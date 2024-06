Hepsiburada, “Büyük Yaz İndirimleri” kampanyasında Hepsiburada satıcılı ürünlerde “en iyi taksitli fiyat garantisi” ile yaz alışverişlerini yapacaklara tasarruf ettirecek. Ayrıca her müşteriye özel tanımlanan %0 faizli 1000 TL kredi ile alışveriş imkanı da sunuluyor. Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri kampanyasında telefonunuzu her zaman şık gösteren ve koruyan Spigen ürünlerinde sepette %30 net indirim fırsatı sizi bekliyor. Yazın tadını Spigen ile çıkarın.

Hepsiburada, müşterilerine kazandıran kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek Babalar Günü, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi “Büyük Yaz İndirimleri”ni başlattı. Teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinden milyonlarca ürünün yer aldığı kampanya ile özel indirimlere ek olarak müşterilere yarın kapında ve kapında kolay iade gibi avantajlar da sunuluyor.

Ayrıca 10.000 TL üzeri alışverişlerde geçerli peşin fiyatına 9 taksit Yapı Kredi Worldcard ile seçili ürünlerde yaz alışverişini yapacak kullanıcıları bekliyor.

Hepsiburada Premium Worldcard ile yapacağınız Hepsiburada alışverişlerinizin de %3’ü Hepsipara olarak Hepsipay’e, kalan %5’i ise Hepsiburada Premium Worldcard’a Hepsiburada Worldpuan olarak yükleneceğini unutmayın.

Hepsiburada “Büyük Yaz İndirimleri” Kampanyasıyla Sunulan Spigen İndirimlerini Kaçırmayın

Artık Haziran ayında girdik. Resmen yaz geldi ve herkes sahillere, yürüyüş parkurlarına ve doğa aktivitelerine yöneliyor. Dünyaca ünlü kılıf üreticisi Spigen, yaz aylarında ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli aksesuarlarla mobil cihazlarınızın kullanım deneyimini artırmayı hedefliyor.

Spigen kılıflar, cihazınızı yaza hazırlamakla kalmıyor, bu hareketli günlerde her koşulda cihazınızı koruyor ve bunu cihazınıza şık bir görünüm katarak yapıyor. İşte bu yaz yanınızda olacak Spigen ürünleri:

Spigen iPhone 15 Pro Max Kılıf Ultra Hybrid MagFit (MagSafe özellikli)

Spigen iPhone 15 Pro Max Ultra Hybrid MagFit kılıf, benzersiz tasarımı ve olağanüstü görünümü ile iPhone 15 Pro Max telefonunuzu düşmelerden ve çizilmelerden korkuyor. Hareketli geçen yaz aylarında, Spigen iPhone 15 Pro Max kılıfı sayesinde kendinizi asla kısıtlamak zorunda kalmayacaksınız.

MagSafe uyumlu bu kılıf sayesinde tüm MagSafe aksesuarlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çizilme ve darbelere karşı güçlü koruma sağlayan bu kılıf, aynı zamanda ince, vücuda oturan ve hafif tasarım ile de cihazınızın görünümünü kabalaştırmadan üst düzey koruma sağlıyor. Bununla beraber yükseltilmiş kenarlar sayesinde cihazınız yüzeylerle temas etmiyor ve can sıkıcı çizikler oluşmuyor.

Sert sırt ve esnek tampondan oluşan hibrit tasarım ek koruma katmanı sağlarken, dayanıklı kaymaz TPU yapısı telefonunuzu hafif tutuyor. Şok emilimi şeffaf PC arka kasası cihazı düşmelere karşı korurken, mıknatıs entegreli manyetik halka sayesinde MagSafe aksesuarlara bağlanmak hiç olmadığı kadar kolay.

Kristal netliğinde şeffaf kasa, iPhone 15 Pro Max cihazınızın şık tasarımını gözler önünde tutarken, Air Cushion Technology® ile askeriye sınıfı sertifikalı düşme koruması sağlanıyor. Spigen ile cihazınız hem şıklığından hem de korumadan ödün vermiyor. Bu kılıf ile doya doya yazın tadını çıkarabileceksiniz.

