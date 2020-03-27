Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro ilginç şekilde görüntülendi!
Huawei’nin başarılı alt markası Honor, kısa süre sonra amiral gemisi serisi Honor 30’u resmi olarak duyuracak. Serinin tepe modeli Honor 30 Pro ise sürpriz bir şekilde kamuflajlı haliyle görüntülendi!
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Honor 30 Pro, tam boy ekranı ve çift ön kamerasıyla ortaya çıktı!
Metroda seyahat eden bir çalışanın elinde görüntülenen telefon, son zamanlarda üreticilerin sıklıkla başvurduğu plastik kamuflaj tekniği ile korunmaya çalışılmış. Ancak görüntülere yansıyan Magic UI arayüzü sayesinde cihazın aslında Honor 30 Pro modeli olduğu anlaşılıyor. Üzerindeki plastik kamuflajdan ötürü tasarımıyla ilgili fikir yürütmenin zor olduğu 30 Pro, ön yüzündeki kavisli ekranı ve ekran deliğine gizlenen çift ön kamerasıyla Huawei P40 Pro modelini andırıyor. Ayrıca telefonun çift SIM kart desteğine sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Honor 30 Pro’nun teknik özellikleri tarafına geçtiğimizde ise elimizde çok az bilgi bulunuyor. 90 Hz ekrana ev sahipliği yapacak telefonda Huawei’nin geliştirdiği ve dahili 5G desteğine sahip Kirin 990 işlemcinin yer alması bekleniyor. Ayrıca GPU Turbo’nun yanı sıra işlemci performansını artıran yeni bir teknoloji olan Kirin Gaming+ özelliğinin de cihaz ile sunulacağı belirtiliyor. Dörtlü arka kamera paketi ise Huawei P40 serisi kadar olmasa da fotoğrafçılık yeteneği olarak öne çıkacak.
Honor 30 serisinin tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak serinin yeni modellerinden Honor 30S’in 30 Mart tarihinde duyurulacak olması, Honor 30 Pro’nun da tanıtım tarihiyle ilgili ipucu verebilir.
Akıllı Telefonlar
Honor 30S tasarımı, resmi afiş ile doğrulandı!
Geçtiğimiz günlerde Honor 30S ile ilgili ortaya çıkan 64 MP ana kamera ve 3x optik zoom haberinin ardından bugün resmi bir afiş ortaya çıktı. Bu afişte cihazın tasarımı ile ilgili ayrıntıları görebiliyoruz. Kamera dizilimi ve renk seçenekleri ise bu afişle birlikte kesinleşti.
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Honor 30S tasarım anlamında neler vadediyor?
Honor 30S, arka tarafta L şeklinde sol üst köşede bulunacak bir dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. Ve cihaz en az iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renk seçeneklerine gelecek olursak, biri farklı kırılmaları bulunan yeşil diğeri ise mavi-mor kırılmalar bulunan karma bir renk tonuna sahip olacak. Daha önceden telefonu turuncu renk ile görmüştük fakat cihazın tasarımı farklı olduğu için bunun sahte olmak olasılığı yüksek.
Bu posterden çıkarabileceğimiz diğer ayrıntılara gelecek olursak, ilk gözümüze çarpan telefonun sağ tarafındaki ses açma kapatma tuşu ve altında bulunan parmak izi okuyucusu. Bunun haricinde Honor 30S‘in sol tarafında bir SIM kart yuvası bulunuyor.
Honor 30S‘in canlı bir görüntüsü de ortaya çıktı. Telefonun mavi-mor kırılmaları bulunan renk tonunu bu canlı görselden görebiliyoruz.
Teknik anlamda Honor 30S, Kirin 820 SoC işlemci ile gelecek ve 5G‘yi destekleyecek. Şirketin 30 Mart‘ta yapacağı lansman öncesinde daha fazla bilginin ortaya çıkmasını umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, EMUI içerisine akıllı şarj özelliği getiriyor
Huawei, EMUI bünyesine bir özellik daha katıyor. Cihazlarının pil performanslarını önemseyen Çinli üretici akıllı şarj isimli bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
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Akıllı şarj ile pil sağlığı korunacak.
