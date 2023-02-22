Harry Potter’ın büyücülük dünyasında geçen popüler video oyunu Hogwarts Legacy, oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Kırılmaz denilen Hogwarts Legacy bugün sürpriz bir şekilde kırıldı ve Hogwarts Legacy Crack ücretsiz olarak yayınlandı. DRM koruması oldukça katı olan bu oyunun kırılması büyük ses getirdi.

İçindekiler Hogwarts Legacy Crack yayınlandı

Hogwarts Legacy Crack yayınlandı

DRM’nin ne olduğunu ve neden hikayeyle alakalı olduğunu anlamak önemlidir. DRM veya dijital haklar yönetimi, video oyunlarında korsanlığı ve hileyi önlemek için tasarlanmış bir yazılım türüdür.

Bugün piyasaya sürülen hemen hemen her oyunda bir tür DRM koruması vardır. Ancak, 80’lerin sonlarından bu yana, “cracker” olarak bilinen bilgisayar korsanı grupları, bu yazılım engellerini ortadan kaldırmak için çalışmaktadır.

Oyunlarda oyun dosyalarını şifreleyen ve ara sıra doğrulayan bir korsanlıkla mücadele yazılımı olan Denuvo kullanılıyor. Denuvo ilk olarak 2014 yılında FIFA 15’te tanıtıldı ve o zamandan beri 350 milyondan fazla kez lisanslandı. Bununla birlikte, DRM yazılımı daha yaygın hale geldikçe, DRM karşıtı topluluk da yaygınlaştı.

Pek çok oyuncu, DRM’nin sektörü mahvettiğine ve oyuncuları oyunları satın almak yerine kiralamaya zorladığına inanıyor. Onların gözünde bir oyunu satın aldıktan sonra geri çekme hakkı oyunculardan çok yapımcıların elinde.

DRM karşıtı topluluğun önde gelen bir kahramanı var. Empress olarak bilinen bir bilgisayar korsanı. Birkaç yıldır Denuvo ve diğer DRM korumalı oyunlara karşı savaş yürütüyor. Empress ilk olarak 2019’da Red Dead Redemption 2‘deki korsanlıkla mücadele önlemlerini kırdıktan sonra ün kazandı ve o zamandan beri Mortal Kombat 11 gibi diğer yüksek profilli oyunları kırmaya devam etti.

Bilmeyenleriniz için Empress, özellikle Denuvo ve DRM korumalı oyunlara karşı çalışan bir hacker veya korsandır. Bugün bu ekip Hogwarts Legacy Crack ile karşımıza çıktı ve Telegram’da crack’i ücretsiz olarak yayınladılar. HWP olarak oyunları crackli kullanmamanız gerektiğini belirtmek isteriz.