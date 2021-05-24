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HONOR Band 6 Türkiye’de!
Geniş ve büyük ekranı, farklı spor takip özellikleri, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve daha birçok özelliğiyle bir akıllı saati aratmayacak HONOR Band 6 şimdi Türkiye’de.
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Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan ve kendinden söz ettiren HONOR, yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’de satışa sundu. Büyük ve canlı renklere sahip ekranı, kir tutmayan silikon kayışı, uyku, stres gibi birçok farklı takip ve asistan özellikleriyle HONOR Band 6, akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor.
Geleneksel akıllı bilekliklerin aksine 1.47 inç’lik AMOLED ekrana sahip olan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha geniş ekran alanıyla ekrandan daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Kavisli yapısıyla kesintisiz bir görünüm sunan bu ekran, parmak izi bırakmayan kaplamasıyla şık bir görünüşe sahip.
Kapsamlı egzersiz takibi
Gün boyu kalp ritmini takip eden ve olağandışı durumlarda uyaran HONOR Band 6, farklı profesyonel egzersiz modlarıyla da aktif bir hayat tarzını benimseyenlerin en iyi dostu olmaya aday. Açık havada koşu, koşu bandı, açık havada yürüyüş, kapalı alanda yürüyüş, bisiklet, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, havuzda yüzme, kürek ve serbest antrenmandan oluşan 10 egzersiz moduyla birlikte günlük performansınızı takip edebilir, gerçek zamanlı verilerle gelişiminizi görebilirsiniz. HONOR Band 6 bu egzersizlerden koşma, yürüme, kürek ve eliptik bisiklet gibi 6 tanesini otomatik olarak tespit ederek, size egzersizi başlatma uyarısı da yapıyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen Band 6, bu sayede siz suyun altındayken bile aktivitenizi kaydedebiliyor.
Sağlığınız her yönüyle kontrol altında
Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi yorgunluk, bitkinlik ve hafıza kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu seviyenin uzun süre boyunca düşük olması ise beyin, kalp ve diğer organlarda hasar oluşturabiliyor. HONOR Band 6’da bulunan ve kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 takibi özelliği, bu problemlerin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Uyku konusunda da özelleşmiş yeteneklere sahip olan HONOR Band 6, uyku süresi, uyku kalitesi ve bu kaliteyi artırmak için öneriler gibi bilgileri, gelişmiş TruSleep algoritması sayesinde sunuyor. Sağlık uygulaması üzerinden de gece uykunuzun detaylı aşamalarını görmek mümkün.
10 dakika şarjla 3 gün kullanın
Hızlı şarj özelliğine sahip manyetik şarj ünitesiyle gelen HONOR Band 6, sadece 10 dakikalık şarjla 3 günlük kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrüyle ayda sadece 2 defa şarj edeceğiniz akıllı bilekliği yoğun olarak da 10 güne rahatça kullanabilirsiniz.
Sağlık uygulaması üzerinden yüklenebilen farklı saat görünümleriyle neredeyse sınırsız kişiselleştirme imkânı sağlayan HONOR Band 6, içerisinde yer alan müzik kontrolleri, Hava Durumu, Uzaktan Deklanşör, El Feneri ve Telefonumu Bul gibi farklı uygulamalar, akıllı telefonunuzdaki bildirimleri ve gelen aramaları gösterme özellikleriyle de kullanışlı bir yardımcı görevi görüyor.
Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen HONOR Band 6, 479 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla online ve perakende mağazalarında kullanıcıları bekliyor.
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Beats Studio Buds yolda! Apple’ın yeni TWS kulaklığının detayları
Beats, her ne kadar eskisi kadar sükse yapmasa da, hala ses dünyasının önde gelen markalarından. Ünlü rap sanatçısı ve müzik prodüktörü Dr. Dre’nin 2006 yılında kurduğu firma bugüne kadar birçok efsanevi ürüne imza attı. Özellikle yüksek bass’lı ve “over-ear” diye sınıflandırılan kafa üstü kulaklıklarıyla başarıya ulaşan marka, bu tip kulaklıkların yaygınlaşmasında da büyük rol oynamıştı. 2010 yılında ise şirketin yarısı HTC’ye satılmış ve bu partnerlikle çıkarılan HTC akıllı telefonlar ses tarafında büyük beğeni toplamıştı. 2014 yılı ise markanın kaderini değiştiren bir satın almaya sahne oldu. Zira, teknoloji dünyasının en önde gelen devlerinden Apple, Beats’i 3 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. O günden beri Apple çatısı altında ürünlerini geliştirmeye devam eden şirket, Apple Store’ların da en çok satan aksesuar markalarından biri oldu.
