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Honor, birçok ülkede istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor
“Akıllı yaşam” mottosuyla akıllı bileklik, akıllı saat, kulaklık gibi giyilebilir teknolojilere de odaklanan Honor, yeni ekosistem ürünleri ile de portföyünü geliştirerek kullanıcı sayısını artırabilmeyi başardı. Uluslararası pazarda istikralı bir şekilde de büyümeye devam eden Honor, birçok ülkede belirli kategorilerde liderlik yarışına da başladı.
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Honor, ekosistem stratejisi ile nasıl bir performans sergiledi
HUAWEI Technologies çatısı altında yol alan Honor markası, geçtiğimiz dönemlerde “1+8+N” stratejisini duyurmuştu. Bu strateji kapsamında giyilebilir ürünlerle dolu bir ekosistem yaratmayı hedefleyen marka; bu alandaki çalışmalara da çoktan başlamış idi. Akıllı telefon sektöründe ciddi satış başarılarına ulaşan marka, buna ek olarak akıllı bileklik, akıllı saat ve daha birçok farklı ekosistem ürününü piyasaya sundu. Bu ürünlerle daha fazla insanın dikkatini çekmeyi başaran marka, bu strateji ile satış rakamlarını da artırdı.
Honor, 2020 yılı Şubat ayında Türkiye pazarında satışa sunduğu MagicWatch 2 modeli ile akıllı saat sektöründe pazar payını %20’lere çıkarabilmeyi başardı. Fiyat ve performans dengesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MagicWatch 2, Türk kullanıcıların takdirini kazanarak kısa süre içinde yoğun talep gördü.
Rusya tarafına baktığımızda ise, akıllı telefon satışlarında %25.9 pazar payına ulaşan Honor’un, liderliği ele geçirdiğini görüyoruz. Bu başarıyla da yetinmeyen Çinli şirket, Suudi Arabistan pazarında, 2020 yılının ilk çeyreğini orta ve üst segment cihazlarda ilk 3’te yer alarak tamamladı.
IDC raporlarında ise, Honor’un 2020 yılının ilk çeyreğinde, giyilebilir teknolojiler kategorisinde Rusya, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan’da ilk 5’in içinde yer aldığı belirtilmiş durumda.
HiHonor platformu, yurtdışında büyük başarılar yakaladı
Honor’un online mağazası HiHonor, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’da aktif bir şekilde satış gerçekleştirmeye devam ederken; Honor’un toplam satışlarında da büyük pay yakaladı. Platform, Batı Avrupa’daki HONOR MagicBook serisi laptop satışlarının %20’sini; HONOR MagicWatch 2 akıllı saat satışlarının ise %30’unu sağlamış durumda. Hihonor.com’un bugün itibariyle 14 ülkede, toplamda 2,79 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Honor’un global büyüme planlarında da büyük paya sahip olan HiHonor, Türkiye’de de açık olmasına rağmen ülkemizde aktif bir şekilde satış gerçekleştirmiyor. Honor’a ait online bir platform üzerinden alışveriş yapmak isteyen Türk kullanıcılar ise bu sebepten dolayı fiziksel mağazaları tercih etmek zorunda kalıyor. Dileriz Honor, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda’da gerçekleştirdiği online satış operasyonunu Türkiye’de de başlatır; ve bizler de Apple, Samsung ve Huawei’nin bizlere sağladığı gibi online bir platform üzerinden Honor cihazlara ulaşabiliriz.
Akıllı Telefonlar
2020’nin popüler Oppo akıllı telefonları
Oppo, 2018 yılının sonu itibarıyla Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı hatırlarsanız. O günden bu yana hem direkt olarak Oppo markasıyla hem de bağlı oldukları gruba ait realme ve OnePlus gibi farklı markalar ile ülkemizde başta akıllı telefon olmak üzere pek çok farklı ürünü ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Son dönemde hem yaptıkları reklam çalışmaları hem de çıkarttıkları modellerle adından oldukça söz ettiren marka, pek çok farklı fiyat gamında yer alan ürünleriyle listeleniyor. Peki, şirketin 2020 yılında tüketiciler tarafından ilgi gören modelleri neler? Bu makalemizde, şirketin öne çıkan akıllı telefonlarını ve bu cihazların genel özelliklerini ele alacağız.
Ülkemizde satışa olan Oppo telefon modellerine buradaki sayfadan ulaşabilir ve hemen satın alabilirsiniz.
Oppo Reno 3 Pro
Şirketin ülkemizde tepe modellerinden biri olan Reno 3 Pro, gerek tasarım gerekse de donanım ve kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir akıllı telefon. Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen telefon, metal arka yüzey ve yan çerçeveleri ile oldukça premium bir his uyandırıyor. Telefonun 6.5 inçlik kavisli geniş ekranında Super AMOLED panel sunan telefon, günümüzün yüksek tazeleme hızı sunan ekran trendini karşılıyor. Telefonun ekranında 90 Hz’lik bir yenileme hızı ve bununla birlikte Corning Gorilla Glass 5 koruma teknolojisi yer alıyor.
