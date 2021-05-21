Genel
HUAWEI Band 6! Tüm gün sağlık izleme deneyimi!
HUAWEI, tüketici ihtiyaçlarına ve iç görülerine dikkat ederek, akıllı bileklik deneyiminin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Her yeni nesilde inovatif ürünleri piyasaya sürmeye kararlı olan HUAWEI kısa süre önce yeni akıllı bilekliği HUAWEI Band 6 ‘yı satışa sunduğunu duyurdu.
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HUAWEI Band 6, şık bir tasarım sunmak için 1,47 inç AMOLED ekrana sahip. Gövdesi 18 gram olan akıllı bilekliğin yumuşak ve cilt dostu kayışı kullanıcılara rahat bir kullanım deneyimi sağlayacak.
Sağlık izleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde HUAWEI Band 6, tüm gün SpO2, kalp atış hızı, stres, uyku kalitesi izleme sağlıyor. HUAWEI Band 6, birçok kullanıcının doğru egzersiz rehberliğinden yoksun olduğu göz önüne alındığında, kullanıcıların bilimsel egzersiz yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olmak için 96’ya kadar egzersiz modu sunar. Ayrıca profesyonel egzersiz verilerini izleme ve analiz etme özelliklerine sahip.
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Tüm gün SpO2 izleme
Birçok kullanıcı kan oksijen satürasyonu kavramını önemsemiyor. SpO2 (kan oksijen satürasyonu), kandaki birleşik oksijen ve hemoglobin hacminin toplam hemoglobin hacmine, yani kandaki kan oksijen konsantrasyonuna yüzdesidir. Solunum sisteminin önemli bir fizyolojik parametresi ve vücudun oksijen tedarik durumunu yansıtabilen önemli yaşamsal belirtilerden biri olan SpO2 seviyesi yüzde 90’ın altında olduğunda yorgunluk, hızlı kalp atışı ve enerji eksikliği gibi semptomlara birlikte düşük kan oksijen satürasyonu olarak düşünülebilir. SpO2 seviyesi, kan oksijen seviyesindeki, kalp atış hızı dalgalanmalarındaki, uyku derinliğindeki ve kullanıcıların sağlık taleplerinin pratik değerlendirmesine dayanan egzersiz verilerindeki değişiklikler yoluyla vücut durumunu takip eder.
2019’da HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini ilk kez giyilebilir cihazlara uyguladı. Tek seferlik bir SpO2 izlemeyle alınan ölçüm, kullanıcıların mevcut fiziksel durumlarını anlamalarına yardımcı olabilir. HUAWEI TruSeen 4.0’ın derinlemesine optimize edilmiş donanım modüllerine ve AI güç tasarrufu algoritmasına dayanan HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini 2020’de Tüm Gün SpO2 izleme özelliğine yükseltti. HUAWEI’nin tüm Gün SpO2 izlemeyi destekleyen ilk akıllı bilekliği olan HUAWEI Band 6, kullanıcının sağlık durumunu günün her saati izleyerek ve SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda otomatik olarak uyarılar gönderir.
Uygun bir fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen kapsamlı bir akıllı bileklik olan HUAWEI Band 6’nın çok daha fazla sağlık özelliği bulunuyor. Tüm Gün SpO2 izlemenin yanı sıra HUAWEI Band 6, 24/7 aktif sağlık yönetimi sunmak için HUAWEI TruSeen 4.0, HUAWEI TruSleep 2.0 bilimsel uyku izleme, HUAWEI TruRelax stres izleme, adet döngüsü yönetimi ve diğer işlevleri destekliyor.
HUAWEI Band 6, uyku kalitesini bilimsel şekilde izlemek için HUAWEI TruSleep 2.0 özelliğine sahip ve kullanıcıların uyku kalitelerini daha iyi anlamalarına, sorunları bulmalarına ve profesyonel tıp kurumlarından derhal yardım almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
İp atlama modu, HUAWEI Band 6’da bulunan en yeni 96 egzersiz modundan biri. Sadece ip atlama tekrarlarını doğru bir şekilde izlemekle kalmıyor, aynı zamanda ardışık tekrar sayısı gibi egzersiz verilerini de sağlayarak kullanıcıların odaklanmasını sağlıyor. HUAWEI’nin tescilli HUAWEI TruSport profesyonel egzersiz algoritması, teşvik sistemi ve egzersiz özellikleriyle birlikte, sınırsız bir fitness deneyimi sunmak için çeşitli bilimsel egzersiz kayıtları alarak her yerde kullanıcının kişisel spor salonuna dönüşebiliyor.
