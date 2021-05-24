HONOR Band 6 Türkiye’de!

Geniş ve büyük ekranı, farklı spor takip özellikleri, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve daha birçok özelliğiyle bir akıllı saati aratmayacak HONOR Band 6 şimdi Türkiye’de.

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Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan ve kendinden söz ettiren HONOR, yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’de satışa sundu. Büyük ve canlı renklere sahip ekranı, kir tutmayan silikon kayışı, uyku, stres gibi birçok farklı takip ve asistan özellikleriyle HONOR Band 6, akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor.

Geleneksel akıllı bilekliklerin aksine 1.47 inç’lik AMOLED ekrana sahip olan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha geniş ekran alanıyla ekrandan daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Kavisli yapısıyla kesintisiz bir görünüm sunan bu ekran, parmak izi bırakmayan kaplamasıyla şık bir görünüşe sahip.

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Kapsamlı egzersiz takibi

Gün boyu kalp ritmini takip eden ve olağandışı durumlarda uyaran HONOR Band 6, farklı profesyonel egzersiz modlarıyla da aktif bir hayat tarzını benimseyenlerin en iyi dostu olmaya aday. Açık havada koşu, koşu bandı, açık havada yürüyüş, kapalı alanda yürüyüş, bisiklet, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, havuzda yüzme, kürek ve serbest antrenmandan oluşan 10 egzersiz moduyla birlikte günlük performansınızı takip edebilir, gerçek zamanlı verilerle gelişiminizi görebilirsiniz. HONOR Band 6 bu egzersizlerden koşma, yürüme, kürek ve eliptik bisiklet gibi 6 tanesini otomatik olarak tespit ederek, size egzersizi başlatma uyarısı da yapıyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen Band 6, bu sayede siz suyun altındayken bile aktivitenizi kaydedebiliyor.

Sağlığınız her yönüyle kontrol altında

Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi yorgunluk, bitkinlik ve hafıza kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu seviyenin uzun süre boyunca düşük olması ise beyin, kalp ve diğer organlarda hasar oluşturabiliyor. HONOR Band 6’da bulunan ve kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 takibi özelliği, bu problemlerin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Uyku konusunda da özelleşmiş yeteneklere sahip olan HONOR Band 6, uyku süresi, uyku kalitesi ve bu kaliteyi artırmak için öneriler gibi bilgileri, gelişmiş TruSleep algoritması sayesinde sunuyor. Sağlık uygulaması üzerinden de gece uykunuzun detaylı aşamalarını görmek mümkün.

10 dakika şarjla 3 gün kullanın

Hızlı şarj özelliğine sahip manyetik şarj ünitesiyle gelen HONOR Band 6, sadece 10 dakikalık şarjla 3 günlük kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrüyle ayda sadece 2 defa şarj edeceğiniz akıllı bilekliği yoğun olarak da 10 güne rahatça kullanabilirsiniz.

Sağlık uygulaması üzerinden yüklenebilen farklı saat görünümleriyle neredeyse sınırsız kişiselleştirme imkânı sağlayan HONOR Band 6, içerisinde yer alan müzik kontrolleri, Hava Durumu, Uzaktan Deklanşör, El Feneri ve Telefonumu Bul gibi farklı uygulamalar, akıllı telefonunuzdaki bildirimleri ve gelen aramaları gösterme özellikleriyle de kullanışlı bir yardımcı görevi görüyor.

Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen HONOR Band 6, 479 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla online ve perakende mağazalarında kullanıcıları bekliyor.