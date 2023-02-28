Apple bir süredir üretim tesislerini Çin dışında da taşıyabilmek ve tedarikçi ağını genişletmek için Hindistan’a büyük yatırımlar yapıyor. Ülke çapında birçok zorlukla karşılaşan Apple’ı şimdi de büyük bir yangın vurdu. Foxlink tesislerinde çıkan yangının bilançosu büyük!

Apple İçin Kötü Haber Geldi: Faaliyetler Durduruldu!



Yerel haber kaynakları, Foxlink’in Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde bulunan montaj tesisinde Pazartesi günü büyük bir yangın çıktığını bildiriyor. Yangında binanın bir kısmı çökmüş ve şirketin makinelerinin yaklaşık %50’si kullanılamaz hale gelmiş.

Foxlink tesislerinde meydana gelen bu yangının faturası oldukça ağır. Henüz hasar tespit çalışmaları devam etse de, hasarın faturasının tahmini olarak 12 milyon doları bulacağı söyleniyor. Neyse ki yangında herhangi bir işçi ölmemiş.

Bilmeyenler için Foxlink, iPhone şarj cihazları için kablo üreten Tayvanlı Cheng Uei Precision Industry şirketinin bir birimi diyebiliriz. Andhra’daki fabrika 2020 yılında açılmıştı. Ancak yangından sonra fabrikanın çalışmaları belirsiz bir süre için durduruldu. Bunun Apple için oldukça kötü bir haber olduğunu söylemekte fayda var.

Elbette şirketin dünya çapında başka kablo tedarikçileri de var. Ancak yine de bu denli büyük bir iş gücüne ve üretim kapasitesine sahip olan bir tesisin faaliyetlerini durdurması, Apple’ı da olumsuz etkileyecektir. Firma zaten Hindistan’da büyük zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle ülkede iPhone üretimi konusunda ciddi engellerle karşılaşan firma bu haberlerden sonra Hindistan yatırımlarını bir süreliğine askıya alabilir.

Çin’den Kurtulmak Kolay Değil

Apple Çin’e olan bağımlılığını azaltmak istediğinden, Hindistan, Tayvan ve hatta Brezilya da dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki tedarikçilerine daha fazla yatırım yapıyor. Apple, ilk kez tüm yeni iPhone modellerinin montajını Hindistan’da yapmaya başlamıştı. iPad ve AirPods parçalarının üretimini de yavaş yavaş Hindistan’a kaydırılmıştı.

Ancak yakın zamanda yayınlanan bir rapor Apple’ın Hindistan’da üretilen ürünlerin kalitesinden memnun olmadığını ortaya koydu. Kaynaklar, orada üretilen iPhone kasalarının %50’sinin Apple tarafından reddedildiğini, Çin’de ise bu rakamın %0’a yakın olduğunu ortaya koydu.

Hintli şirketlerin gelecekte Apple’ın taleplerine uyum sağlayacağına dair hala bir iyimserlik var. Ancak ana tedarikçi olarak Çin’in yerini almak kolay bir iş olmayacak.

İlginizi Çekebilir: Akıllı Saat Pazarı Yükselirken Apple Liderliği Garantiledi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yangın Apple’ı da yakacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!