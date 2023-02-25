Akıllı saat gibi giyilebilir cihazlar birçoğumuzun vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alıyor. Bir süredir düşen akıllı telefon satışlarının aksine satış rakamları yükselen akıllı saat pazarında oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yıllardan beridir pazarın lideri olan Apple, 2022 yılında arayı iyice açmış gibi görünüyor!

Akıllı Saat Pazarının Lideri Apple Watch!

Ünlü araştırma firması Counterpoint tarafından yayınlanan bir rapora göre, akıllı saat pazarı 2022 yılında önceki yıla göre tam %12’lik bir büyüme sergileyerek oldukça etkileyici bir performans gösterdi.

Araştırmanın ilginç kısmı ise, üst segmentteki akıllı saatlere olan talepteki patlama olmuş. Apple Watch Ultra ve Galaxy Watch 5 Pro gibi pazarın en iyilerinin yer aldığı segmente olan talep %129 arttı. Her ne kadar üst segment saatlere olan talep yükselse de, diğer segmentlere olan talep de düşmüş değil. 100 dolar altı fiyata satılan giriş seviye akıllı saatlere olan talep %6 artmış durumda.

Giriş seviye akıllı saatlere olan talebin özellikle Hindistan’da inanılmaz seviyelere ulaştığını söylemek mümkün. Buna göre, Hindistan pazarında giriş seviye akıllı saatlere olan talep %151 arttı.

Telefon pazarındaki düşen talebe rağmen hızla büyüyen akıllı saat pazarının 2022 yılındaki lideri de Apple. Her ne kadar Samsung cephesi Galaxy Watch 5 modelleriyle iyi bir çıkış yaparak bu yıl satışlarını %12 oranında artırmış olsa da, firmanın akıllı saatlerin satışlarından elde ettiği toplam gelir yalnızca %0.5 artmış.

Apple ise doğru ürün gruplandırması sayesinde akıllı saat pazarının en güçlüsü olarak karşımıza çıkıyor. Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra ile üst segmenti ele geçiren Apple, 2022 yılında satışlarını %17 oranında artırarak akıllı saat pazarının %34.8’lik bir bölümüne sahip oldu.

Apple, halihazırda pazarın %34.8’lik bir bölümüne sahip olsa da toplam pazar gelirlerinin %60’lık bir kısmı Apple’a gidiyor. Pazarın büyüklüğü düşünüldüğünde bunun dudak uçuklatan bir rakam olduğunu söylemek mümkün.

Apple’ın akıllı saat pazarındaki yükselişi durmak bilmiyor. Samsung ve Google tarafı güçlerini birleştirip bu yıl birbiri ardına hamleler yapmış olsa da görünen o ki Apple uzun bir süre daha pazarın lideri olacak.

Samsung ve Google, WearOS’in Android ile entegrasyonu konusunda bu yıl önemli yenilikler yapabilir. Ayrıca Samsung’un bir sonraki akıllı saatlerinde kavisli ekrana yer vererek tasarım konusunda vites artırması bekleniyor. Bu hamlelerin Apple Watch’un tahtını sarsıp sarsamayacağını göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu yıl da pazarın lideri olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar konusunda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!