Bu bağlantı üzerinden “Spigen iPhone 15 Pro Max Kılıf Ultra Hybrid MagFit” kılıfı Hepsiburada’da özel fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Spigen iPhone 15 Pro Max Cam Ekran Koruyucu Kolay Kurulum Glas.tR EZ Fit Slim HD

Spigen iPhone 15 Pro Max Cam Ekran Koruyucu ekran kırılmasına, düşmelere, çizilmelere veya darbelere karşı rakipsiz bir koruma sağlıyor. Yazın hareketli günlerde telefonunuzun düşmesi sizin için bir sorun olmaktan çıkacak.

Spigen iPhone 15 Pro Max Cam Ekran Koruyucu Steinheil ™ Real HD Cam kristal camı ile telefonunuzu darbelerden ve çizilmelerden korurken, aynı zamanda telefonunuzun ekran kalitesinden de ödün vermiyor. Kristal netlik, ekranın keskinliğini koruyor. Ayrıca leke tutmayan oleofobik kaplama sayesinde lekeler ve parmak izleri için endişelenmenize gerek kalmayacak.

Kutudan çıkan aparatlar sayesinde, Spigen iPhone 15 Pro Max Cam Ekran Koruyucu Glas.tR EZ Fit Slim HD herkes tarafından zahmetsiz şekilde uygulanabiliyor. Bu ekran koruyucu cihazınızın şıklığını korurken aynı zamanda ekran koruması da sağlıyor. Spigen ile yazın tadını telefonuma ne olacak diye düşünmeden çıkarabilirsiniz.

Bu bağlantı üzerinden “Spigen iPhone 15 Pro Max Cam Ekran Koruyucu Kolay Kurulum Glas.tR EZ Fit Slim HD” ekran koruyucuyu Hepsiburada’da özel fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Spigen 27W USB-C Güç Adaptörü Akım Korumalı

Her ne kadar Spigen kılıflar dünyadaki en kaliteli kılıflar olarak tanınsa da, Spigen aslında birçok farklı kategorideki kaliteli aksesuarları ile tanınıyor. Spigen 27W USB-C Güç Adaptörü de bu aksesuarlardan. Bu güç adaptörü ile iPhone ve Samsung telefonlarınızı 27 W’a kadar hızlı şarj edebilirsiniz.

Spigen 27W USB-C Güç Adaptörü USB-C PD ve 25W PPS üzerinden 27W çıkış ile iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus, iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, 13, Galaxy S24, S23, S22, S21, S20, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 4, Note 20 ve daha fazlası için en hızlı şarjı sağlıyor. Çoklu cihaz kullanıcıları için iPad Air, Galaxy Tab serisi dahil tabletlerinizi de bu aksesuarlar ile hızlı şarj edebilirsiniz.

Yazın hareket halindeyken bu şarj aletini taşımak da çok kolay olacak. Spigen yazın tadını çıkarın diye bu şarj aletini mümkün olduğunca ufak tasarlamış. 3D PCB teknolojisi sayesinde şarj cihazı 20W şarj cihazından %36 daha küçük. Bu yer tasarrufu sağlıyor ve elektrik şeridine veya duvar bağlantı sistemine bağlı başka şarj cihazlarını dağıtmıyor. Yazın yolculuklarınızda bu güç adaptörüne çantanızda rahatça yer bulabilirsiniz.

Spigen 27W USB-C Güç Adaptörü Power Quality Technology ile şarj sırasında ‘ribana gürültüsü’ en aza indiriliyor. Bu, sağlam bir performans sağlıyor ve şarj sırasında cihazınızın zarar görmesini önler.

