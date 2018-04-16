“Hız Testi” serimizin yeni videosunda konuklarımız Samsung Galaxy S9 Plus bu defa HTC U11 karşısında.

Samsung Galaxy S9 Plus vs HTC U11

İki aşamadan oluşan testimizin ilk bölümünde on iki adet uygulamanın ilk açılış süreleri, ikinci bölümünde işe bu uygulamaların yeniden başlatılma süreleri hesaplanarak RAM yönetimlerinin ne kadar işlevsel olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. 16 Nisan 2018 tarihi ile fiyatlarına baktığımız da Samsung Galaxy S9 Plus 5199₺, HTC U11 3299₺ olarak karşımıza çıkmaktalar.