Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Honor’un fiyat/performans cihazı Honor 8X, 6 Kasım’da Türkiye pazarına sunuluyor. Yeni model minimalist bir tasarımı, büyük bir ekran, gelişmiş özellikler ve farklı renk seçenekleriyle bir araya getiriyor.

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Honor 8X Kirin 710 kullanıyor

Honor, günümüzün gelişmiş amiral gemisi teknolojilerini estetik bir formla birleştiren en yeni modeli Honor 8X‘i tanıttı. Cihaz 6 Kasım’da Türkiye’de piyasaya sürülecek. Minimalist tasarım felsefesi ve film üzerine çip (COF) teknolojisinden yararlanan akıllı telefon, yüzde 91 gövde ekran oranına sahip. 6.5 inç FullView ekrana ve reflektif ayna tasarımı ile tasarlanmış 2.5D Aurora cam gövdeye sahip.

Cihazın 4 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı versiyonları bulunuyor. Cihazın arka yüzünde 20 MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera ve 2 MP’e f/2.4 diyafram açıklığı sunan yardımcı kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir öz çekim kamerası bulunuyor. Ayrıca Kirin 710 işlemcisi ile 8 çekirdekli bir yonga seti ile geliyor cihaz.

Şık tasarımı ve iddialı yapay zeka destekli ön ve arka kameraları ile gelişmiş bir telefon olan Honor 8X, ince çerçevesi sayesinde 5.5 inç büyüklüğündeki bir telefon kasasına 6.5 inç ekranla iyi bir kullanım deneyimi sunuyor. Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklıkla performansı bir arada arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Telefonda bulunan yapay zeka yani AI sadece kamerada kullanılmıyor. Honor 8X’te metro veya asansör gibi yerlerden çıkışta 3 saniye içinde şebekeye bağlanma, gürültüyü engelleme gibi özellikler yapay zeka desteği ile sunuluyor.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, Honor 8X modeli için şunları söyledi: “Türk tüketicilerine en yeni Honor modelini getirmekten büyük heyecan duyuyoruz; “X” serisi, birçok atılım teknolojisiyle öne çıkan, Honor portföyündeki en önemli telefon serilerinden biri. Eminiz ki, müşterilerimiz de en son teknoloji ile sunulan, fütüristik tasarımlı Honor 8X’in sahip olduğu farklı teknolojiden çok etkilenecekler.”