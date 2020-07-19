Akıllı Telefonlar
Honor V40 serisi MediaTek işlemciler ile geliyor!
Honor V40 serisinin çıkışına az bir süre kala yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin gücünü alacağı işlemcilerin MediaTek yapımı olacağı öğrenildi.
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Honor V40 serisi için Dimensity 1000+!
Huawei firmasının alt şirketleri arasında yerini alan Honor, yeni serisi V40 için geri sayımı sürdürüyor. Firmanın yakın zamanda çıkarmayı planladığı serinin teknik özellikleri de sızdırıldı. Sızdırılan özelliklere göre en dikkat çeken şey ise cihazların işlemcileri oldu. ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle kendi işlemcisini üretmekte zorluk çeken Huawei, Honor ve kendisi için MediaTek işlemciler ile yola devam etme kararı almış gibi gözüküyor. V40, V40 Pro ve V40 Pro+ cihazlarının tamamı MediaTek yapımı Dimensity 1000+ işlemci ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bütün telefonları için amiral gemisi performans hedefleyen Honor, bu yüzden Dimensity 1000+ işlemciyi tercih etmiş. Öte yandan üç cihaz da 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak iken, V40 Pro+ modelinde 12 GB‘lık versiyon da yer alacak. Tıpkı RAM kısmında olduğu gibi üç modelin depolama alanları 128 ve 256 GB olacak yapılan sızıntılara göre. Ancak yine V40 Pro+ modelinde 128 GB‘lık versiyon yer almayacak. Tasarım detayları ise belli olmayan cihazların kamera ve ekran konusunda farklılıklara sahip olması bekleniyor. Huawei Mate 40 serisi için de MediaTek yapımı işlemcilerin adının geçtiği şu günlerde, Honor cephesinin tercih çok şaşırtıcı karşılanmadı açıkçası. Bakalım firma, yeni nesil serisi ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Google Nearby Share, Ağustos ayında gelebilir!
Google, AirDrop’a alternatif olarak kullanıma sunmayı planladığı Google Nearby Share uygulamasında testlerin son aşamasına yaklaşıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilerde uygulamanın yayınlanma tarihi ile ilgili ipuçları bulunuyor. Ağustos ayından itibaren Android 6.0 ve daha yeni sürümleri için uygulamanın kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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Google Nearby Share Beta süreci nasıl ilerliyor?
Google Nearby Share Beta’sına katılabilmek için öncelikle minimum Android 6.0 işletim sistemi kullanıyor olmalısınız. İkinci olarak belirlenmiş olan cihazlardan birine sahip olmanız ve Google Play Hizmetleri Beta sürümüne kayıt olmanız gerek. Süreç bu şekilde işlerken uygulama globalleştiğinde basit bir Google Play Store güncellemesi ile uygulamayı edinebileceksiniz. Diğer bir heyecan verici haber ise Google’ın yeni hızlı paylaşım özelliğini farklı platformlara getirecek olması. Söylenene göre yeni özellik Windows, Linux, ChromeOS ve macOS sistemlerine de gelecek.
Nearby Share hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Apple kullanıcılarının kullandığı AirDrop benzeri bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Hızlı ve basit bir şekilde diğer kullanıcılarla dosya transferi gerçekleştirebileceksiniz. Nearby Share’in izinleri ve görünürlüğü “Ayarlar” üzerinden değiştirilebilecek. Uygulama temel olarak telefonunuzdaki kişi listesini baz alacak. Tabii ki dosya aktarımının gerçekleşmesi için kişinin size yakın olması gerekmekte. Bu sayede Bluetooth ve Wi-Fi Direct‘deki bağlanma sorunları ve gecikme süreleri ortadan kalkmış olacak.
Akıllı telefon üreticilerinin pek çoğu bu alanda kendi uygulamalarını kullanıcılara sunuyor. Huawei ve Honor‘un yeni cihazları ise bu uygulamadan yararlanamayabilir. Fakat bu şirketler zaten Huawei Share uygulamasını kullandığı için bir sorun oluşturmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Unseen, Beta testinde görüntülendi!
