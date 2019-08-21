HONOR Gamepad tanıtıldı

Gamescom 2019 devam ederken HONOR akıllı telefonlar için geliştirdiği Gamepad’ini tanıttı. 6 butonlu oyun kumandası mobil oyunseverlerin ilgisini çekti.

İlginizi çekebilir : Xiaomi yılın ilk yarısında 60 milyon adet telefon satışı gerçekleştirdi

Almanya Köln’de devam eden Gamescom 2019 etkinliğinde bir çok firma oyun odaklı ürünlerini sergilemeye başladı. Bilgisayar ve mobil sınıfında oyunseverlerin oyun oynarken daha rahat edebileceği cihazlar ön plana çıkıyor. HONOR ise mobil alana hitap eden Gamepad’ini kullanıcılara tanıttı. Kablosuz olarak bağlantı kuran HONOR Gamepad tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Akıllı telefonlara takılması ve çıkarılması noktasında büyük kolaylık sağlayan cihazda 400 mAh batarya bulunuyor. HONOR yetkilileri bu cihazın çıkarılmasında mobil kullanıcılarının yapısını incelediklerini belirtti.

Tanıtım sırasında, mobilde oyun oynayan %18 oranındaki tüketicilerin kendilerini oyuncu olarak belirttiği bu yüzdende şirketin bu cihazı üretmekten başka şansının olmadığı vurgulandı. Akıllı telefonlarda çoğu popüler oyun ile tam uyum sağlayan Gamepad, üzerinde bulunan 6 butonun özelleştirilmesi ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar dilerlerse butonların görevlerini isteklerine göre değiştirebilecekler. Huawei‘nin alt markası olarak üretime devam HONOR, yeni Gamepad’inde Bluetooth üzerinden eşleşme yapabilen tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olacak. Cihazın üst tarafında yönlendirme yapabileceğiniz bir adet joystick bulunurken alt tarafta ise özelleştirebileceğiniz 4 adet buton bulunuyor. USB Type C üzerinden şarj olabilen cihazın detaylı teknik özellikleri ve fiyatı ise henüz belirtilmedi. İlerleyen günlerde şirketin cihaz ile ilgili detayları aktarması bekleniliyor.