Ancak geçmişte sağlık yönetimi ciddiye alınmamış olabilir. insanların sağlık yönetimi kavramı değişmeye ve daha yüksek bir öncelik haline geldi. İnsanlar proaktif olarak dijital bir şekilde sağlık yönetimini devreye sokmaya isteklidir. Gelecekte sağlık yönetimi, toplumun ve teknolojinin gelişiminde ve ayrıca akıllı giyilebilir cihazların trendinde önemli bir itici güç olacaktır.
HUAWEI Band 6’nın tasarımı, kullanıcılara yeni bir akıllı bileklik biçimi sunan moda, rahat kullanım, sağlık yönetimi ve bilimsel egzersiz takibi unsurlarını bir araya getiriyor. Kullanıcının günlük aktivitelerini ve fizyolojik koşullarını izliyor, kullanıcının sağlık verilerindeki algısını ve kontrolünü iyileştiriyor ve herhangi bir yerde kısıtlı sosyal ve kişisel koşullarda bile sağlık yönetiminde büyük bir rol oynuyor.
HUAWEI Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi renklerinde satışa sunuldu. 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca HUAWEI Band 6 satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyorlar.
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Donanım
Ekran Kartı Modeli ve Özellikleri Nasıl Öğrenilir?
Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.
Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.
Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.
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Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?
1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.
Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.
Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.
Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.
2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!
Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.
Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.
Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.
3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!
Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.
Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.
Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.
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Genel
Epic Games indirim günleri sürprizleri ile geldi!
Epic Games Mega İndirim 2021 an itibariyle başladı. Dijital oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan indirim günlerinin ilk kıvılcımını Epic resmen yaktı. Firma neredeyse 1 ay sürecek indirim günlerini an itibariyle başlattı. Birçok oyunda indirimin yer aldığı etkinlikte, ücretsiz oyun da oldukça iddialı. Epic Games 419 TL değerindeki NBA 2K21‘i tamamen ücretsiz yaptı. Bununla birlikte oyunculara olan sürprizler de bitmiş değil. Zira firma NBA 2K21‘i kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL’lik kupon hediye ediyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
İçindekiler
Epic Games Mega İndirim günleri başladı!
Oyun dünyasının indirim günleri en sevilen zamanlar olmuştur hep. Özellikle dijital oyun çağının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde platformlar, ekosistemlerine oyuncuları çekebilmek için pek çok ciddi adımı atmakta kararlılar. Bu platformlar arasında yer alan Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliğini resmen başlattı. Birçok oyuna indirim yapan firma, yaptığı sürprizler ile dikkat çekiyor. Bedava oyun dağıtma konusunda da ciddi adımlar atan oyun devi, bomba gibi bir sürprizle oyuncuları karşılıyor. 2K Studio yapımı 419 TL‘lik NBA 2K21 an itibariyle bedava. Bir hafta boyunca bedava olan oyun ile birlikte firma da amacına ulaşmak istiyor. Dijital oyun piyasasında öne çıkmak isteyen firma, ilk günden itibaren ücretsiz dağıttığı oyunlar ile adından sıkça söz ettirdi. Bununla birlikte koşulsuz şartsız bedavaya alınabilen oyun Epic Games‘in tek sürprizi değil.
Epic Games NBA 2K21‘i kütüphanelerine ekleyen kullanıcılara bir sürpriz daha yapıyor. Firma oyunu kütüphanesine ekleyen her oyuncuya 60 TL‘lik indirim kuponu veriyor. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak oyunla birlikte oyuncular için kazançlı bir durum ortaya çıkıyor böylelikle. Daha önceden de benzer kuponlar ile oyuncuları karşılayan firma, büyük oynamaya devam ediyor. Kuponu kullanmak isteyen oyuncular için küçük de bir şart bulunmakta. 60 TL‘lik indirim kuponu kullanmak isteyen oyuncuların, sepete en az 79.99 TL‘lik bir oyun eklemeleri gerekiyor. Yoksa indirim kuponunu kullanmak mümkün gözükmüyor. Henüz toplu oyun satın alım sistemine sahip olmayan mağaza, oyunculara kuponu tek bir oyun için kullanma zorunluluğu getiriyor ne yazık ki. Bununla birlikte Epic Games, kendi ekosisteminde yer alan oyunlara da daha fazla oyuncuyu çekmek istiyor. Firma Fortnite için özel bir etkinlik planlayarak, sadece bu dönemde oyuncuların erişebileceği özel ekipmanlar ve görevler hazırlıyor.