Şu anda orta-üst segmentin en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 765 kullanan modelde, 12 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor. Böylece hem RAM hem de depolama konusunda kullanıcılar neredeyse en yüksek kapasitelerden faydalanabiliyor. 4’lü bir arka kamera ile gelen modelde 48 MP ana kamera, 13 MP telephoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP B/W sensör yer alıyor. Özellikle yazılımdaki gece modunun da etkisiyle telefon çok başarılı düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. Telephoto lens ise 2x optik yakınlaştırma kabiliyetine sahip.
Reno 2Z
Biraz daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon isteyenlere hitap eden Oppo Reno 2z modeli, çerçevesiz tam ekran tasarımı ile öne çıkıyor. Bunu açılır kapanır ön kamera sistemiyle sunan cihaz, ön tarafında göze batan çerçeveler yerine tam ekran deneyimi sunuyor.
Yine AMOLED bir panel sunan ekran 6.53 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlükle beraber Corning Gorilla Glass 5 koruma ile geliyor. Gücünü MediaTek’in Helio P90 işlemcisinden alan modelde 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Açılır-kapanır 16 MP ön kameranın yanı sıra, ön tarafta 4’lü bir arka kamera sistemi görüyoruz. Burada 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörleri sıralanıyor.
Son olarak telefonda 4000 mAh pil sunan modelde 20W‘lık VOOC 3.0 hızlı şarj desteği bulunuyor.
Oppo A91
Şirketin A serisinin yeni modellerinden biri olan A91, damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyor. Mavi ve siyah olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip cihazda yine AMOLED ekran tercih edilmiş.
Yine MediaTek’in Helio P70 işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Pil olarak iddialı olan cihaz 4020 mAh pille 20W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Oppo A72
A serisinin bir diğer yeni modeli A72, tam sol köşede yer alan delik çentik tasarımı ile öne çıkıyor. Qualcomm’un verimli işlemcilerinden biri olan Snapdragon 665 ile gelen model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor.
Dörtlü arka kamera sistemini bu modelde de görüyoruz. Cihazda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik, 2 MP B/W kameraları sıralanıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut. Telefonun belki de en iddialı olduğu konu pil. Zira telefonda 5000 mAh yüksek kapasiteli pil yer alırken 18W’lık hızlı şarj desteği de sunuluyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Haber
Xbox Series X, Kasım ayında piyasaya sürülecek
Bugün itibariyle Microsoft, yeni nesil Xbox Series X oyun konsolunun Kasım ayında piyasaya sürüleceğini müjdeledi. Daha önce 2020 tatil dönemi olarak belirtilen çıkış tarihi son kararla Kasım ayı olarak belirlenmiş.
Firmanın tam bir tarih vermemesine rağmen, Kasım ayının ilk haftasında bir Xbox Series X lansmanı olacağı ve bu lansman ile beraber konsolun piyasaya sürüleceği söyleniyor. Ancak yoğun pandemi sebebiyle bu tarih daha da ileriye ertelenebilir. Microsoft tarafından paylaşılan bir diğer detaya göre de, Halo Infinite’in 2021 yılına ertelendiği açıklandı. Bu habere göre, Xbox Series X AAA adı verilen konsol çıkış oyunu Halo Infinite ile beraber çıkış yapamayacak.
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Halo ile ilgili duyurunun ardından, Series X için optimize edilecek oyunlar için de açıklama yapan firma, 50’den fazla yeni oyunun konsol için geleceğini ayrıca 40’tan fazla oyunun da Xbox Games Pass içerisinde yer alacağını duyurdu. Mevcut optimizasyonlar 120 FPS desteği, DirectX ışın izleme teknolojisi ve daha hızlı yükleme ekranları gibi detayları içerecek. Yani Xbox, Xbox 360 ve Xbox One’daki geriye dönük uyumluluğa sahip oyunlar, Kasım ayında piyasaya çıktığında Xbox Series X’te de çalışacak. Ek olarak fiyatı konusunda herhangi bir detay belirtilmeyen konsolun ön siparişlere ne zaman açılacağı bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
realme C12 tanıtım tarihi kesinleşti: 6000 mAh pille geliyor
realme C12 modeli için resmi tanıtım tarihi belli oldu. 18 Ağustos’ta Hindistan’da gerçekleştirilecek online bir etkinlikle cihazın resmi olarak tanıtılacağı açıklandı. Şirketin yeni telefonu, özellikle 6000 mAh seviyesindeki yüksek pil kapasitesi ile dikkat çekecekken, diğer özelliklerin giriş / orta segmente hitap etmesi bekleniyor.
Realme C12 özellikleri ne olacak?
Cihazın 6000 mAh pille geleceği direkt olarak realme tarafından paylaşılan bir görselle onaylandı. Ancak cihazın diğer teknik özellikleri henüz ortaya çıkan sızıntılar sayesinde bilinebiliyor. Buna göre, Geekbench’te görülen bilgiler ışığında telefonda MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM kapasitesi yer alacak.
Online etkinlikte şirket, realme C12‘nin yanı sıra daha önce duyurulan C15 modelini de Hindistan pazarı için resmi olarak tanıtacak. Bu model Helio G35 işlemci, 6.5 inçlik HD ekran ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber 6000 mAh pil sunuyor. Telefonda ayrıca arka tarafta parmak izi sensörü yer alırken, arka tarafta 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monochrome ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.