Huawei, akıllı telefonlarında kullandığı arayüzü olan EMUI‘ı geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni gelecek güncelleme ile cihazların şarj edilirken daha sağlıklı kalmalarını hedefliyor. Huawei yetkilisi Wang Chenglu‘nun tanıttığı “akıllı şarj” özelliği ile cihazınız şarj olurken, pil sağlığı da kontrol altında tutulabilecek. Akıllı telefonların olmazsa olmazı haline gelen ve bir cihaz alırken en kritik detaylardan biri olan günlük pil performansı, bu özellik sayesinde Huawei cihazlar için artık dert olmaktan çıkacak gibi gözüküyor. Bu özelliği sayesinde gece telefonu şarja taktığınızda telefon %80‘lik şarj seviyesine geldiği an dolum işlemi duracak. Bunun sebebi olarak gece şarja takılan telefonun %100 dolmasına rağmen prizde takılı kalması ve pilin kapasitesini kaybetmeye başlaması gösterildi. Ayrıca bu özelliği kullanmak istemeyenler kapatarak %80 şarj sınırına takılmak zorunda kalmayacaklar.
Şu an için Huawei Mate 30 ve Honor V30 serilerinde kullanılan bu özellik zamanla diğer cihazlara da entegre olacak. Ancak Huawei tam olarak hangi telefonların bu özelliği kullanabileceğini hangilerinin kullanamayacağını açıklamadı. Huawei veya Honor telefonunuza bu özellik geldiyse Ayarlar > Pil > Diğer pil ayarları > Akıllı şarj modu yolunu izleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bu ayar cihazınızda gözükmüyor ise Huawei‘nin yapacağı yeni EMUI güncellemesini beklemek zorundasınız.
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G, Geekbench’te görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde teaserı yayınlanan Vivo S6 5G, resmi olarak 31 Mart‘ta duyurulacak. Şimdi ise cihazın Geekbench testi sonuçları ortaya çıktı. Cihazda 5G ile entegre bir Exynos 980 yonga seti kullanılacak.
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Vivo S6 5G, Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Vivo S6 5G, tıpkı geçtiğimiz sene çıkardığı bazı cihazlardaki gibi bu cihazda da Exynos işlemci kullanıyor. Exynos 980 ve 5G destekli cihazın Geekbench skorları bize önemli veriler sağlıyor. Bunların en önemlisi yine yakın zamanda Vivo tarafından Geekbench‘ten geçen Vivo Z6 5G ile karşılaştırabilmemiz. Vivo Z6 5G, Snapdragon 765G işlemci ile Geekbench‘ten geçmişti. Exynos 980 işlemci, tek çekirdek skorunda Qualcomm Snapdragon 765G‘den daha iyi sonuçlar elde etti. Snapdragon 765G, 400-450 aralığında skor alırken Exynos 980, 694 skor aldı.
Çoklu çekirdek skoruna geldiğimizde iki işlemci de benzer sonuçlar verdi. Exynos 980 işlemci, çoklu çekirdekte 1847 skor aldı. Buradaki ilginç nokta, Snapdragon işlemcide 7nm‘lik EUV çekirdek diğer çekirdeklerden daha hızlı çalışıyor. Buna rağmen yeterli bir sonuç alamamış gibi gözüküyor. Exynos ise 8nm‘lik bir çekirdek tasarımına sahip ve iki büyük çekirdek aynı hızda çalışıyor. Samsung‘un çipinin avantajı Cortex-A77 mimarisi kullanıyor olması. Snapdragon işlemci ise %20 daha az performans gösteren Cortex-A76 mimarisi kullanıyor.
Geekbench skorları güç tüketimi hakkında bize bir bilgi vermiyor, bu yüzden iki cihaz da kullanım testine girmeden bir tahmin yapılamıyor. Vivo S6, Z6‘dan daha küçük bir batarya kullanacak ve değer olarak 4.390 mAh olacağını söyleyebiliriz.