Muhteşem ekran/boyut oranı ile mayıs ayında Honor 10 geliyor!

Türkiye’de geçtiğimiz gün 7x ve 9 Lite modelleri ile giriş yapan Honor, 15 Mayıs’ta Honor 10 modelini tanıtıyor. Londra’da yapılacak özel bir etkinlik ile tanıtılacak olan Honor 10, beklentilerin Huawei P20 ve P20 Pro benzeri olması beklenirken bir önceki modeli sayılabilecek Honor View 10’un izinden gidecek.

Honor 10 beklenen özellikler

Oldukça geniş bir ekran/boyut oranı ile gelmesi kesin gözüyle bakılan Honor 10, paylaşılan lansman görseinde de buna vurgu yapıyor. 18:9 ekran oranı sunacak Honor 10, FHD+ ekran ile geleceği de düşünülüyor. 15 Mayıs’ta Londra’daki etkinlikte tüm detaylarını görebileceğimiz telefon, büyük ihtimalle Türkiye pazarında da yerini alacağını tahmin ediyoruz.