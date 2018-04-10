Honor 10 için resmi basın görseli sızdı

Honor 10 için birkaç gün önce Huawei tarafından yapılan bir açıklama ile 15 Mayıs’ta resmi olarak duyurulacağı kesinleşmişti. Honor View 10’un izinden gitmesi beklenen telefon için şimdi de arka panel görselleri sızdı. Resmi basın görselleri olduğu iddia edilen fotoğraflar sayesinde telefonun arkasında bulunan dual lens çift kamerayı görebiliyoruz. f/1.6 diyafram aralığına sahip lenslere quad-LED flaş eşlik ediyor.

Honor 10 da Alacakarnlık rengine sahip

Weibo’da yayımlanan görselde esas olan ise telefonun, Huawei’nin oldukça beğenilen P20 Pro’sundakine benzer rengi. Görsellerde Honor 10’un maviden mora doğru geçiş yapan bir gradient renkte olacağı görülse de telefonun bulunduğu ortam ışığına göre renk değiştireceği de yapılan iddialar arasında. 5.8 inçlik çentikli ekran ile gelecek olan telefon içerisinde Kirin 970 işlemci yongası, 12+20 MP kamera bulunacak. Öte yandan yayımlanan bir başka görsel ise cihazın 19 Nisan’da yani 9 gün sonra Çin’de ortaya çıkabileceği bilgisini de verdi. Aşağıda gördüğünüz görselde 4.19 tarihi gözden kaçmıyor.