Honda’nın scooter segmentinde şık tasarım çizgileri, kullanım kolaylığı ve yakıt tasarrufu ile öne çıkan modeli Dio için özel kredi kartı kampanyası başladı. Yıl sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında; Dio için anlaşmalı bankaların kredi kartları ile 40 bin TL’ye vade farksız 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Türkiye’nin 8 yıldır en çok satan motosiklet markası Honda’nın scooter segmentinde tasarımı, dayanıklılığı, dengesi ve yakıt tasarrufu ile dikkat çeken modeli Dio için özel kredi kartı kampanyası başladı. İlk kez motosiklet sahibi olacak kullanıcılara başlangıç için önerilen scooter modellerinden biri olan Dio, fonksiyonel çözümleri ve depolama alanı ile kullanıcılara konfor sağlıyor.

Kasım ve aralık ayları boyunca geçerli kampanya kapsamında; Honda’nın Dio scooter modeli için kredi kartı ile 40 bin TL’ye vade farksız 12 ay taksit imkanı sunuluyor. Seçili bankaların kredi kartlarında* geçerli olan taksit kampanyası 2023 yılının sonuna kadar Honda Motosiklet bayilerinde devam edecek.