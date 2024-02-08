Alman otomotiv devi BMW, yeni elektrikli otomobili olan BMW i5 Touring modelini piyasaya sürdü. Otomobil station wagon karoser tipi ile birlikte geliyor. Tamamen elektrikli olan bu otomobile yakından bakalım.

BMW i5 Touring neler sunuyor?

BMW i5 Touring, 5 serisini 6. nesli olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil 2995 mm dingil mesafesine ve 5060 mm uzunluğa sahip olmasıyla sınıfının en büyüğü olarak karşımıza çıkıyor. Bagaj tarafında ise otomobilin 570 litre büyüklüğünde bir bagajı bulunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu bagaj hacmi 1700 litreye kadar çıkıyor.

Otomobil 340 HP güce sahip bir elektrik motoru ile birlikte geliyor. Bu elektrik motoru ile birlikte BMW i5 Touring, 0’dan 100 km/sa hıza 6.1 saniyede çıkabiliyor. Batarya tarafında ise otomobil 81.2 kWh büyüklüğünde bir pil paketi ile birlikte geliyor. Bu pil paketi ile otomobil 560 km menzil sunabiliyor.

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Daha da performans isteyenler için i5 M60 xDrive Touring modeli bulunuyor. i5 M60 xDrive Touring, 601 HP güç ve 820 Nm tork sunuyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 3.9 saniyede çıkabiliyor. Bu motor tipinde ise aynı pil paketiyle 506 km menzil sunuluyor.

İç tarafta ise bizleri büyükçe bir ekran karşılıyor. Bu ekranda hayalet gösterge ve bilgi-eğlence sistemi bütünleşik bir şekilde bulunuyor. BMW OS 8.5 ile desteklenen bilgi-eğlence sistemi, Hızlı Seçim erişim fonksiyonu ve sanal asistanla birlikte geliyor.