaratmak istemişler. Bunun için motor sporları efsanelerinden tavsiyeler istediklerini söylediler.
Japon üretici, esas araçta, altı ileri manuel şanzıman ve çift turbolu V6‘ya yer verileceğini doğruladı. Belirli sayılar verilmese de yeni aracın, 370Z’den daha güçlü olacağı belirtildi.
Motorun, Infiniti Q60 Red Sport 400‘den ödünç alınması bekleniyor. Yani 400 beygir güç ve 474 Nm torka sahip bir makine görme ihtimalimiz var. 370Z ise 332 beygir güç ve 366 Nm torka sahip, 3.7 litrelik bir V6‘ya sahipti. Sayılara bakacak olursak, oldukça iyi bir sıçrama olacağı ihtimaline heyecanlanmamak mümkün değil.
Nissan, yaptığı açıklamalarla açık kapılar bırakmaya devam etti. Z Proto’nun baş ürün uzmanı Hiroshi Tamura, “Z, güçlü ve çevik olmaktan fazlasıdır. Bu aracı, sürücüsüyle çıktığı yol maceralarındaki dans partneri gibi hissettirecek şekilde tasarladık.” diyor
Japon üretici, üretim modelinin ne zaman geleceğini açıklamadı. Fakat “Z Proto, Nissan’ın 20 ay içinde ABD pazarına sunacağı Sentra ve Rogue (Bizdeki X-Trail)’un da dahil olduğu 10 yeni araçtan biri olacak.” şeklinde bir açıklama olmuştu. Buradan hareketle Z Proto’yu en geç 2021 sonlarında göreceğiz diye düşünüyorum.
Kaynak: Carscoops
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Facebook bilgi merkezi, iklim değişikliğinin üzerinde durmaya karar verdi
Facebook, bir haber gönderisinde iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmak adına neler yaptıklarını belirtti ve ekledi: “İklim değişikliği gerçektir.”
Sosyal ağ, çabalarının bir parçası olarak, dünyanın önde gelen iklim uzmanlarından bilime dayalı bilgilere erişmenizi sağlayacak İklim Değişikliği Bilgi Merkezi’ni başlattı. Facebook, 2 milyardan fazla insanı sağlık yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirdiği Covid-19 merkezinden sonra şimdi de bu yeni modeli oluşturdu. Şirket, koronavirus için oluşturdukları merkez için, “Facebook”un insanları küresel bir kriz sırasında uzman tavsiyesine ve doğru bilgiye bağlamak için ne kadar güçlü olabileceğini” yorumunu yaptı.
Tıpkı koronavirüs bilgi merkezi gibi, iklim değişikliğiyle ilgili olan merkezin de web sitesinin üst kısmında kolayca görebileceğiniz belirgin bir yerleşimi olacak.
Bu yeni özellik neden önemli?
Scientific American’ın daha önce bildirdiği gibi, web sitelerinde küresel ısınmayla ilgili yanıltıcı bilgileri destekleyen iklim değişikliğini inkar grupları oluşmuş durumda. Ayrıca, tanınmış bir iklim bilimci, iklim araştırmalarıyla ilgili videoların belli bir platformda tanıtılmasını engellediğini açıkladı.
Zuckerberg, Facebook’un iklim merkezinin, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, BM Çevre Programı (UNEP), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Met gibi kuruluşlardan gerçekleri, rakamları ve verileri içereceğini söylüyor. Yeni uygulama, iklim bilimi haberlerine odaklanacak ve günlük yaşamınızda atabileceğiniz adımları içerecektir.
Uygulamanın yeni iklim değişikliği bilgi merkezi Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de hizmete girdi. “Yakında” diğer ülkelere de sunulacak.