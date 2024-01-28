Honda 1990’lı yıllardan beri hibrit otomobiller üretmekteydi. Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle Honda bu alanda da yatırımlar yapmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise Honda, Honda Prologue isimli yeni elektrikli SUV aracını piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Honda Prologue neler sunuyor?

Elektrikli otomobilin tek ve çift motorlu versiyonları bulunuyor. Otomobilin AWD ( All-Whell Drive) versiyonu 288 HP güce sahip. Bu motor ile birlikte 452 Nm tork üretebiliyor.

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Elektrikli otomobillerde şarj konusu da oldukça önemli. Honda Prologue birden farklı şarj seçeneği ile şarj olabiliyor. Bunlardan ilki ev tipi 11.5 kW şarj. İkincisi 7.6 kW taşınabilir şarj kiti. Üçüncüsü ise 155 kW DC hızlı şarj.

Otomobilin boyutları da oldukça iddialı. SUV karoser tipine sahip olan Prologue, 700 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu bagaj hacmi 1633 litreye kadar çıkabiliyor. Otomobilin 3.093,7 mm’lik geniş bir dingil mesafesi bulunuyor. Kabin ise oldukça büyük ve ferah.

Kabinde geldiğimizde ise bizleri Honda Accord’a oldukça benzeyen bir kokpit karşılıyor. Bu kokpitte City, Civic ve Accord da da kullanılan bir direksiyon bulunuyor. Otomobilde 11 inç büyüklüğünde hayalet gösterge ve 11.3 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence sistemi bulunuyor.

Fiyatlandırma tarafında ise bizi şu şekilde bir fiyat listesi karşılıyor: