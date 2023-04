Bildiğiniz üzere Amazon Türkiye bugün yaptığı açıklama ile Amazon Prime üyelik fiyatını 7,90 TL’den 39 TL’ye çıkarma kararı aldı. Peki Ülkemizde benzer bir servis veren Hepsiburada ile Amazon’un güncel fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda son durum ne oldu? Gelin beraber kıyaslayalım.

Hepsiburada Premium Avantajları

Hepsiburada Premium, aylık ödeme sistemiyle beraber platform üzerinden önemli avantajlar sağlıyor.

1- Kargo bedava

Hepsiburada Premium üyeleri ilk olarak 25TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti ödemezken, dün itibariyle sepet tutarından bağımsız olarak tüm siparişlerde kargo gizmetini ücretsiz sunmaya başladı.

2- %3 HepsiPay Papel kazancı

Premium üyelerine her alışverişlerinde tutarın %3’ünü sonraki alışverişlerde kullanılabilecek Hepsipay Papel olarak müşterilerinin Hepsipay cüzdanına yükleniyor. Kampanyadan kazanılan Hepsipay Papel’ler 7 gün sonra cüzdana yükleniyor ve 15 gün boyunca tüm alışverişlerde kullanılabiliyor.

3- %50 İndirimli mobilya montajı

Sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel %50 indirimli mobilya montajı, Hepsiburada üzerinden satın alınan mobilya ürünleri için geçerlidir. Mobilya satın alımı sırasında ekleyebileceğiniz montaj hizmeti ile beraber 1 defaya mahsus bu indirimden yararlanabilirsiniz.

4- %50 indirimli lastik montajı

Tıpkı mobilya montajı gibi yaz ve kış dönemlerinde gerekecek lastik montajını da %50 indirimli olarak Hepsiburada Premium ile değerlendirebilirsiniz.

5- Ücretsiz kapıdan iade

Hepsiburada üzerinden satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde Hepsiburada Premium abonesi olarak kapıdan iade edebilirsiniz.

6- Öncelikli çağrı merkezi

Hepsiburada’dan yapacağın alışverişler ve herhangi bir noktada destek için 0850 252 40 00 numaralı Hepsiburada Çağrı Merkezinde öncelikli destek hizmeti de yer alıyor.

7- Ücretsiz randevulu teslimat

İş veya seyahat durumlarında istediğiniz tarihte ürününüzün teslim edilmesi için randevulu teslimat hizmetini de Hepsiburada Premium aboneleri ücretsiz olarak kullanabiliyor. Ücretsiz randevulu teslimat hizmeti, ürünü sepete ekledikten sonra sipariş onay sayfasında “Teslimat seçenekleri” altında “Randevulu Teslimat” seçeneği olan ürünlerde sunulan belirli zaman aralığında yapılan teslimat seçeneğidir.

8- Premium fırsatlar

Çeşitli tarihlerde sadece Hepsiburada Premium abonelerine özel indirimler ve fırsatlar da sunuluyor. Premium Günleri adı verilen özel tarihlerdeki kampanyalarda önemli avantajlar elde edilebiliyor.

9- Çeşitli işbirlikleri

Hepsiburada Su alışverişinde 8 TL indirim, 2. kitapta %50 indirim, Petrol Ofisi’nde 5 kat puan, DogGo hizmetlerinde %10 indirim, Alfy’de %20 indirim, Pişir uygulamasında seçili menülerde %50 indirim sunarken aynı zamanda Yemeksepeti ve PizzaHut gibi markalarla dönemsel yaptığı iş birlikleriyle de üyelerine bir çok farklı avantaj da sağlıyor.

10- Üyelik boyunca BluTV üyeliği

Behzat Ç Çekiç ve Gül, Saygı, Doğu, Aynen Aynen, Sokağın Çocukları gibi BluTV özel yapımları, Discovery ve Last of Us başta olmak üzere HBO yapımlarına sahip olmasıyla dikkat çeken BluTV’nin 39,90 TL olan aylık üyeliği Hepsiburada Premium üyelerine ücretsiz olarak sağlanıyor.

