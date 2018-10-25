Uygun fiyatlı reeder P13 geliyor!

reeder, yeni akıllı telefonu P13’ü duyurdu. 5.99 inçlik bir ekranı, 6.99 mm incelikle bir araya getiren akıllı telefon da 3 GB RAM bulunuyor. 4000 mAh pili ile cihaz uzun süreli bir kullanım sunuyor.

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Reeder P13 bataryası ile uzun kullanım imkanı sunuyor

reeder, akıllı telefonlarına yeni bir modeli daha ekleyerek P13’ü kullanıcılarıyla buluşturuyor. Şık tasarım, büyük ekranın bir araya geldiği yeni P13, 6.99 mm inceliğindeki ergonomik kullanımını 5.99 inç ekranını Gorilla Glass koruma teknolojisi ile sunuyor.

3 GB Ram, 32 GB dahili depolama özelliğine sahip olan yeni telefon; 13 MP çözünürlüklü ana kamerası ile iyi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 0,1 saniye içinde okuma yapabilen geliştirilmiş parmak izi teknolojisine sahip telefon, kullanıcılarıyla buluştuğu siyah renkli tasarımı ile tercihini hızlı, zarif ve büyük ekrana sahip akıllı telefondan yana yapmak isteyenlerin beklentilerini karşılıyor.

reeder’ın yeni üyesi P13, 4000 mAH bataryası ile iki güne varan şarj ömrü sunuyor. Ayrıca LED flaş desteğine sahip 8 MP çözünürlük sunan ön kamerası bulunuyor. Gece çekim modu ile karanlık ortamlarda dahi iddialı selfie’ler sunuyor.

P13 ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan reeder CEO’su Uygar Saral, “Yeni akıllı telefon modellerinde teknolojimizi son hız geliştirirken, fiyat ve performans anlamında sınırları zorladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle reeder ailesindeki tüm telefonlarla çeşitli varyasyonlardaki kullanıcı taleplerini karşılayan çözümler sunuyoruz. Son dönem araştırmalarımızda artık kuralları genç, yenilikçi ve inovasyonu seven kitlelerin, kurallarını kendilerinin koyduklarını görüyoruz.” dedi.