Honor, Çin’de 23 Kasım’da piyasaya sürmeye hazırlandığı Honor 100 serisini duyurdu. Bu seri, standart ve Pro versiyonları içerecek ve ayrıca Honor 100 GT versiyonunun tanıtılması spekülasyonlarına konu oluyor. Lansman öncesinde, güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), bu serinin bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

DCS’nin paylaştığı bilgilere göre Honor 100 serisi, göz yorgunluğunu azaltmayı hedefleyen gelişmiş 3840Hz PWM göz koruyucu karartma teknolojisine sahip 1.5K Oasis göz koruyucu bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, tüm modellerde 100W şarj özelliği standartlaştırılmış durumda.

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Honor 100 serisinin standart versiyonu, dünya çapında piyasaya sürülen ilk versiyon olarak Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 mobil platformunu kullanacak. Yonga seti, 2,63 GHz’de yüksek performanslı bir çekirdek, 2,40 GHz’de üç performans çekirdeği ve 1,80 GHz’de güç açısından verimli dört çekirdek içerecek.

Snapdragon 7 Gen 3’ün Adreno 720 GPU ile tamamlanması, selefi Snapdragon 7 Gen 2’ye kıyasla önemli performans iyileştirmeleri sunması bekleniyor. Öte yandan, üst düzey varyantın muhtemelen Honor 100 Pro olarak adlandırılacağı ve Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformu ile donatılacağı söyleniyor. Bu yonga seti, 2022’nin sonunda piyasaya sürülmüş ve amiral gemisi akıllı telefonlarda başarılı bir performans sergilemişti.

Her iki modelde de fotoğrafçılık için 50 MP ana kamera sensörü bulunacak ve her iki cihazda da optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği bulunacak. Özellikle Honor 100 Pro’nun, bir Honor yöneticisinin ima ettiği gibi SLR düzeyinde bir fotoğrafçılık deneyimi sunması bekleniyor.

Tasarım açısından, her iki cihazın önemli özellikleri birkaç gün önce sızdırıldı. Standart modelin küçük bir ön kamera çentiği içereceği, Pro modelinin ise muhtemelen ön tarafta çift kamera barındıran hap şeklinde bir çentik içerebileceği görülmüştür. Her iki modelin arka kamera modülleri de benzersiz tasarımlarla gelecek.