Amazon Prime

Dünyanın en büyük pazar yeri olarak kabul edebileceğimiz Amazon’un da Türkiye’ye girişi ardından Prime servisi başladı. Çıktığı günden bu yana 7,90 TL’ye sunulan hizmet ise artık 39 TL oldu.

Amazon Prime Avantajları

1- Bedava ve hızlı kargo

“Siparişin aynı gün kapıda” hizmetiyle dikkat çeken Amazon Prime, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de*, minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerdeki siparişlerde aynı gün, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon gibi şehirlerde ertesi gün kapında hizmeti de sunuyor.

2- Prime Video

Amazon’un Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ile dikkat çeken Prime Video servisi ile The Boys, Bergen, Dayı, Rüyanda Görürsün, The Marvelous Mrs Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan ve Good Omens gibi dizi ve filmlere de ücretsiz olarak erişim imkanı sunuyor.

3- Prime Fırsatları

Sadece Prime üyelerine özel indirimler ve fırsatlar sunan Amazon, “Günün Fırsatları” bölümünde ya da “Prime” özel fiyatlı ürünleri ile de avantajlar sağlamayı amaçlıyor.

4- Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar

İşin oyun tarafına da el atan Amazon, Prime Gaming ile League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için özel ücretsiz içeriklere erişme fırsatı yakalarken her ay ücretsiz oyun da sağlıyor.

5- Twitch ücretsiz abonelik

Twitch kanadında da sevdiğiniz bir yayıncıya ücretsiz olarak abone olma hakkı veren Amazon Prime, sevdiğiniz yayıncıyı destekleme fırsatı da sunmuş oluyor.

Fiyatlar

Hem Hepsiburada Premium hem de Amazon Prime üyelikleri ve avantajlarına baktığımızda benzer hizmetler sağladığını görüyoruz. Peki fiyatlar noktasında durum nasıl?

25 Nisan 2023 itibarıyla Amazon Prime servisi artık 39 TL iken, Hepsiburada Premium servisi 14,90 TL’ye sunuluyor. Burada 2 kattan fazla fark olduğunu görmekteyiz.

Bu açıdan baktığımızda ise Hepsiburada Premium daha uygun fiyata benzer bir hizmeti yerli kanallar ile sağlamayı başarıyor. Amazon Prime ise girdiği günden bu yana uygun bir fiyata sunduğu hizmete 5 kata yakın bir zam yaparak sunmaya devam edecek.

Bu durumda aylık 39 TL ödemek yerine 14,90 TL ile Hepsiburada Premium servisinin özellikle her alışverişten sağladığı %3 cashback, mobilya kurulumu ve araç lastiği değişim servisi gibi hizmetleriyle de fiyat/performans dediğimiz odak noktasında daha iyi bir sonuç sağladığını söylemek mümkün.

Hepsiburada Premium Amazon Prime Fiyat 14,90TL 39TL Kargo Ücretsiz Ücretsiz Teslimat Ücretsiz Randevulu Teslimat Aynı ve Ertesi Gün Teslimat Dijital Platform Hediye BluTV Hediye Amazon Prime Video Kampanya Premium Üyelerine Özel Kampanya Prime Üyelerine Özel İndirimler İndirimli Servisler %50 İndirimli Mobilya Montajı ve Lastik Montajı – Kazanç Alışverişlerde %3 HepsiPapel Kazancı – Oyun – Prime Gaming İle Her Ay Ücretsiz Oyunlar Oyun İçin Ürünler – Çok Oyunculu Oyunlar İçin Ücretsiz Ganimetler İlk Üyelik İlk Ay 1 TL Ücretsiz 30 Gün Deneme

Peki sizin için hangi servis daha uygun? Amazon Prime’a gelen zam sonrası düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.