Çinli üretim devi Huawei, Eylül ayında Mate 40 serisini tanıtacak. Şirket, yeni amiral gemisi serisini farklı uygulamalar ile desteklemeye çalışıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Huawei Unseen ve Huawei Unseen Editor olmak üzere iki farklı uygulama görüntülendi. Şu an uygulamalar hakkında detaylar bilinmiyor fakat Beta testinde olmaları yakın zamanda detayları görebileceğimiz anlamına geliyor.
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Huawei Unseen nasıl bir uygulama olacak?
Spekülasyonlara göre Unseen, gerçek dünyanın üzerine paralel bir sanal dünya oluşturacak. Teknolojinin geleceğini yaşayabileceğimiz AR teknolojisinin kullanıldığı bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcılara pek çok yeni yer keşfetme ve yaratılan sanal gezegenin içinde gezebilme imkanı sunulacak. Yeni uygulama, sanal etkileşim, sanal reklam dekorasyonları ve çevrimdışı etkinlikler içerecek. Kaynağa göre Huawei Unseen, Huawei Hetu‘nun bir kolu gibi görünüyor. Bu uygulamanın Huawei Mate 40 serisinin öne çıkan özelliklerinden biri olması bekleniyor.
Huawei, yeni teknolojiler ve farklı deneyimler için bu kadar çaba göstermesine rağmen önünde çok fazla engel bulunuyor. Bu engellerin temeli ise Amerika ile yaşadığı sorunlara dayanıyor. Bazı ülkelerin 5G istasyonlarını devre dışı bırakmaya çalışması ve TSMC ile yaşanan sorunların da bu sebeple ortaya çıktığı biliniyor. Tüm bunlara rağmen şirket hala çok iyi durumda ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin, yaşadığı sorunları aşıp sadece teknoloji geliştirmeye odaklandığı günlerin gelmesini bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, MediaTek işlemci ile gelebilir!
Bu yılın Eylül Ayı’nda tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisinin, Çin dışında MediaTek yonga setleri ile geleceği iddia edildi.
Bugüne kadar Huawei ve Honor modelleri ile ilgili pek çok sızıntı bilgiye imza atan RODENT950 isimli Twitter kullanıcısına göre Huawei, yonga setleri konusunda Samsung ile aynı yolu izleyecek. Sızıntı kaynağına göre 5nm teknolojisi ile üretilmiş Kirin 1000 veya 1020 yonga setleri Mate 40 serisinin Çin versiyonlarına özel olacak. Global versiyonlarda ise MediaTek yonga setleri kullanılacak. Fakat Kirin 1000 serisinin MediaTek tarafında bir eşleniği bulunmuyor.
Mate 40 series with Kirin soc maybe china exclusive, Huawei will follow Samsung in terms of dual chip strategy due to the new chip ban.🤔
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020
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MediaTek tarafının en üst seviye yonga seti Dimensity 1000+ 7 nm teknolojisi ile üretilirken Kirin 1000 serisi 5 nm teknolojisi ile üretiliyor. Çin ve global cihazlar arasında büyük fark yaratacak yonga seti seçiminin nasıl yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tabii ki MediaTek’in Kirin 1000 serisine denk bir yonga seti tanıtması da olasılıklar arasında.
Sızıntı kaynağı, güncel A.B.D yasakları sonrasında TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin, Mate 40 serisi için 10 milyon adet yonga setine ihtiyaç duyduğunu fakat firmanın elinde 8 milyon adet olduğunu iddia ediyor. Markanın mevcut durumda TSMC’ye yeni işlemciler ürettiremeyecek olması söz konusu MediaTek dedikodularına sebep oluyor.
There are reportedly only 8 million processors there and Mate’s sales are often over 10 million units.
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 17, 2020
Huawei’nin haberimize konu olan hamleyi yapması, firmanın global pazara verdiği önemi azaltarak Çin’e yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Fakat şirketin ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada kendi servislerini yerelleştirme adına yaptığı yatırımlara bakarak firmanın global pazarda havlu atmayacağını söylemek mümkün.