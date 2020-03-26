Honor 30S tasarımı, resmi afiş ile doğrulandı!

Geçtiğimiz günlerde Honor 30S ile ilgili ortaya çıkan 64 MP ana kamera ve 3x optik zoom haberinin ardından bugün resmi bir afiş ortaya çıktı. Bu afişte cihazın tasarımı ile ilgili ayrıntıları görebiliyoruz. Kamera dizilimi ve renk seçenekleri ise bu afişle birlikte kesinleşti.

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Honor 30S tasarım anlamında neler vadediyor?

Honor 30S, arka tarafta L şeklinde sol üst köşede bulunacak bir dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. Ve cihaz en az iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renk seçeneklerine gelecek olursak, biri farklı kırılmaları bulunan yeşil diğeri ise mavi-mor kırılmalar bulunan karma bir renk tonuna sahip olacak. Daha önceden telefonu turuncu renk ile görmüştük fakat cihazın tasarımı farklı olduğu için bunun sahte olmak olasılığı yüksek.

Bu posterden çıkarabileceğimiz diğer ayrıntılara gelecek olursak, ilk gözümüze çarpan telefonun sağ tarafındaki ses açma kapatma tuşu ve altında bulunan parmak izi okuyucusu. Bunun haricinde Honor 30S‘in sol tarafında bir SIM kart yuvası bulunuyor.

Honor 30S‘in canlı bir görüntüsü de ortaya çıktı. Telefonun mavi-mor kırılmaları bulunan renk tonunu bu canlı görselden görebiliyoruz.

Teknik anlamda Honor 30S, Kirin 820 SoC işlemci ile gelecek ve 5G‘yi destekleyecek. Şirketin 30 Mart‘ta yapacağı lansman öncesinde daha fazla bilginin ortaya çıkmasını umuyoruz.