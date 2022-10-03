Geçtiğimiz yıl Huawei’den ayrılan ve bu süreçte büyük başarılara imza atan Honor, geçtiğimiz ay tanıtılan X40 serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Son gelen haberler, seriye Honor X40 GT adıyla yeni bir model ekleneceğini gösteriyor.

Cihazın ismi, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkmıştı. Yine Weibo’da ortaya çıkan bilgiler, cihazın tasarımını ve cihazda kullanılması muhtemel işlemciyi gözler önüne serdi!

Snapdragon 888 Yonga Setiyle Geliyor!

2021 yılının amiral gemisi Android akıllı telefonlarında yer alan Snapdragon 888 yonga seti, bir adet 2.84 GHz saat hızına ulaşan Cortex-X1 çekirdeğine, üç adet 2.42 GHz saat hızına ulaşan Cortex-A78 çekirdeğine ve dört adet 1.8 GHz saat hızına ulaşn Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

Honor X40 GT’de de yer alması beklenen bu işlemcinin hala en güçlü işlemcilerden biri olduğu söylenebilir. Bu özelliğiyle beraber Honor X40 GT modelinin, orta seviyeyi hedefleyen X40 serisinin performans odaklı modeli olacağını söylemek mümkün. Bazı iddialarınsa Snapdragon 888’den daha farklı bir yonga setine işaret ettiğini söylemek mümkün.

Buna göre cihaz Qualcomm cephesinin Kasım ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen performans odaklı orta seviye işlemcilerden biri olan Snapdragon 6 Gen 1 ile donatılan ilk telefon olacak. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, Honor X40 GT bir ilke imza atabilir.

6000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen telefonun, aynı zamanda 120 Hz tazeleme hızı destekli OLED bir ekranla donatılacağı da söylenenler arasında.

Kasım ayı ortasında tanıtılması beklenen telefonun tanıtım etkinliğinde, firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Honor 80 ve yeni katlanabilir telefon modeli olan Magic V2’nin de yer alması bekleniyor.

Yani şimdiden Honor X40 GT’nin bu tanıtımda yer alacak en mütevazı cihaz olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor X40 GT’nin sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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