Hatırlayacağınız üzere, Beats son yılların kulaklık tarafındaki trendi TWS (tam kablosuz) kulaklıklara da meşhur Powerbeats Pro ile girmişti. Son günlerde Apple’ın markanın operasyonlarına son vereceği konuşulmaktaydı. Ancak görünüşe göre bu haberler gerçeği yansıtmıyor. iOS 14.6 dosyalarında bulunan görsellere göre, marka, Beats Studio Buds adında yepyeni bir TWS kulaklıkla geliyor…
Beats Studio Buds, iOS 14.6 beta dosyalarında görüldü
Kulaklık dünyasında TWS rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bugüne kadar TWS olarak (kafa üstü kulaklıklar dışında) sadece bir model (Powerbeats Pro) çıkaran ve bu trendden beklediğini almayan Beats, görünüşe göre bunu değiştirmek istiyor. Zira bugüne kadar hakkında kimsenin herhangi bir bilgiye sahip olmadığı, yepyeni bir Beats TWS kulaklık iOS dosyalarında ortaya çıktı.
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Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!
Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.
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Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!
Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.
Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!
Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.
Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu
Oppo’nun yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air, Oppo’nun TWS kulaklık segmentinde kullanıcılara sunduğu, ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’yla öne çıkıyor. Oppo Enco Air, bu sertifikayı bağımsız bir kuruluştan alan ilk TWS kulaklık olarak da tarihe geçti.
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İçindekiler
Oppo Enco Air neler sunuyor?
Oppo Enco Air’in en çok öne çıkan özelliği, Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olması diyebiliriz. Bu hamleyle bir ilke imza atmış olan Oppo, bakalım Enco Air modeliyle tüketicilerin ilgisini de üzerine daha fazla çekmeyi başarabilecek mi.
Oppo Enco Air mat dokuya sahip bir şarj kutusuyla sunuluyorken; üst kapak yarı saydam bir tasarıma sahip. Rahat bir kullanım sağlamak için de, kulağa sıkı ve konforlu bir şekilde oturması amaçlanan yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Kulaklıkların ağırlığıysa 3.75 gram. Ağırlık verisini dikkate aldığımız zaman, bu kulaklığın kulağınızda ciddi bir yük oluşturmayacağını söylemek zor değil. Ayrıca IPX4 sertifikasına da sahip olan kulaklık, günlük kullanımda terleme vs. gibi durumlarda sıvı geçişine izin vermeyerek; bozulma gibi durumların önüne geçebiliyor.
Oppo Enco Air modelinin ses kalitesi nasıl
12 mm boyutta kompozit titanyum sürücülere sahip olan Oppo Enco Air, Oppo’nun belirttiği kadarıyla bas güçlendirici kanallarla desteklenmiş. Oppo’nun açıkladığı kadarıyla bu sayede Enco Air’den, kalın ve güçlü baslar ile; bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir ses kombinasyonu elde edilebiliyor. Bu da, her tarzdan müzik dinleyicisinin Oppo Enco Air ile dilediği tarzda eksiksiz bir ses deneyimi yaşamasını sağlayabilir. Aynı zamanda bu akustik denge, AAC ve SBC kodekleriyle desteklenmiş. Bu iki kodek de kullanıcılara daha ayrıntılı, gerçek ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi sağlamak için tasarlanan kodekler. Fakat bize kalırsa, aptX desteği de kulaklıkta bulunsa, daha fazla kullanıcının dikkatini üzerine çekmeyi başarabilirdi
Enco Air batarya süresi
Oppo Enco Air’ın hızlı şarj olabilen taşıma kutusu, pil ömrü konusunda endişelenen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Şarj kutusu ile kullanıcılar, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar; ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorlar. Böylece kulaklıklar tam şarjda gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Sadece kulaklıklar üzerindeki pillerden yararlandığınız zaman da, 4 saate kadar kullanım sağlayabilmeniz mümkün.
Bluetooth 5.2 ve “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme “
Kullanıcı deneyimini iyi bir noktaya taşıma isteğine devam eden Oppo, Enco Air modeliyle arama deneyimini de maksimum kalitede sunmak üzere geliştirilen “yoğun yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme” teknolojisiyle desteklenmiş. Senkronize olmayan sesler konusunda endişe duyan kullanıcılar için Enco Air gecikmeyi en aza indirirken; ses iletimi kararlılığını artıran ve parazit miktarını minimum seviyeye indiren Bluetooth 5.2 yongasına sahip. Böylelikle Enco Air, Bluetooth 5.2’yle de tanışma fırsatını bizlere sunmuş.
Oyun severler için düşük gecikme süresi
Oppo, oyun severleri de unutmayarak; Oppo’nun gecikmeyi azaltan Oyun Modu ile birlikte yeni TWS kulaklığında, sorunsuz ve senkronize bir görsel-işitsel deneyim sunmak için yazılım ve donanım çözümlerini bir araya getirmiş. Ek olarak cihaz, eşleştirme konusunda zorluk yaşayanlar için de, kullanıcı şarj kutusu kapağını açtığında anında bağlantı kuran hızlı bir eşleştirme özelliğini Enco Air modelinde sunmuş. Bu kulaklıkta aynı zamanda özelleştirilebilir dokunmatik kontroller ve sesli asistan gibi ek özellikler olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Fiyat
Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip olan Oppo Enco Air’in Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı, Oppo tarafından KDV dahil 649 TL olarak belirlenmiş durumda.
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