60 TL’lik kuponu kullanabileceğiniz oyun önerileri!
Epic Games Mega İndirim 2021 etkinliği, oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firmanın sunucuları ilk başlarda çöktü. Öte yandan oyuncuların bu ilgisi firma tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Zira Epic Games‘in dağıttığı bu kupon sayesinde satın alımlarda tasarruf sağlamanız mümkün. 79.99 TL ve üzeri fiyatlandırmaya sahip oyunlarda kullanılan bu kupon, çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyor. İşte bizde sizler için bu kuponu kullanabileceğiniz birkaç oyunu listeledik. Beş oyundan oluşan öneri listesi, 60 TL’lik kupon ile birlikte 100 TL ve altına inen oyunlardan oluşmakta.
Metro Exodus
Metro serisinin son oyunu olan Exodus, ciddi bir indirim ile oyuncuları karşılıyor. 250 TL’lik fiyatına %60 indirim alan oyun kupon ile birlikte sadece 39.60 TL.
Control
Yenilikçi oynanışı ile piyasayı kasıp kavuran Control, bu indirim döneminde herhangi bir sürprizle oyuncuları karşılamadı. Ancak 159 TL‘ye satılan oyunu, kuponla 99 TL‘den satın alabilirsiniz. Özellikle hikayesi ve teknik anlamdaki başarılı performansı ile farklı bir deneyim arayan her oyuncuya tavsiye ediyoruz.
Mafia: Definitive Edition
Mafia serisinin ilk oyunu olan yapım yenilenmiş hali ile oyuncuları karşılıyor. Özellikle Mafia evrenini merak eden oyunculara bu oyunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Sevilen yapımı kupon sayesinde, 95.40 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Death Stranding
PlayStation özel oyunu olarak piyasaya çıkan daha sonra PC‘ye çıkan oyun, farklı bir deneyim vadediyor. Hideo Kojima‘nın liderliğini yaptığı yapım kuponla birlikte 99.60 TL‘lik fiyata satın alınabilir durumda.
Immortals Fenyx Rising
Ubisoft’un elinden çıkan oyun, ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Ayrıca mitolojik ögeleri ile dikkat çeken oyunun birçok seveni bulunmakta. Oyun özellikle PC’deki en büyük Zelda örneği olarak adlandırılıyor. Immortals Fenyx Rising indirim kuponu ile birlikte sadece 74.50 TL.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
General Mobile GM 20 ailesinden sonra sessizliğini yakında tanıtımını yapacağı ürünler ile bozacak gibi gözüküyor. General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ailesi modellerini tanıtıyor.
Bakmakta fayda var: General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
General Mobile daha öncesinde sitesinde yaptığı sızıntıyla gündeme gelmişti. Biz de hiç vakit kaybetmeden General Mobile’ın yeni GM serisi için bir video hazırlamıştık. Hatta bunun dışında yeni General Mobile telefonlarının UMIDIGI S5 Pro modeliyle oldukça benzer olduğunu da buradaki haberde paylaşmıştık. Merakla beklenen tanıtımın tarihi açıklandı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12:21’de başlamak üzere GM 21 Pro ve GM Pods 2 Pro, 25 Mayıs Salı günü saat 12:21’de GM 21 Plus ve GM Pods 2, son olarak da 26 Mayıs Çarşamba günü saat 12:21’de GM 21 ürünlerini tanıtarak tüketicilerin beğenisine sunacak ve ön siparişe açacak. General Mobile, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla da tanıtım duyurusunu yaptı.
General Mobile GM 21 Pro beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.39 inç AMOLED Full HD ekran,
- 4.680 mAh kapasiteye sahip batarya,
- İşlemci olarak MediaTek Helio G90T,
- Çift sim kart desteği,
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Bluetooth 5.0 ve NFC desteği,
- Android 11,
- 48 MP ana kamera, ön tarafta pop-up 16 MP kamera beklenen General Mobile GM 21 Pro’nun beklenen tahmini özellikleri.
General Mobile GM 21 beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç ekran
- Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci
- 3GB RAm 32GB hafıza ve 256 GB’a kadar SD kart desteği
- 13 MP ana kamera ve 0,08 MP + 0,08 MP yardımcı kameralar, 8 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Çift sim kart desteği,
- Android 11 General Mobile GM 21’in beklenen teknik özellikleri.
General Mobile GM 21 Plus beklenen teknik özellikleri neler?
General Mobile GM 21 ile çok benzer olacağın söyleyebiliriz. General Mobile GM 21’den farklı olarak General Mobile GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisini görebiliriz. Detayları tanıtımdan hemen sonra sizlerle paylaşmış olacağız.
General Mobile ana sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://www.generalmobile.com/tr/
General Mobile Instagram sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Instagram
General Mobile Twitter sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Twitter
General Mobile Facebook sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Facebook
General Mobile Youtube sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile – YouTube
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