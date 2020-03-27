Honor 30 Pro ilginç şekilde görüntülendi!

Huawei’nin başarılı alt markası Honor, kısa süre sonra amiral gemisi serisi Honor 30’u resmi olarak duyuracak. Serinin tepe modeli Honor 30 Pro ise sürpriz bir şekilde kamuflajlı haliyle görüntülendi!

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Honor 30 Pro, tam boy ekranı ve çift ön kamerasıyla ortaya çıktı!

Metroda seyahat eden bir çalışanın elinde görüntülenen telefon, son zamanlarda üreticilerin sıklıkla başvurduğu plastik kamuflaj tekniği ile korunmaya çalışılmış. Ancak görüntülere yansıyan Magic UI arayüzü sayesinde cihazın aslında Honor 30 Pro modeli olduğu anlaşılıyor. Üzerindeki plastik kamuflajdan ötürü tasarımıyla ilgili fikir yürütmenin zor olduğu 30 Pro, ön yüzündeki kavisli ekranı ve ekran deliğine gizlenen çift ön kamerasıyla Huawei P40 Pro modelini andırıyor. Ayrıca telefonun çift SIM kart desteğine sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Honor 30 Pro’nun teknik özellikleri tarafına geçtiğimizde ise elimizde çok az bilgi bulunuyor. 90 Hz ekrana ev sahipliği yapacak telefonda Huawei’nin geliştirdiği ve dahili 5G desteğine sahip Kirin 990 işlemcinin yer alması bekleniyor. Ayrıca GPU Turbo’nun yanı sıra işlemci performansını artıran yeni bir teknoloji olan Kirin Gaming+ özelliğinin de cihaz ile sunulacağı belirtiliyor. Dörtlü arka kamera paketi ise Huawei P40 serisi kadar olmasa da fotoğrafçılık yeteneği olarak öne çıkacak.

Honor 30 serisinin tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Ancak serinin yeni modellerinden Honor 30S’in 30 Mart tarihinde duyurulacak olması, Honor 30 Pro’nun da tanıtım tarihiyle ilgili ipucu verebilir.