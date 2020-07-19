Honor V40 serisi MediaTek işlemciler ile geliyor!

Google, AirDrop’a alternatif olarak kullanıma sunmayı planladığı Google Nearby Share uygulamasında testlerin son aşamasına yaklaşıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilerde uygulamanın yayınlanma tarihi ile ilgili ipuçları bulunuyor. Ağustos ayından itibaren Android 6.0 ve daha yeni sürümleri için uygulamanın kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Google Nearby Share Beta süreci nasıl ilerliyor?

Google Nearby Share Beta’sına katılabilmek için öncelikle minimum Android 6.0 işletim sistemi kullanıyor olmalısınız. İkinci olarak belirlenmiş olan cihazlardan birine sahip olmanız ve Google Play Hizmetleri Beta sürümüne kayıt olmanız gerek. Süreç bu şekilde işlerken uygulama globalleştiğinde basit bir Google Play Store güncellemesi ile uygulamayı edinebileceksiniz. Diğer bir heyecan verici haber ise Google’ın yeni hızlı paylaşım özelliğini farklı platformlara getirecek olması. Söylenene göre yeni özellik Windows, Linux, ChromeOS ve macOS sistemlerine de gelecek.

Nearby Share hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Apple kullanıcılarının kullandığı AirDrop benzeri bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Hızlı ve basit bir şekilde diğer kullanıcılarla dosya transferi gerçekleştirebileceksiniz. Nearby Share’in izinleri ve görünürlüğü “Ayarlar” üzerinden değiştirilebilecek. Uygulama temel olarak telefonunuzdaki kişi listesini baz alacak. Tabii ki dosya aktarımının gerçekleşmesi için kişinin size yakın olması gerekmekte. Bu sayede Bluetooth ve Wi-Fi Direct‘deki bağlanma sorunları ve gecikme süreleri ortadan kalkmış olacak.

Akıllı telefon üreticilerinin pek çoğu bu alanda kendi uygulamalarını kullanıcılara sunuyor. Huawei ve Honor‘un yeni cihazları ise bu uygulamadan yararlanamayabilir. Fakat bu şirketler zaten Huawei Share uygulamasını kullandığı için bir sorun oluşturmayacaktır.