Honor 80 serisinin tamamı yarın (23 Kasım) Çin’de piyasaya sürülecek. Son birkaç gün içinde Honor 80 SE, Honor 80 ve Honor 80 Pro’nun birkaç canlı fotoğrafı yayınlandı. Weibo’da ortaya çıkan yeni bir görsel, Honor 80 üçlüsünü yan yana gösteriyor. Daha önce yapılan sızıntılar, Honor 80 ve 80 Pro hakkında bazı bilgileri ortaya çıkarmıştı ancak SE modelinin detayları henüz ortaya çıkmamıştı. Bugünkü sızıntı, Honor 80 SE’nin temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Honor 80 serisi canlı çekim

İlk resimde, Honor 80 Pro’nun ekranda hap şeklinde bir kesik olduğu görülüyor. Cihazın 50 MP çift ön kamera ile donatılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Honor 80 ortada, Honor 80 SE ise sağda. Her üç telefonda da ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip kavisli kenarlı OLED ekranlar bulunuyor.

Honor 80 SE’nin ekranında, 10 bit renkleri destekleyen 6.7 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtilmiş. Cihaz, selfieve görüntülü aramalar için 32 MP bir kameraya sahip. Arkaya bakan üçlü kamera ünitesinde, 64 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor.

Telefon, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.600mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Cihaz 12 GB RAM, 7 GB genişletilmiş RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip. Birden fazla rapor, cihazın MediaTek Dimensity 1080 yonga setine sahip olduğunu iddia ediyor. Honor 80 ve 80 Pro söz konusu olduğunda, bu cihazlarda sırasıyla Snapdragon 782G ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 bulunacak .

Honor 80 Pro ve Honor 80’in her ikisi de 160 MP ana kameraya sahip. Honor 80 Pro ve Honor 80 modellerinin kamera modülleri 8 sayısına benzer şekilde tasarlanmış. Ancak Honor 80 SE’de durum farklı. Xiaomi 12T’yi andıran bir tasarım kullanılmış.