The Fate of the Furious ya da ülkemizdeki adıyla Hızlı ve Öfkeli 8 açılış haftasında dünya çapında rekor kırarak beklenmeyen bir başlangıç yaptı.

Hızlı ve Öfkeli 8 açılış haftasında Amerika’da 100.2 milyon, uluslararasında ise 423.3 milyon gişe hasılatı elde etti. Filmin dünya çapında hasılatı 532.5 milyon dolar. Star Wars Episode VII: Force Awakens’ın 529 milyon dolarlık rekoru böylelikle The Fate of the Furious’a geçmiş oldu.

Filmin bu başarısını arkasındaki en büyük nedenlerden birisi Çin. Film Çin’de 190 milyon dolarlık gelir elde etti. Çin’den sonra en çok hasılat kazandıran ülke ise 17.8 milyon dolar ile Meksika oldu. Star Wars: The Force Awakens çıktığında Çin’de geç gösterime girmişti.

Film uluslararası gişede de bir başka rekoru geçti. Daha önce Jurassic World 316.7 milyon dolarlık gelir ile rekoru elinde tutan filmken şimdi bu rekor da The Fate of the Furious’a geçti. Film uluslararası gösterimde açılış haftasında 100 milyon barajını geçen ikinci Hızlı ve Öfkeli filmi oldu. Daha önceki ise serinin bir önceki filmi 2015 yılında Furious 7’dı. Vin Diesel 2019 ve 2021 yılında seriden iki film daha geleceğini açıkladı.