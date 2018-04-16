Honor 10 akıllı telefon özellikleri ile TEENA’da

Honor 10 akıllı telefon 15 Mayıs’ta satışa çıkması beklense de internet haberciliği beklemiyor. Çin’in değerlendirme kurulu TEENA’da bütün donanımsal özellikleri ile ortaya çıkan telefonun işlemcisinden işletim sistemine kadar herşey netleşti.

Honor 10 akıllı telefon donanımları

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Honor 10 içerisinde beklendiği gibi Kirin 970 işlemci yongası olacak. Andorid’in en son versiyonunu çalıştıracak olan telefon görünüşe bakılırsa birden çok formatta gelecek. Nitekim cihazın COL-AL10, COL-TL10, COL-AL00 ve COL-TL00 olmak üzere dört farklı model numarası bulunuyor.

Donanımların detaylarına geçecek olursak…

Honor’ın ana firması Huawei’nin silikon üreticisi HiSilicon’un elinden çıkan Kirin 970 içerisinde sekiz çekirdek mevcut. Sekizi birden 2.36 GHz saat hızında çalışıyor. Bunu yanında telefona 4 ve/veya 6 GB bellek ile 64/128 GB olarak iki farklı depolama alanı eşlik edecek.

Haber içindeki modellerin linklerini incelerseniz COL-TL00 modelinde 4/6 GB seçeneği ile 128 GB depolama alanı olduğunu göreceksiniz.

COL-TL10 modelinin ise sadece 6 GB bellek ve 128GB depolama alanına sahip olduğu görülüyor.

Yine aynı şekilde COL-AL00 modelinde 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı mevcut.

COL-AL10 modelinde yine 4/6 GB seçeneğinin yanında 64/128 GB’lık depolama seçenek bulunacak. Görsellerdeki 3 kamera ibaresi sizi yanıltmasın. Bu telefondaki toplam (2 arka+1 ön) kamera sayısı.

Huawei P20 tadında ekran

Çentikli gelmesi beklenen ekranda sadece kamera ve ahize kısmı için yer bulunacak. LCD olması beklenen cihazın ekranı 5.84 inç olacak ve 2280 x 1080 px çözünürlük sunacak. Çift kamera ile gelecek olan Honor 10 için 16 MP+24 MP’lik iki lens düşünülmüş. Arka kamerada “Anlamsal görüntü ayrıştırma modu” desteklenecek. Yani cihaz tek fotoğraf içinde birden fazla sahneyi farkedebilecek. Kirin 970’in yapay zeka kapasitesi ile mümkün olan bu özellik ile fotoğraf kalitesi de gelişecek.

Kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkan telefonda EMUI 8.1 arayüzü olacak. 153 gram ağırlığında olacak telefonda 3320 mAh batarya mevcut. Honor 10’un boyutları ise: 149,6×71,2×7,7 mm. Renklerde ise şu an için sadece “Silver” yani gümüş seçeneği gözüküyor.