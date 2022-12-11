Sadece birkaç ay önce, Hindistan’ın 5G ağının resmi lansmanı duyuruldu. Sektörün en büyük devlerinden ikisi Jio ve Airtel’di. Airtel, 5G teknolojisini sunmak için mevcut 4G altyapısından yararlanırken ve bunların tam kapsamı biraz zaman alabilirken, Jio bağımsız 5G teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketler 2023’ün sonuna kadar 5G ile tüm Hindistan’a ulaşma sözü verdi. Her iki telekom şirketi de 5G’yi hızlı bir şekilde dağıttığı için 50’ye kadar farklı Hindistan şehri artık 5G ağı kapsamında.

Şirketler katman tabanlı şehirleri ele almadan önce, operatörler metropolleri ve mega şehirleri kapsamaya odaklanıyor. Her iki sağlayıcının da 5G ağları, Mumbai, Ahmedabad ve Delhi gibi büyük şehirlere çoktan genişletildi. 5G ağları ile uyumlu şehirlerin listesi o zamandan beri telekom devleri tarafından genişletildi.

Union Telecom Bakanı Ashwini Vaishnaw, parlamento sorusu döneminde bilgileri açıkladı. Bakan, mecliste sorulan bir soruya cevaben, “1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkede Telekom Servis Sağlayıcıları (TSP’ler) 5G hizmeti vermeye başladı ve 26 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 50 ilçede 5G hizmeti başladı. ” Ayrıca her iki sağlayıcının da şu anda 5G hizmetini ücretsiz olarak sunduğunun altını çiziyor.

Airtel müşterileri, 5G desteği kapsamındaki bir alana herhangi bir davet vb. gerek duyulmaksızın girebilir. Yine de 5G özellikli bir cihazın gerekli olduğunu söylemekte yarar var. Bununla birlikte, Jio’nun Airtel’e kıyasla daha hızlı ve daha güvenilir bir hız sunarak şu anda ülkenin 5G ağ akıcılığına hakim olduğunu belirtmek önemli. İkisi de henüz olgun seviyeye ulaşmadığı için ikisi de artık başlangıç ​​aşamasında. Zaman geçtikçe, diğer iyileştirmeleri fark etmeye başlayabiliriz.

Şu anda Delhi, Siliguri, Bengaluru, Haydarabad, Varanasi, Nagpur, Mumbai, Chennai, Gurugram, Panipat, Guwahati ve Patna dahil olmak üzere yalnızca birkaç şehrin Airtel 5G’ye erişimi var. Jio ise Delhi, Gurugram, Noida, Greater Noida, Faridabad, Mumbai, Varanasi, Kalküta, Bengaluru, Haydarabad, Chennai, Nathdwara, Pune gibi şehirlerde konuşlandırılan 5G ağı sayesinde daha geniş bir kapsama alanına sahip. Beklenmedik bir şekilde, Gujarat’taki 33 bölge merkezinin tamamı artık Jio True 5G’ye erişebiliyor.

Ülkemizde 5G teknolojisi şimdilik oldukça sınırlı. 5G ağını deneyimlemek isterseniz İstanbul Havalimanına gidebilirsiniz.