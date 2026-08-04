HONOR 600 Pro mu, Xiaomi 17T Pro mu? Bu videoda iki amiral gemisi akıllı telefonu tasarım, ekran, performans, kamera, batarya, şarj, yazılım ve fiyat açısından detaylı şekilde karşılaştırıyoruz. Eğer HONOR 600 Pro karşılaştırma, Xiaomi 17T Pro inceleme, HONOR 600 Pro vs Xiaomi 17T Pro, en iyi amiral gemisi telefon 2026 veya hangi telefonu almalıyım gibi soruların yanıtını arıyorsanız, bu video karar vermenize yardımcı olabilir.

İlk olarak tasarım tarafına bakıyoruz. HONOR 600 Pro, daha kompakt gövdesi ve 200 gram ağırlığıyla tek elle kullanımı kolaylaştırırken, Xiaomi 17T Pro daha büyük ekran isteyen kullanıcıları hedefleyen bir tasarıma sahip. Dayanıklılık tarafında ise HONOR 600 Pro, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarının yanı sıra SGS 5 Yıldız dayanıklılık sertifikasıyla öne çıkarken, Xiaomi 17T Pro IP68 sertifikasıyla su ve toza karşı koruma sunuyor.

Ekran özelliklerinde iki model farklı yaklaşımlar benimsiyor. HONOR 600 Pro, 6.57 inç AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı, 3840 Hz PWM karartma teknolojisi ve 8000 nit tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor. Xiaomi 17T Pro ise 6.83 inç AMOLED ekranı, 144 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve Dolby Vision desteğiyle multimedya deneyimine odaklanıyor. Videoda ekran kalitesi, renkler, parlaklık, akıcılık ve günlük kullanım deneyimlerini ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz.

Performans tarafında Snapdragon 8 Elite işlemcili HONOR 600 Pro ile MediaTek Dimensity 9500 işlemcili Xiaomi 17T Pro’yu karşı karşıya getiriyoruz. Oyun performansı, uygulama açılış hızları, çoklu görev performansı, ısınma durumu ve yazılım deneyimi gibi önemli başlıklarda iki telefonun sunduğu deneyimi inceliyoruz. Ayrıca MagicOS 10 ve HyperOS 3 arayüzlerinin uzun vadeli güncelleme politikalarını da karşılaştırıyoruz.

Kamera bölümünde ise 200 MP ana kameralı HONOR 600 Pro ile 5x periskop telefoto kamerasına sahip Xiaomi 17T Pro’nun fotoğraf ve video performansını değerlendiriyoruz. Gündüz ve gece çekimleri, portre modu, ultra geniş açı, optik yakınlaştırma, selfie kamerası ve 4K 60 FPS video kayıt performansı gibi konular videonun önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bunun yanında batarya performansı, hızlı şarj süreleri ve gerçek kullanım deneyimleri de detaylı şekilde ele alınıyor.

Bu videoda HONOR 600 Pro fiyatı, Xiaomi 17T Pro fiyatı, HONOR 600 Pro özellikleri, Xiaomi 17T Pro özellikleri, kamera karşılaştırması, batarya testi, performans testi, oyun performansı, Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9500, 2026 amiral gemisi telefonlar ve satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Siz olsanız hangi modeli tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

#HONOR #Xiaomi #Xiaomi17TPro