Bu bağlantı üzerinden “Spigen 27W USB-C Güç Adaptörü Akım Korumalı” güç adaptörünü Hepsiburada’da özel fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Spigen’in diğer ürünleri:

Hepsiburada “Büyük Yaz İndirimleri” kampanyasında öne çıkan ürünleri sizler için listeledik. Yazın tadını doya doya çıkarmanızı sağlayan Spigen aksesuarlar bunlarla sınırlı değil. Cihazınızın şıklığını korurken, işlevselliğini artıran farklı birçok Spigen aksesuarı var. Araç içi aksesuarlardan tutun, yazın doya doya fotoğraf çekinmenizi sağlayacak özçekim aksesuarlarına kadar birçok farklı aksesuar var.

Araç İçi Aksesuarlar

Uzun yaz yolculuklarında veya günlük sürüşlerde cihazlarınızı güvenle kullanmanızı sağlayacak araç içi aksesuarlar da bulunuyor. Spigen’in kolay montajlanabilen ve sağlam tutuş sağlayan araç içi aksesuarları, sürüş esnasında cihazlarınızı güvenle kullanmanıza yardımcı olur.

Tesla Aksesuarları

Tesla sahipleri için özel olarak tasarlanan Spigen aksesuarları, yaz seyahatlerinde konfor ve estetiği bir araya getirir. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu aksesuarlar, Tesla araçlarınıza mükemmel uyum sağlar.

Özçekim Aksesuarları

Tatil ve yaz etkinliklerinde mükemmel fotoğraflar çekmek isteyenler için Spigen özçekim aksesuarları ideal bir seçim. Hafif ve taşınabilir tasarımıyla her an her yerde en iyi kareleri yakalamanızı sağlar.

Saat Aksesuarları

Spor yaparken veya günlük kullanımlarda saatlerinizi korumak ve şıklık katmak için Spigen saat aksesuarlarını tercih edebilirsiniz. Şık ve dayanıklı kayışlar, koruyucu kılıflar ile saatleriniz hem şık hem de güvende olacak.

AirPods Aksesuarları

Plajda, spor salonunda veya seyahatlerde AirPods’larınızı korumak için Spigen aksesuarlarını kullanabilirsiniz. Koruyucu kılıflar ve taşıma çantaları sayesinde AirPods’larınız her zaman güvende olacak. Yazın tadını Spigen ile çıkarın.

Tablet Aksesuarları

Tablet kullanımı sırasında ekstra koruma ve stil sağlamak için Spigen tablet aksesuarlarını tercih edebilirsiniz. Dayanıklı kılıflar ve ekran koruyucular ile tabletlerinizi her durumda koruyun.

iPhone 15 Koleksiyonu

Yaz aylarında iPhone 15’inizi koruma ve kişiselleştirme ihtiyacınız için Spigen’in şık ve dayanıklı kılıfları ile ekran koruyucuları ideal bir seçim. Cihazınızı yazın her anında güvenle kullanın.

Galaxy S24 Koleksiyonu

Galaxy S24 kullanıcıları için tasarlanan Spigen koleksiyonu, yaz etkinliklerinde cihazınızı korurken tarzınızı yansıtmanızı sağlar. Şık ve dayanıklı kılıflar, ekran koruyucular ile telefonunuzu koruma altına alın.

Su Geçirmez Aqua Serisi

Yaz tatilinde havuz ve deniz keyfini artırmak için Spigen Aqua Koleksiyonunu tercih edin. iPX8 su geçirmezlik standartlarıyla havuzda ve denizde dalış keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Spigen konforunuzu ve cihazınızı aynı anda koruyor.

Hepsiburada “Büyük Yaz İndirimleri”nde Büyük İndirim Fırsatları

Hepsiburada’nın büyük Mayıs indirimleri kapsamında Spigen ürünlerini sepette yüzde 30 indirim fırsatıyla satın alabilirsiniz. Yaz boyunca ihtiyacınız olacak tüm aksesuarları şimdi avantajlı fiyatlarla bu bağlantı üzerinden uygulamayı kullanarak satın alabilirsiniz.

Bu yaz, Spigen ürünleri ile her anınızı daha keyifli ve konforlu hale getirin. Hepsiburada’nın büyük yaz indirimlerinden yararlanarak Spigen ürünlerini uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Hepsiburada Büyük Yaz İndirimleri’ne ulaşmak için buraya tıklayın.