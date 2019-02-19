Hepsiburada ve FoxPlay ‘İzlerken Al’ özelliğini devreye sokuyor

FOXplay ve Hepsiburada gerçekleştirdikleri iş birliğiyle dünyada ilk kez hayata geçirilecek bir uygulamaya imza attı. Yapılan iş birliğiyle Türkiye’nin ilk e-ticaret özellikli dizisi “4N1K Yeni Başlangıçlar”da “İzlerken Al” özelliği kullanılarak izleme deneyimi bölünmeden alışveriş yapılabilecek.

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İzlerken beğenilen ürün satın alınabilecek!

İzleyiciler, hayran oldukları oyuncuların kıyafetlerinden, beğendikleri tüm ürünlere “İzlerken Al” seçeneğiyle, sahip olabilecek. Yapılması gereken tek şey, diziyi izlerken durdurup beğenilen ürünleri sepete atmak ve Hepsiburada üzerinden anında satın almak.

Yapılan lansmanda konuşan FOX Networks Group Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, “Kullanıcılar FOXPlay üzerinden en sevdikleri FOX dizilerini, programları, filmleri ve dijitale özel içeriklere erişebilecek. İzleyiciler sevdikleri içerikleri sadece izlemekle kalmayıp, o anda gördükleri ve beğendikleri ürünleri tek bir tıkla, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satın alabilecek.” dedi.

Hepsiburada CMO’su Yüce Zerey ise iş birliği ile ilgili, “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, kaliteli alışveriş deneyimini önceleyen bir şirket yaklaşımımız var. FOX ekibiyle birlikte bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’ye armağan ettiğimiz bu yeni özellik, içerik izleme deneyimiyle alışveriş keyfinin adeta bir kesişimi. Sunduğumuz bu deneyim sayesinde içerik tüketimi ve alışveriş deneyiminin tanımı değişecek.” dedi.

FOXplay’in zengin içeriğine 25 Şubat itibarıyla, “İzlerken Al” seçeneğine ise “4N1K Yeni Başlangıçlar” dizisinin başlamasıyla beraber, foxplay.com.tr ile “FOX & FOXplay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek.