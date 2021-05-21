HUAWEI Band 6! Tüm gün sağlık izleme deneyimi!

HUAWEI, tüketici ihtiyaçlarına ve iç görülerine dikkat ederek, akıllı bileklik deneyiminin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor. Her yeni nesilde inovatif ürünleri piyasaya sürmeye kararlı olan HUAWEI kısa süre önce yeni akıllı bilekliği HUAWEI Band 6 ‘yı satışa sunduğunu duyurdu.

Göz atmak isteyebilirsiniz: XIAOMI MI BAND 6 İNCELEME | Almaya değer mi?

HUAWEI Band 6, şık bir tasarım sunmak için 1,47 inç AMOLED ekrana sahip. Gövdesi 18 gram olan akıllı bilekliğin yumuşak ve cilt dostu kayışı kullanıcılara rahat bir kullanım deneyimi sağlayacak.

reklam

Sağlık izleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde HUAWEI Band 6, tüm gün SpO2, kalp atış hızı, stres, uyku kalitesi izleme sağlıyor. HUAWEI Band 6, birçok kullanıcının doğru egzersiz rehberliğinden yoksun olduğu göz önüne alındığında, kullanıcıların bilimsel egzersiz yöntemlerini benimsemelerine yardımcı olmak için 96’ya kadar egzersiz modu sunar. Ayrıca profesyonel egzersiz verilerini izleme ve analiz etme özelliklerine sahip.

Sizin için seçtiğimiz Huawei cihazlara Hepsiburada üzerinden ulaşmak için tıklayın!

Tüm gün SpO2 izleme

Birçok kullanıcı kan oksijen satürasyonu kavramını önemsemiyor. SpO2 (kan oksijen satürasyonu), kandaki birleşik oksijen ve hemoglobin hacminin toplam hemoglobin hacmine, yani kandaki kan oksijen konsantrasyonuna yüzdesidir. Solunum sisteminin önemli bir fizyolojik parametresi ve vücudun oksijen tedarik durumunu yansıtabilen önemli yaşamsal belirtilerden biri olan SpO2 seviyesi yüzde 90’ın altında olduğunda yorgunluk, hızlı kalp atışı ve enerji eksikliği gibi semptomlara birlikte düşük kan oksijen satürasyonu olarak düşünülebilir. SpO2 seviyesi, kan oksijen seviyesindeki, kalp atış hızı dalgalanmalarındaki, uyku derinliğindeki ve kullanıcıların sağlık taleplerinin pratik değerlendirmesine dayanan egzersiz verilerindeki değişiklikler yoluyla vücut durumunu takip eder.

2019’da HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini ilk kez giyilebilir cihazlara uyguladı. Tek seferlik bir SpO2 izlemeyle alınan ölçüm, kullanıcıların mevcut fiziksel durumlarını anlamalarına yardımcı olabilir. HUAWEI TruSeen 4.0’ın derinlemesine optimize edilmiş donanım modüllerine ve AI güç tasarrufu algoritmasına dayanan HUAWEI, SpO2 izleme özelliğini 2020’de Tüm Gün SpO2 izleme özelliğine yükseltti. HUAWEI’nin tüm Gün SpO2 izlemeyi destekleyen ilk akıllı bilekliği olan HUAWEI Band 6, kullanıcının sağlık durumunu günün her saati izleyerek ve SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda otomatik olarak uyarılar gönderir.

Uygun bir fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen kapsamlı bir akıllı bileklik olan HUAWEI Band 6’nın çok daha fazla sağlık özelliği bulunuyor. Tüm Gün SpO2 izlemenin yanı sıra HUAWEI Band 6, 24/7 aktif sağlık yönetimi sunmak için HUAWEI TruSeen 4.0, HUAWEI TruSleep 2.0 bilimsel uyku izleme, HUAWEI TruRelax stres izleme, adet döngüsü yönetimi ve diğer işlevleri destekliyor.

HUAWEI Band 6, uyku kalitesini bilimsel şekilde izlemek için HUAWEI TruSleep 2.0 özelliğine sahip ve kullanıcıların uyku kalitelerini daha iyi anlamalarına, sorunları bulmalarına ve profesyonel tıp kurumlarından derhal yardım almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

İp atlama modu, HUAWEI Band 6’da bulunan en yeni 96 egzersiz modundan biri. Sadece ip atlama tekrarlarını doğru bir şekilde izlemekle kalmıyor, aynı zamanda ardışık tekrar sayısı gibi egzersiz verilerini de sağlayarak kullanıcıların odaklanmasını sağlıyor. HUAWEI’nin tescilli HUAWEI TruSport profesyonel egzersiz algoritması, teşvik sistemi ve egzersiz özellikleriyle birlikte, sınırsız bir fitness deneyimi sunmak için çeşitli bilimsel egzersiz kayıtları alarak her yerde kullanıcının kişisel spor salonuna dönüşebiliyor.

Ancak geçmişte sağlık yönetimi ciddiye alınmamış olabilir. insanların sağlık yönetimi kavramı değişmeye ve daha yüksek bir öncelik haline geldi. İnsanlar proaktif olarak dijital bir şekilde sağlık yönetimini devreye sokmaya isteklidir. Gelecekte sağlık yönetimi, toplumun ve teknolojinin gelişiminde ve ayrıca akıllı giyilebilir cihazların trendinde önemli bir itici güç olacaktır.

HUAWEI Band 6’nın tasarımı, kullanıcılara yeni bir akıllı bileklik biçimi sunan moda, rahat kullanım, sağlık yönetimi ve bilimsel egzersiz takibi unsurlarını bir araya getiriyor. Kullanıcının günlük aktivitelerini ve fizyolojik koşullarını izliyor, kullanıcının sağlık verilerindeki algısını ve kontrolünü iyileştiriyor ve herhangi bir yerde kısıtlı sosyal ve kişisel koşullarda bile sağlık yönetiminde büyük bir rol oynuyor.

HUAWEI Band 6, Grafit Siyahı, Amber Gün Doğumu ve Sakura Pembesi renklerinde satışa sunuldu. 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca HUAWEI Band 6 satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyorlar.